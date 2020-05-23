В Англии обнаружен особняк-призрак, в котором остановилось время (фото)



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Человек, нашедший этот дом сообщил, что почта не разбиралась с 2016 года

Есть что-то таинственное в заброшенных зданиях. Городской исследователь в Кингс-Лэнгли (графстве Хартфордшир, Великобритания) обнаружил дом, который выглядит особенно загадочным. Он та хорошо сохранился, что кажется, будто время в нём остановилось. Рядом в особняком стоят машины, комнатные растения не засохли, и вообще создаётся впечатление, что его владельцы просто вышли на минутку и сейчас вернутся.

Городской исследователь, нашедший его, говорит, что не видел заброшенного дома, который бы так хорошо сохранился

Незаконченная партия в нарды, посуда на столе и в посудомоечной машине, одежда в коридоре (да не простая, а дизайнерская) - все это осталось нетронутым. Создаётся впечатление, что его владельцы срочно от чего-то сбежали. Даже зубные щетки не захватили с собой.

Как сообщает Daily Mail, стоимость особняка составляет порядка 900 тысяч фунтов стерлингов. В нем восемь спален, шесть ванных комнат и четыре приемные. А рядом - пять брошенных автомобилей.

Человек, нашедший этот дом сообщил, что почта не разбиралась с 2016 года. Возможно, именно тогда жители загадочного особняка его и покинули.