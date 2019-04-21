Дикие танцы: показали забавные подвижные игры котов



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boredpanda.com

Пушистики полностью танцуют лучше, чем ты на школьных дискотеках

Котики - это одни из самых распространенных домашних любимцев. И хотя люди думают, что их приручили, но все мы прекрасно понимаем, что все произошло наоборот.

Кто знает, что происходит в этих маленьких милых головках с розовыми носиками. Ведь иногда с нашими любимцами начинает что-то делаться.

Мы уже немало знаем о кошках и их способностях: они умеют стоять на двух ногах, отлично разбираются в технике, в совершенстве владеют боевым искусством ниндзюцу и владеют еще многими талантами.

Например, в полночь на них нападает бешеный приступ активности. Но, уверены, об их танцевальных способностях вы до сих пор и не подозревали! Безудержные танцы на месте из-за увлечения или неожиданности! Это конечно не твой тектоник в 2007, но тоже очень даже впечатляюще. Им подвластен и брейк-данс, и вальс, и синхронные танцы, и еще много-много всего. А если вы нам не верите, то эти фотографии скажут сами за себя.

И пока теплая погода вышла в отпуск, а хочется уюта и тепла, предлагаем нежиться милыми фото котиков, которые решили, что обычное мурлыканье - это несколько скучно. И давно пора выполнить несколько танцевальных па. Наслаждайся!

Благо, у нас есть фотодоказательства, которые мы готовы предоставить вам прямо сейчас! Оказывается, кошки любят танцевать и умеют это делать! Причем, в разных стилях! Им подвластен и брейк-данс, и вальс, и синхронные танцы, и еще много-много всего. А если вы нам не верите, то эти фотографии скажут сами за себя!

Джерело: boredpanda.com