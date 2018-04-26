В сети опубликовали уникальные постеры к голливудским блокбастерам, созданные вручную в 80-е годы
- 26 Квiтня, 14:01
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Розсилка
Иногда художники так увлекались творческим процессом, что добавляли в свои рисунки персонажей, которых не было на самом деле
Эта форма плакатного искусства расцвела в африканских странах в 1980-е и 1990-е годы. С распространением VHS-кассет появились небольшие передвижные кинотеатры.
Кинооператоры переезжали из деревни в деревню с телевизором и генератором, неся в массы последние достижения голливудского кинематографа.
А чтобы привлечь зрителя, операторы нанимали художников, которые рисовали вручную неофициальные плакаты с крупнейшими звёздами кино.
Временами художники давали волю воображению и добавляли в плакаты сцены, оружие и персонажей, которых даже не было в оригинальном фильме.
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Джерело: cameralabs.org