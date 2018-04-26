В сети опубликовали уникальные постеры к голливудским блокбастерам, созданные вручную в 80-е годы

Иногда художники так увлекались творческим процессом, что добавляли в свои рисунки персонажей, которых не было на самом деле

Эта форма плакатного искусства расцвела в африканских странах в 1980-е и 1990-е годы. С распространением VHS-кассет появились небольшие передвижные кинотеатры. Кинооператоры переезжали из деревни в деревню с телевизором и генератором, неся в массы последние достижения голливудского кинематографа. А чтобы привлечь