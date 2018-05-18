Ирина Билык выпустила клип в поддержку ЛГБТ

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Ирина Билык

Артистка призывает к толерантности в отношении к сексуальным меньшинствам

Специально к Международному дню борьбы с гомофобией и трансфобией певица Ирина Билык представила клип на песню «Не ховай очей», пишет «Главком».

«Я надеюсь, что эта работа может поднять уровень толерантности к ЛГБТ-сообществу (геи, лесбиянки, бисексуалы, трансгендеры) в нашей стране», - пишет артистка. Билык уверена, что украинское общество «созрело» к дискуссии на эту пикантную тему. В ролике появляются представители ЛГБТ-сообщества. Напомним, они фигурировали и в некоторых предыдущих музыкальных видео артистки.

Премьера видео состоялась в немецком посольстве в Киеве. Организаторами шоу выступила организация KyivPride, выступающая за защиту равенства и прав человека представителей ЛГБТ.

Специально для этой премьеры артистка сменила имидж. Однако ранее она уже представала перед публикой с красными волосами, так что поклонники были готовы к такой перемене. «Королева!», «Неперевершена!», «Самая красивая и талантливая!», «Разве это Ира? Шикарна в этом образе!!!», - пишут в комментариях.