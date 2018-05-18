Певица Michelle Andrade выпустила эффектный танцевальный клип

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Michelle Andrade

Ролик рассказывает о расставании парня и девушки

В сети появилось музыкальное видео на песню Musica украинской певицы боливийского происхождения Michelle Andrade. Режиссером клипа выступил Алан Бадоев, пишет «Главком».

В комментарии к премьере артистка отметила: «Каждая девушка хотя бы раз в своей жизни переживала расставание, когда сердце разбивается на мелкие осколки, а слезы мешают говорить. И только близкие подруги способны разделить твою боль и помогают пройти этот этап».

Ролик наполнен зажигательными коллективными танцами. Съемки проходили в киевском Доме звукозаписи. «Клип Musica – это маленький таинственный мир девушек. Здесь слезы становятся волшебным эликсиром, а знак бесконечной любви – мистическим символом, обидчик превращается в послушную куклу вуду, а предметы передвигаются силой мысли», - уточняется в комментарии к видео.

«В этом видео я открываю свою душу, чтобы вдохновить каждую девушку с похожей историей не разочаровываться в любви, найти внутри себя силы и идти дальше с гордо поднятой головой и открытым сердцем», - прокомментировала видео Andrade.