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    В сети опубликовали уникальные постеры к голливудским блокбастерам, созданные вручную в 80-е годы

    Иногда художники так увлекались творческим процессом, что добавляли в свои рисунки персонажей, которых не было на самом деле
    Эта форма плакатного искусства расцвела в африканских странах в 1980-е и 1990-е годы. С распространением VHS-кассет появились небольшие передвижные кинотеатры. Кинооператоры переезжали из деревни в деревню с телевизором и генератором, неся в массы последние достижения голливудского кинематографа. А чтобы привлечь
    • 26 Квiтня, 14:01
    • Розсилка

    Иногда художники так увлекались творческим процессом, что добавляли в свои рисунки персонажей, которых не было на самом деле

    Эта форма плакатного искусства расцвела в африканских странах в 1980-е и 1990-е годы. С распространением VHS-кассет появились небольшие передвижные кинотеатры.

    Кинооператоры переезжали из деревни в деревню с телевизором и генератором, неся в массы последние достижения голливудского кинематографа.

    А чтобы привлечь зрителя, операторы нанимали художников, которые рисовали вручную неофициальные плакаты с крупнейшими звёздами кино.

    Временами художники давали волю воображению и добавляли в плакаты сцены, оружие и персонажей, которых даже не было в оригинальном фильме.

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    В сети опубликовали уникальные постеры к голливудским блокбастерам, созданные вручную в 80-е годы
    В сети опубликовали уникальные постеры к голливудским блокбастерам, созданные вручную в 80-е годы
    В сети опубликовали уникальные постеры к голливудским блокбастерам, созданные вручную в 80-е годы
    В сети опубликовали уникальные постеры к голливудским блокбастерам, созданные вручную в 80-е годы
    В сети опубликовали уникальные постеры к голливудским блокбастерам, созданные вручную в 80-е годы
    В сети опубликовали уникальные постеры к голливудским блокбастерам, созданные вручную в 80-е годы
    В сети опубликовали уникальные постеры к голливудским блокбастерам, созданные вручную в 80-е годы
    В сети опубликовали уникальные постеры к голливудским блокбастерам, созданные вручную в 80-е годы
    В сети опубликовали уникальные постеры к голливудским блокбастерам, созданные вручную в 80-е годы
    В сети опубликовали уникальные постеры к голливудским блокбастерам, созданные вручную в 80-е годы
    В сети опубликовали уникальные постеры к голливудским блокбастерам, созданные вручную в 80-е годы
    В сети опубликовали уникальные постеры к голливудским блокбастерам, созданные вручную в 80-е годы
    В сети опубликовали уникальные постеры к голливудским блокбастерам, созданные вручную в 80-е годы
    В сети опубликовали уникальные постеры к голливудским блокбастерам, созданные вручную в 80-е годы
    В сети опубликовали уникальные постеры к голливудским блокбастерам, созданные вручную в 80-е годы
    В сети опубликовали уникальные постеры к голливудским блокбастерам, созданные вручную в 80-е годы
    В сети опубликовали уникальные постеры к голливудским блокбастерам, созданные вручную в 80-е годы
    В сети опубликовали уникальные постеры к голливудским блокбастерам, созданные вручную в 80-е годы
    В сети опубликовали уникальные постеры к голливудским блокбастерам, созданные вручную в 80-е годы
    В сети опубликовали уникальные постеры к голливудским блокбастерам, созданные вручную в 80-е годы
    В сети опубликовали уникальные постеры к голливудским блокбастерам, созданные вручную в 80-е годы

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    Джерело: cameralabs.org

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