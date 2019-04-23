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    Главный тренд на Coachella 2019: неоновые цвета

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    Главный тренд на Coachella 2019: неоновые цвета

    Главный музыкальный фестиваль Калифорнии Coachella 2019 подходит к концу

    С 1999 году фестиваль музыки и искусств Coachella Valley проходит в пустыни города Индио, штат Калифорния.

    Традиционно музыкальный фестиваль проходит в течение четырех дней, разделенных на два уикэнда. В 2019 году – с 14 по 16 апреля и с 21 по 23 апреля.

    Среди главных исполнителей первых дней фестиваля была американская певица Жанель Монэ, известная всем по дерзкому клипу о pussy power под названием Pynk, одной из ведущей ролей в биографических драмах «Скрытые фигуры» и «Лунный свет», а также коллаборации с Fun. Жанель выступила на фестивале Coachella в головных уборах украинского бренда Ruslan Baginskiy.

    Специально для выступления дизайнер создал две фуражки для сценических образов певицы.

    Но запомнится фестиваль не только громкими выступлениями Жанель Монэ и Арианы Гранде, но и как всегда ярким стритстайлом.

    Несмотря на то, что главным фестивальным стилем уже много лет считается бохо, стритстайл-звезды «Коачеллы» в этом году массово проголосовали за неон.

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    vogue.ua
    vogue.ua
    vogue.ua
    vogue.ua
    vogue.ua
    vogue.ua
    vogue.ua
    vogue.ua
    vogue.ua
    vogue.ua
    vogue.ua

    Оттенки, от которых режет глаза, предсказуемо соединились со спортивной эстетикой – топы, велосипедки и ветровки самых дерзких красок отлично смотрелись на фоне пальм и калифорнийского голубого неба.

    Джерело: vogue.ua

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