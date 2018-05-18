  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-биз
    Шоу-биз

    Певица Michelle Andrade выпустила эффектный танцевальный клип

    • ГЛАВКОМ
    • Розсилка
    Michelle Andrade&nbsp;
    Michelle Andrade 

    Ролик рассказывает о расставании парня и девушки

    В сети появилось музыкальное видео на песню Musica украинской певицы боливийского происхождения Michelle Andrade. Режиссером клипа выступил Алан Бадоев, пишет «Главком».

    В комментарии к премьере артистка отметила: «Каждая девушка хотя бы раз в своей жизни переживала  расставание, когда  сердце разбивается на мелкие осколки, а слезы мешают  говорить.  И только близкие подруги способны разделить твою боль и помогают пройти этот этап».

    Ролик наполнен зажигательными коллективными танцами. Съемки проходили в киевском Доме звукозаписи. «Клип Musica – это  маленький таинственный мир девушек. Здесь слезы становятся волшебным эликсиром, а знак бесконечной любви – мистическим символом, обидчик превращается в послушную куклу вуду, а предметы передвигаются силой мысли», - уточняется в комментарии к видео.

    «В этом видео я открываю свою душу, чтобы вдохновить каждую девушку с похожей историей не разочаровываться в любви,  найти внутри себя силы и  идти дальше с гордо поднятой головой и открытым сердцем», - прокомментировала видео Andrade.

    Читайте также: Backstreet Boys выпустили первый клип после пятилетнего перерыва.
    Читайте також
    Украинская музыка певица
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ