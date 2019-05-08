В честь дня рождения Потап показал архивные фото



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instagram / realpotap

Известный шоумен празднует день рождения

Известный украинский продюсер и певец Потап празднует 38-летие. В честь такого праздника он поделился в Инстаграме коллажем из детских и юношеских фото.

«HBD to me», - лаконично подисал фото Потап.

Трогательно поздравила продюсера его бывшая жена и партнер по бизнесу. Так, Ирина Горовая выложила в Инстаграм фото с красной дорожки музыкальной премии где они позируют вместе с сыном.

«Лешка, с днем рождения!!! Ты невероятный, гениальный, позитивный, целеустремленный, безумно творческий человек! Я восхищаюсь тобой! Люби, восхищай, вдохновляй!!! Люблю нашу дружбу!», - написала Ирина.

Напомним, недавно у Потапа было еще одно день рождение, а точнее дуэта Потапа и Насти, которому на днях исполнилось 13 лет. Также СМИ утверждают, что продюсер и его подопечная скоро сыграют свадьбу.