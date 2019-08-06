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    Стало известно, кто же этот «таинственный Валера», подаривший Ирине Билык Tesla Model 3

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    Стало известно, кто же этот «таинственный Валера», подаривший Ирине Билык Tesla Model 3
    instagram.com/bilyk_iryna

    Певице Ирине Билык на юбилей знакомства друг подарил электрокар Tesla Model 3

    Дорогостоящий подарок Билык сделал ее друг, с которым, по словам артистки, она знакома уже 30 лет. Именно в день юбилея знакомства певица и получила роскошное авто.

    «Я от всего сердца хочу поблагодарить тебя за этот нереально крутой подарок, за поддержку, доброту и мои счастливые улыбки», – так подписала Билык снимок с роскошным суперкаром.

    Таинственным другом оказался Валерий Родин - генеральный директор компании VD one, которая занимается выпуском классической мужской одежды, аксессуаров и обуви.

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    Журналисты Scotсh связались с Валерием Родином и расспросили его о дружбе с Ириной Билык и об электрокаре, который он подарил певице. Валерий признался, что таким дорогим подарком хотел сохранить «свою эксклюзивность» в жизни Ирины. Ведь в следующем году звезда будет праздновать юбилей и таких подарков, он считает, будет еще множество. 

    «Я просто хотел быть первым, кто сделает Ирине такой подарок. Ведь в следующем году их будет очень много», - отметил Валерий.

    Именно это желание и заставило его подарить подруге автомобиль уже в этом году.

    Их с Ириной дружбу Валерий описал как непубличную и древнюю.

    «Сейчас люди дружат для фото в Instagram. Вся лента завалена совместными фото. Нет фото - нет дружбы. Наша с Ирой дружба давняя. У нас нет много общих фото. Я для нее не знаменитость, она для меня не знаменитость. Наша дружба не является публичной. Ирина - удивительный друг. Это верный, искренний, откровенный друг», - отметил Валерий в эксклюзивном комментарии Scotсh.

    Стоит отметить, что в двухтысячных Ирина Билык была максимально задействована в работе марки VD One, как дизайнер. В те времена, Ирина описывала их с Валерием дружбу как «духовный, почти мистический обмен мыслями». В результате «слияния» этих мыслей появилась уникальная коллаборация.

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    Стоит отметить, что на сегодняшний день компания Валерия Родина планирует покорить европейский рынок. Не исключено, что давняя подруга владельца VD One Ирина Билык снова попробует свои силы в fashion-индустрии или станет главной музой новой коллекции. 

    «После подписания Евроассоциацией мы стали больше работать над внешней торговлей. 20 лет в Украине мы были «один в поле воин», сейчас же есть много компаний, которые делают хорошую женскую, мужскую, удивительную детскую одежду. Поэтому теперь нам интересно работать с Польшей, Австрией и другими европейскими государствами».


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