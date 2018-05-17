Раскрыта тайна Уитни Хьюстон. В детстве ее изнасиловала сестра

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Уитни Хьюстон

Скандальный факт биографии рассказывается в новом документальном фильме об артистке

В рамках Каннского кинофестиваля была представлена документальная лента «Уитни», которая рассказывает о легендарной американской певице Уитни Хьюстон. Фильм приоткрывает неозвученные ранее факты из жизни звезды.

Работая над фильмом режиссер Кевин Макдональд провел много времени в доме Уитни, пообщался с ее родными, а также просмотрел множество домашнего видео семьи.

Оказывается, в детстве певица стала жертвой насилия со стороны своей двоюродной сестры Ди Ди Уорвик. Родственники и друзья Хьюстон обвиняли ее в том, что она избивала Уитни, когда та была ребенком.

«[Хьюстон] посмотрела на меня и сказала: «Мэри, ко мне тоже приставали, когда я была ребенком. Но это был не мужчина, это была женщина. На ее глаза наворачивались слезы. Она говорила, что мама об этом не знает. И она не хотела ей говорить. Слезы катились по ее щекам и я просто обняла ее», — рассказывает личная ассистентка певицы Мэри Джонс.

Сводный брат певицы Гэри Гарланд-Хьюстон утверждает, что он также подвергся сексуальному насилию со стороны Уорвик. Ди Ди Уорвик, племянница матери Хьюстон, была уважаемой госпел-певицей в 1960-х и 1970-х годах.

Уитни Хьюстон никогда не говорила публично о пережитом насилии. Но в одном из интервью, когда ее спросили о том, что ее раздражает больше всего, она певица ответила: «Насилие над детьми выводит меня из себя. Я не могу смотреть, как издеваются над беззащитными. Это меня очень злит».

Джерело: Buro 24/7