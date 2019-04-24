  1. Головна
  2. Скотч
  3. Фото

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Фото

    Украшение пасхальных куличей: как красиво украсить пасху

    • Розсилка
    Украшение пасхальных куличей: как красиво украсить пасху
    uaua.info

    Пасхальный кулич – главный символ праздника Пасхи и истинное украшение пасхального стола. Мы собрали все известные и самые интересные варианты, как можно украсить кулич на Пасху 2019, чтобы он стал еще вкуснее и красивее

    Кулич – символ главного весеннего праздника, а потому каждая хозяйка пытается не только испечь самую пышную и ароматную пасху, но и украсить ее как можно наряднее. И если раньше декор пасхальных куличей ограничивался лишь сахарной или белковой глазурью и кондитерской посыпкой, то сейчас вариантов, как украсить пасху, стало в разы больше. Даже рецептов глазури для куличей сегодня можно найти очень много.

    Украшение пасхальных куличей – это как особый вид искусства, настолько широко размахнулись хозяйки в пасхальном творчестве. Если и вы подумываете, как оригинально украсить пасху, предлагаем ознакомиться с самыми красивыми вариантами декора куличей. И да, это не только красиво, но и безумно вкусно.

    Белковая или сахарная глазурь – классический вариант украшения куличей на Пасху. Она играет немаловажную роль, ведь это не только украшение пасхальной выпечки, но и самая вкусная ее часть.

    А еще белая глазурь – это прекрасная основа для дальнейшего декора кулича. Конечно же, вы можете просто покрыть пасху сладкой глазурью и оставить так. А можете украсить и саму глазурь – выбор за вами.

    Шоколадная глазурь для паски или украшения из шоколада придадут пасхальному куличу невероятный вкус и сделают его похожим на торт. Шоколадную глазурь лучше поливать на кулич немного остывшей и оставить до полного застывания шоколада. Сладкоежки оценят.

    Цукаты, орехи и сухофрукты – еще один прекрасный вариант украшения куличей на Пасху. Для начала покройте кулич глазурью, сахарной помадкой или сиропом, а сверху выложите сухофрукты или орехи. Так они будут держаться на шапке кулича и не рассыпятся при нарезании или транспортировке.

    Еще один известный способ, как украсить кулич на Пасху своими руками – посыпать его кондитерской посыпкой. Такой декор не ограничивается лишь разноцветной посыпкой. Сейчас можно найти и сахарные шарики, и кондитерские бусины, и съедобные жемчужины. Кулич, оформленный таким способом, станет настоящим украшением пасхального стола.

    Если вы умеете работать с мастикой или марципаном, можете попробовать украсить пасху фигурками из этого кондитерского материала. А еще к такому процессу можно привлечь детей – они с радостью помогут вылепить фигурки из сладкого «пластилина».

    Также можно воспользоваться сахарными карандашами – это тюбики с цветным сахарным сиропом, которыми рисуют на куличах любые узоры. Тематические рисунки или надписи поверх кулича на Пасху будут смотреться очень нарядно.

    Легкий, невероятно красивый и нежный способ, чтобы украсить пасхальные куличи – это задекорировать их сверху живыми цветами и обвязать ленточкой или кружевом. Выглядит восхитительно.

    Выпеченные из теста фигурки тоже станут хорошим украшением кулича на Пасху. Такой пасхальный декор будет выглядеть очень гармонично и целостно. Сверху присыпьте кулич сахарной пудрой и наслаждайтесь красотой.

    Если украсить пасхальные куличи зефиром, меренгой или цветами из безе, будет нестандартно, но очень вкусно и празднично. Этот вариант для тех, кто не боится экспериментировать и удивлять.

    Свежие или консервированные фрукты и ягоды тоже подойдут для украшение пасхи. Получится безумно вкусно, полезно и оригинально.

    Кулич, украшенный мармеладом, необычное и яркое решение для дизайна вашей пасхи. Порадуйте близких оригинальным и вкусным декором выпечки.

    1 з 24
    на весь екран згорнути
    uaua.info
    uaua.info
    uaua.info
    uaua.info
    uaua.info
    uaua.info
    uaua.info
    uaua.info
    uaua.info
    uaua.info
    uaua.info
    uaua.info
    uaua.info
    uaua.info
    uaua.info
    uaua.info
    uaua.info
    uaua.info
    uaua.info
    uaua.info
    uaua.info
    uaua.info
    uaua.info

    Теперь вы знаете множество вариантов украшения пасхальных куличей своими руками. Выбирайте тот способ декора, который понравился больше всего, и воплощайте его в жизнь.

    Джерело: uaua.info

    Читайте також
    лайфхак фотография Пасха 2019
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ