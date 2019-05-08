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    Шоу-биз

    В честь дня рождения Потап показал архивные фото

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    instagram / realpotap - В честь дня рождения Потап показал архивные фото
    instagram / realpotap

    Известный шоумен празднует день рождения

    Известный украинский продюсер и певец Потап празднует 38-летие. В честь такого праздника он поделился в Инстаграме коллажем из детских и юношеских фото.

    «HBD to me», - лаконично подисал фото Потап.

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    Трогательно поздравила продюсера его бывшая жена и партнер по бизнесу. Так, Ирина Горовая выложила в Инстаграм фото с красной дорожки музыкальной премии где они позируют вместе с сыном.

    «Лешка, с днем рождения!!! Ты невероятный, гениальный, позитивный, целеустремленный, безумно творческий человек! Я восхищаюсь тобой! Люби, восхищай, вдохновляй!!! Люблю нашу дружбу!», - написала Ирина.

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    Напомним, недавно у Потапа было еще одно день рождение, а точнее дуэта Потапа и Насти, которому на днях исполнилось 13 лет. Также СМИ утверждают, что продюсер и его подопечная скоро сыграют свадьбу.

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    В честь дня рождения Потап показал архивные фото
    В честь дня рождения Потап показал архивные фото
    В честь дня рождения Потап показал архивные фото
    В честь дня рождения Потап показал архивные фото
    В честь дня рождения Потап показал архивные фото
    В честь дня рождения Потап показал архивные фото
    В честь дня рождения Потап показал архивные фото
    В честь дня рождения Потап показал архивные фото
    В честь дня рождения Потап показал архивные фото
    В честь дня рождения Потап показал архивные фото
    В честь дня рождения Потап показал архивные фото
    В честь дня рождения Потап показал архивные фото
    В честь дня рождения Потап показал архивные фото
    В честь дня рождения Потап показал архивные фото

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    знаменитости шоу-бизнес Потап
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