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    Шоу-биз

    Елизавета II не позволит Меган Маркл вырастить ребенка вегетарианцем

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    Меган Маркл - Елизавета II не позволит Меган Маркл вырастить ребенка вегетарианцем
    Меган Маркл

    В британском королевском семействе разгорелся новый конфликт.

    Первенец Меган Маркл и принца Гарри должен родиться через каких-то несколько недель. Многие поклонники британской королевской семьи надеются, что малыш появится на свет в один день с его прабабушкой-королевой.

    Известно, что герцогиня Сассекская имеет собственные взгляды на то, как растить и воспитывать малыша. Недавно стало известно, что будущая мама твердо решила отказаться от помощи нянь. Кроме того, ребенок будет воспитываться отдельно от наследников принца Уильяма и даже станет вегетарианцем, поскольку Маркл стремится вести здоровый образ жизни.

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    Елизавета II не позволит Меган Маркл вырастить ребенка вегетарианцем
    Елизавета II не позволит Меган Маркл вырастить ребенка вегетарианцем
    Елизавета II не позволит Меган Маркл вырастить ребенка вегетарианцем
    Елизавета II не позволит Меган Маркл вырастить ребенка вегетарианцем
    Елизавета II не позволит Меган Маркл вырастить ребенка вегетарианцем
    Елизавета II не позволит Меган Маркл вырастить ребенка вегетарианцем
    Елизавета II не позволит Меган Маркл вырастить ребенка вегетарианцем
    Елизавета II не позволит Меган Маркл вырастить ребенка вегетарианцем
    Елизавета II не позволит Меган Маркл вырастить ребенка вегетарианцем
    Елизавета II не позволит Меган Маркл вырастить ребенка вегетарианцем

    По данным источников при дворе, последнее обстоятельство переполнило чашу терпения Елизаветы II. Королева оказалась категорически против того, чтобы ее правнук сидел на подобной «диете», и не замедлила сообщить об этом семье.

    «Меган, кажется, мало заботят королевские традиции, но монархиня не позволит вырастить ребенка веганом», - цитирует инсайдера Express.

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    образ жизни Меган Маркл здоровый образ жизни традиции
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