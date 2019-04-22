Завораживающие снимки пчел, которые спят в цветках



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boredpanda.com

Нам нужны пчелы. Они самый важный в мире опылитель цветов, сельскохозяйственных культур и плодовых деревьев

На самом деле, по оценкам, треть пищи, которую мы потребляем каждый день, зависит от опыления, главным образом, пчелами.

Но также, как и любому труженику им нужен хороший сон. Недавно фотограф дикой природы Джо Нили запечатлел двух пчел, спящих в обнимку в цветке, и на этом снимке показана красивая сторона, которую мы редко наблюдаем.

«История за этими фотографиями началась, когда я и моя невеста Николь отправились на поиски цветков мака. На обратном пути мы увидели этот участок розовых цветов недалеко от шоссе, поэтому мы остановились, чтобы сделать несколько фотографий», — сказал Джо.

«Николь фотографировала цветы и случайно заметила цветы под названием пустынный глобус, который ещё называют абрикосовой мальвой, которые были спрятаны во всех этих розовых цветах, и она услышала жужжание пчел. Затем она заметила, что на некоторых цветах были пчелы, но они не двигались», — сказал 38-летний фотограф из Феникса, Аризона.

«Я подошел, чтобы посмотреть поближе и через некоторое время там появилось ещё больше пчел. Вскоре все пустующие цветы были заняты. Одна из пчел подползла к раскрытому цветку и залезла внутрь вместе с другой пчелой. Я наблюдал, как она спотыкалась как пьяная, а затем устроилась на новом месте».

«Я не знал, что пчелы спят в цветах, но, как выяснилось, это пчелы рода Diadasia diminuta или земная мальва, которые спят в оранжевых цветах, называемых пустынным глобусом. Пчёлы опыляют эти цветы, а когда устают просто устраиваются поудобнее внутри цветка и спят».

Джерело: boredpanda.com