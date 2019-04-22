Бывшая жена Джонни Деппа празднует день рождения: соблазнительные фото Эмбер Херд

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theplace.ru

Сегодня, 22 апреля, день рождения у американской актрисы и модели Эмбер Херд

Эмбер выросла в городе Остин, штат Техас. Как и большинство звездных жителей Голливуда, она начинала с эпизодических ролей в сериалах: «О. С. – Одинокие сердца», «Джек и Бобби», «Гора». Затем ее приметили режиссеры «полного метра», после чего последовали более крупные роли.

В 2008 году Эмбер Херд появилась в двух картинах, оказавшихся весьма успешными с коммерческой точки зрения: драме «Никогда не сдавайся», где она предстала перед зрителями как возлюбленная главного героя, вынужденного пройти путь от изгоя до звезды боевых искусств. Вторым фильмом была комедия «Ананасовый экспресс» с Сетом Рогеном и Джеймсом Франко, повествующая о похождениях двух друзей-травокуров.

Эти роли стали переломными в карьере Эмбер – она впечатлила режиссёров своим бесстрашием, слиянием мудрости взрослой женщины и настоящей дикарки, полнейшей спонтанностью и неуёмной жаждой жизни. Возможно, благодаря этим качествам ее взяли в актерский состав постапокалиптической черной комедии «Добро пожаловать в Зомбилэнд», где она сыграла соседку персонажа Джесси Айзенберга, студента Коламбуса.

Значительным событием для актрисы стали съемки фильма «Ромовый дневник» – по сценарию она стала партнершей персонажа, которого играл сам Джонни Депп. Эмбер Херд была в восторге от его игры и с гордостью заявляла, что он великий актер и невероятный человек, который помог ей максимально раскрыться на съёмочной площадке. Эмбер даже получила премию Голливудского кинофестиваля за роль Шено.

После этого карьера Эмбер резко устремилась ввысь: ей посчастливилось работать вместе с Харрисоном Фордом, Лиамом Хемсвортом, Деми Мур; молодая актриса очень гордилась своей ролью агента ЦРУ в картине Люка Бессона «Три дня до убийства».