  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-биз
    Шоу-биз

    Ирина Билык выпустила клип в поддержку ЛГБТ

    • ГЛАВКОМ
    • Розсилка
    Ирина Билык
    Ирина Билык

    Артистка призывает к толерантности в отношении к сексуальным меньшинствам

    Специально к Международному дню борьбы с гомофобией и трансфобией певица Ирина Билык представила клип на песню «Не ховай очей», пишет «Главком».

    «Я надеюсь, что эта работа может поднять уровень толерантности к ЛГБТ-сообществу (геи, лесбиянки, бисексуалы, трансгендеры) в нашей стране», - пишет артистка. Билык уверена, что украинское общество «созрело» к дискуссии на эту пикантную тему. В ролике появляются представители ЛГБТ-сообщества. Напомним, они фигурировали и в некоторых предыдущих музыкальных видео артистки.

    Премьера видео состоялась в немецком посольстве в Киеве. Организаторами шоу выступила организация KyivPride, выступающая за защиту равенства и прав человека представителей ЛГБТ. 

    Специально для этой премьеры артистка сменила имидж. Однако ранее она уже представала перед публикой с красными волосами, так что поклонники были готовы к такой перемене. «Королева!», «Неперевершена!», «Самая красивая и талантливая!», «Разве это Ира? Шикарна в этом образе!!!», - пишут в комментариях.

    Читайте также: Певица Michelle Andrade выпустила эффектный танцевальный клип.
    Читайте також
    ЛГБТ Украинская музыка певица
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ