Анна Седокова порадовала поклонников снимками в купальнике

ГЛАВКОМ



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Анна Седокова

Певица продемонстрировала эффектные летние образы

Бывшая участница группы «ВИА Гра» Анна Седокова выложила на своей странице в Instagram пару фото, на которых она предстает в соблазнительном черном купальнике. При этом девушка позирует не на пляже или у бассейна, что было бы логично для такого костюма, а в старом зрительском зале. Природа появления этих снимков не уточняется, пишет «Главком».

«Женщины с хорошим поведением редко попадают в историю», - прокомментировала Седокова один из этих снимков. За сутки оба фото собрали больше 230 тыс. отметок «нравится».

Подписчики артистки высоко оценили внешность певицы. Многие засыпали ее комплиментами: «Потрясающая грудь», «Да она богиня, это лучшая фигура шоу-бизнеса», «Грудь не знаю, а вот ее талии я завидую», «Сочная мамуля».

Также певица выложила короткий ролик, в котором показываются съемки ее нового клипа на песню «На воле».