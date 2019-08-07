Зеленський сьогодні їде до Туреччини
У Стамбулі президент України зустрінеться з Вселенським Патріархом Варфоломієм І
Президент України Володимир Зеленський в середу, 7 серпня, вирушить з візитом до Туреччини.
Про це повідомляє пресслужба глави української держави.
Зазначається, що у рамках візиту в Анкарі заплановані переговори Зеленського з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом. Також пройде зустріч з представниками української та кримськотатарської громад.
Крім того, у Стамбулі Зеленський зустрінеться з Вселенським Патріархом Варфоломієм І.
Візит президента до Туреччини триватиме два дні.
Раніше ЗМІ повідомили, що ключовими темами переговорів президента Володимира Зеленського в Туреччині будуть культурні відносини, діаспорна співпраця, дипломатія, безпека, а також оборонна промисловість.
Лідер кримських татар Мустафа Джемілєв візьме участь у поїздці Зеленського до Туреччини.