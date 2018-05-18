Украинская певица поблагодарила депутата Кивалова за диплом

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Valevskaya

У артистки теперь два диплома о высшем образовании

Певица Valevskaya сообщила на своей странице в Instagram о том, что получила второе высшее образование. Сообщение она сопроводила снимками в магистерской мантии.

«Друзья, поздравьте! Это уже третий диплом и второе высшее образование! Спасибо моему научному руководителю, ректору, всем преподавателям и президенту Сергею Васильевичу Кивалову! Также поздравляю своих одногруппников с дипломом!», — написала артистка.

Уточняется, что Valevskaya с отличием окончила Национальный университет «Одесская юридическая академия». Отныне она является квалифицированным специалистом по интеллектуальной собственности, но ее основной профессией по-прежнему является музыка. Певица завершила студийную работу над новой песней «Моє тіло». Яркая летняя новинка в скором времени будет представлена слушателям.

Джерело: Обозреватель