Завершается строительство крупнейшего аэропорта в мире: впечатляющие фото



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chinadaily.com.cn

В 2019 году в Китае откроется международный аэропорт Пекин Дасин – новый самый большой авиахаб мира

Дизайн главного здания аэропорта разработала известная британская архитектор иракского происхождения Заха Хадид. Аэропорт будет насчитывать более 80 посадочных полос, но благодаря особой форме терминала добраться из его центра к любым воротам можно будет всего за несколько минут.

Строительство аэропорта проходит в пекинском районе Дасин, у границы с городским округом Ланфан. От авиаузла до центра Пекина – 46 километров. Аэропорт должен стать крупным транспортным хабом. Кроме авиатерминала, здесь будет точка пересечения железных дорог, которую разместят под землей.

Фасадные работы уже завершены. Предполагается, что к 2025 году аэропорт будет обслуживать около 70 миллионов пассажиров в год, при этом его максимальная пропускная способность составит 100 миллионов человек в год.

Чтобы конструкция аэропорта не вибрировала через проезжающих прямо под ним скоростные поезда, строители использовали более тысячи демпферов – специальных устройств для гашения колебаний. Поезда могут спокойно проезжать терминалом на скорости 300 километров в час

В Дасине семь взлетно-посадочных полос, он сможет ежегодно принимать и отправлять по 620 тысяч рейсов. Аэропорт занимает почти полсотни квадратных километров, для его строительства пришлось сносить и передислоцировать несколько населенных пунктов.

Главный терминал аэропорта Дасин – шестиугольная «звезда» площадью около 700 тысяч квадратных метров. В каждой из пяти «стрел» главного терминала будет свой особый интерьер, изображающая ценность одного из национальных маркеров страны: это шелкография, чай, фарфор, сельское хозяйство и китайские сады.

Джерело: chinadaily.com.cn