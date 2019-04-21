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    Вышла новая свадебная коллекция Vera Wang

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    Вышла новая свадебная коллекция Vera Wang
    vogue.ua

    В это сложно поверить, но в октябре Вера Вонг покажет свою уже 60-ю свадебную коллекцию

    Несмотря на столь внушительные цифры, дизайнер каждый сезон предлагает невестам что-то новенькое, заставляя их чуткие сердца биться чаще. 

    В коллекции сезона весна-лето 2020 Вонг обратилась к миру флоры, аккуратно добавив цветочные композиции к своим свадебным платьям. Дизайнер не стала играть с принтами, а сделала ставку на объемный декор. 

    Сложенные из нескольких слоев фатина бутоны украсили плечи, пояса и юбки. Причем американка решила отказаться от традиционного белого.

    Нежные оттенки пыльно-розового, жемчужно-серого и акварельно-салатового стали отличным фоном для этих фантазийных цветочных композиций.

    Сама Вонг рассказывает, что главная идея этой коллекции – платья должны выглядеть по-разному со всех сторон. 

    «Дизайнеры в основном задумываются о виде спереди или сзади, я же хотела продемонстрировать, что важен каждый миллиметр подвенечного образа и он должен выглядеть интересно». 

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    vogue.ua
    vogue.ua
    vogue.ua
    vogue.ua
    vogue.ua
    vogue.ua
    vogue.ua
    vogue.ua
    vogue.ua
    vogue.ua
    vogue.ua
    vogue.ua
    vogue.ua
    vogue.ua
    vogue.ua
    vogue.ua

    Эту идею с 360-градусным платьем она воплотила в жизнь благодаря различным драпировкам и асимметрии.

    Также дизайнер признается, что коллекция получилась достаточно трудоемкой и тиражировать эти образы будет сложно и долго, но настоящик поклонницы Vera Wang готовы ждать столько, сколько потребуется.

    Джерело: vogue.ua

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