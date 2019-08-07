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    Фото

    Зеленский опубликовал в сети фото в трусах: украинцы возмущены

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    Зеленский опубликовал в сети фото в трусах: украинцы возмущены
    radiosvoboda.org

    Владимир Зеленский всегда подавал положительный пример здорового образа жизни. После того, как он стал президентом Украины, он еще больше стал пропагандировать спорт

    Его старания не проходят даром и даже невооруженным взглядом можно заметить изменения в физической форме Зеленского. Украинцы вовсю делают разнообразные коллажи с эволюцией гаранта государства.

    Вот и сейчас в одном из сообществ Зеленского в социальной сети Facebook появился коллаж изменений президента в лучшую сторону.

    «Э - эволюция» - гласит подпись к фото.

    На подборке можно увидеть три фото. На первом Владимир Александрович позирует в плавательных шортах и находится на пути к идеальной фигуре, а вот уже на последнем мы можем наблюдать настоящего бодибилдера.

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    facebook.com/zeUkraina.2019

    Владимир Зеленский достиг таких потрясающих результатов благодаря бегу, занятиям тайским боксом и отказе от сладкого. Президент не остановится на достигнутом и будет продолжать поддерживать форму, регулярно посещая спортзал.

    В сети крайне негативно восприняли фотографию и внешний вид Зеленского, отметив, что новый президент страны ведет себя не должным образом и занимается откровенным позерством.

    «Когда снизят цены на коммуналку?», «Фото личного пользования, для семейных альбомов. В соцсетях им не место», «Президент должен кичиться интеллектом, уровнем жизни граждан, международным авторитетом Украины, а его фигурой пусть жена интересуется», «Хорошая физическая форма это прекрасно, но эти фото немного напоминают северного соседа», «И это президент. Если у тебя такой статус, то придерживайся его, не унижай нас, и Украину».

    Джерело: znaj.ua

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