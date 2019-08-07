Зеленський сьогодні їде до Туреччини



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Візит Зеленського до Туреччини триватиме два дні

У Стамбулі президент України зустрінеться з Вселенським Патріархом Варфоломієм І

Президент України Володимир Зеленський в середу, 7 серпня, вирушить з візитом до Туреччини.

Про це повідомляє пресслужба глави української держави.

Зазначається, що у рамках візиту в Анкарі заплановані переговори Зеленського з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом. Також пройде зустріч з представниками української та кримськотатарської громад.

Крім того, у Стамбулі Зеленський зустрінеться з Вселенським Патріархом Варфоломієм І.

Візит президента до Туреччини триватиме два дні.

Раніше ЗМІ повідомили, що ключовими темами переговорів президента Володимира Зеленського в Туреччині будуть культурні відносини, діаспорна співпраця, дипломатія, безпека, а також оборонна промисловість.

Лідер кримських татар Мустафа Джемілєв візьме участь у поїздці Зеленського до Туреччини.