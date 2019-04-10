Гиацинты могут помочь в лечении слепоты



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В этих цветах учёные обнаружили компоненты, приостанавливающие рост аномальных кровеносных сосудов в глазах. Именно эти сосуды и приводят к потере зрения

Любимые миллионами людей гиацинты, как теперь выясняется, могут приносить не только чисто эстетическое удовольствие. Учёные обнаружили в них компоненты, способные защитить от слепоты. Речь идёт о гомоизофлавоноидах, которые приостанавливают рост аномальных кровеносных сосудов в глазах. Этот необъяснимый рост связан со слепотой, часто наблюдающейся у диабетиков и у людей пожилого возраста.



Ученые из Университета Суррея считают, что в будущем смогут создать синтетическую версию данных компонентов для разработки новых методов лечения слепоты. Речь уже идет о теоретической возможности нового лечения многих дегенеративных болезней глаз. Оказывается, природа всё ещё хранит немало секретов, которые можно использовать для оздоровления человека.



Диабетическая ретинопатия вызывается повышенным уровнем сахара в крови, который повреждает заднюю часть глаза, что в случае отсутствия лечения приводит к слепоте. Статистика показывает, что от этого осложнения, которое часто развивается в течение нескольких лет до потери зрения, страдает около 28 млн жителей нашей планеты.

Влажная макулодистрофия - одна из наиболее распространенных причин потери зрения в мире, от которой страдает до 20 млн пожилых людей. Традиционно оба этих расстройства лечатся уколами прямо в глаза, но многие пациенты очень боятся подобных уколов. Не исключено, что гиацинты будут положены в основу более щадящей методики.

Джерело: Medikforum.ru