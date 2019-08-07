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    Зеленський сьогодні їде до Туреччини

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    Візит Зеленського до Туреччини триватиме два дні - Зеленський сьогодні їде до Туреччини
    Візит Зеленського до Туреччини триватиме два дні

    У Стамбулі президент України зустрінеться з Вселенським Патріархом Варфоломієм І

    Президент України Володимир Зеленський в середу, 7 серпня, вирушить з візитом до Туреччини.

    Про це повідомляє пресслужба глави української держави.

    Зазначається, що у рамках візиту в Анкарі заплановані переговори Зеленського з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом. Також пройде зустріч з представниками української та кримськотатарської громад.

    Крім того, у Стамбулі Зеленський зустрінеться з Вселенським Патріархом Варфоломієм І.

    Візит президента до Туреччини триватиме два дні.

    Раніше ЗМІ повідомили, що ключовими темами переговорів президента Володимира Зеленського в Туреччині будуть культурні відносини, діаспорна співпраця, дипломатія, безпека, а також оборонна промисловість.

    Лідер кримських татар Мустафа Джемілєв візьме участь у поїздці Зеленського до Туреччини.

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