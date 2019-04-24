Украшение пасхальных куличей: как красиво украсить пасху



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uaua.info

Пасхальный кулич – главный символ праздника Пасхи и истинное украшение пасхального стола. Мы собрали все известные и самые интересные варианты, как можно украсить кулич на Пасху 2019, чтобы он стал еще вкуснее и красивее

Кулич – символ главного весеннего праздника, а потому каждая хозяйка пытается не только испечь самую пышную и ароматную пасху, но и украсить ее как можно наряднее. И если раньше декор пасхальных куличей ограничивался лишь сахарной или белковой глазурью и кондитерской посыпкой, то сейчас вариантов, как украсить пасху, стало в разы больше. Даже рецептов глазури для куличей сегодня можно найти очень много.

Украшение пасхальных куличей – это как особый вид искусства, настолько широко размахнулись хозяйки в пасхальном творчестве. Если и вы подумываете, как оригинально украсить пасху, предлагаем ознакомиться с самыми красивыми вариантами декора куличей. И да, это не только красиво, но и безумно вкусно.

Белковая или сахарная глазурь – классический вариант украшения куличей на Пасху. Она играет немаловажную роль, ведь это не только украшение пасхальной выпечки, но и самая вкусная ее часть.

А еще белая глазурь – это прекрасная основа для дальнейшего декора кулича. Конечно же, вы можете просто покрыть пасху сладкой глазурью и оставить так. А можете украсить и саму глазурь – выбор за вами.

Шоколадная глазурь для паски или украшения из шоколада придадут пасхальному куличу невероятный вкус и сделают его похожим на торт. Шоколадную глазурь лучше поливать на кулич немного остывшей и оставить до полного застывания шоколада. Сладкоежки оценят.

Цукаты, орехи и сухофрукты – еще один прекрасный вариант украшения куличей на Пасху. Для начала покройте кулич глазурью, сахарной помадкой или сиропом, а сверху выложите сухофрукты или орехи. Так они будут держаться на шапке кулича и не рассыпятся при нарезании или транспортировке.

Еще один известный способ, как украсить кулич на Пасху своими руками – посыпать его кондитерской посыпкой. Такой декор не ограничивается лишь разноцветной посыпкой. Сейчас можно найти и сахарные шарики, и кондитерские бусины, и съедобные жемчужины. Кулич, оформленный таким способом, станет настоящим украшением пасхального стола.

Если вы умеете работать с мастикой или марципаном, можете попробовать украсить пасху фигурками из этого кондитерского материала. А еще к такому процессу можно привлечь детей – они с радостью помогут вылепить фигурки из сладкого «пластилина».

Также можно воспользоваться сахарными карандашами – это тюбики с цветным сахарным сиропом, которыми рисуют на куличах любые узоры. Тематические рисунки или надписи поверх кулича на Пасху будут смотреться очень нарядно.

Легкий, невероятно красивый и нежный способ, чтобы украсить пасхальные куличи – это задекорировать их сверху живыми цветами и обвязать ленточкой или кружевом. Выглядит восхитительно.

Выпеченные из теста фигурки тоже станут хорошим украшением кулича на Пасху. Такой пасхальный декор будет выглядеть очень гармонично и целостно. Сверху присыпьте кулич сахарной пудрой и наслаждайтесь красотой.

Если украсить пасхальные куличи зефиром, меренгой или цветами из безе, будет нестандартно, но очень вкусно и празднично. Этот вариант для тех, кто не боится экспериментировать и удивлять.

Свежие или консервированные фрукты и ягоды тоже подойдут для украшение пасхи. Получится безумно вкусно, полезно и оригинально.

Кулич, украшенный мармеладом, необычное и яркое решение для дизайна вашей пасхи. Порадуйте близких оригинальным и вкусным декором выпечки.

Теперь вы знаете множество вариантов украшения пасхальных куличей своими руками. Выбирайте тот способ декора, который понравился больше всего, и воплощайте его в жизнь.

Джерело: uaua.info