Качественный сон помогает бороться с лишним весом



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Испанские специалисты из Европейского медицинского института избыточного веса в Мадриде заявили о том, что качественный сон помогает бороться со многими нарушениями, возникающими в организме

В том числе, отметили они, полноценный сон способствует предотвращению сбоев в обмене веществ и служит эффективным средством профилактики набора лишнего веса и ожирения.

Эксперт IMEO по правильном питанию Рубен Браво отметил, что в прошлые годы борьба с лишним весом была сконцентрирована в основном на диете и физической активности. Сегодня ученые получают все больше доказательств того, что качественный, полноценный сон имеет не менее весомое значение для физической формы, чем эти два фактора.

Другой эксперт, диетолог Сониа Пейнадо, пояснила, во время фазы медленного сна регулируется метаболизм глюкозы. По словам Пейнадо, негативные изменения в этом процессе могут произойти, если человек спит недостаточно. Последствием метаболических нарушений станет энергетический дисбаланс, при котором в организме активизируется синтез гормона голода грелина и падает синтез важного для регуляции энергетического обмена гормона лептина. Все это приводит к сбою в механизмах аппетита. Чем менее качественный сон у человека – тем больше ему хочется есть. В свою очередь, здоровый сон эффективно помогает бороться с развитием данного нарушения.

Ученые отмечают, что неполноценный сон в детстве способствует тому, что уже во взрослом возрасте у человека повышается риск не только набора лишнего веса, но и развития ожирения, диабета. Согласно рекомендациям IMEO, качественный сон характеризуется продолжительностью у новорожденных детей - от 14 до 17 часов, у детей до 5 лет – по 10-13 часов, у детей от 5 лет и до подросткового возраста – по 9-11 часов, у взрослых людей – по 7-9 часов.

Джерело: Medikforum.ru