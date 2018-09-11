Мамам на заметку: 10 рецептов быстрых и вкусных завтраков от которых школьники будут в восторге



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Простые и полезные завтраки для детей

Началась школьная пора и каждая мама старается приготовить своему чаду что-то полезное и вкусное на завтрак

Многие мамы по утрам ломают голову, не зная, чем же сегодня накормить своего любимого ребенка. Ведь приготовление завтрака должно отнимать минимум времени, быть полезным, вкусным, да и выглядеть блюдо должно аппетитно.

Для растущего организма очень важно, чтобы во время утреннего приёма пищи он получил нужное количество белков, углеводов и витаминов.

Предлагаем вам 10 рецептов быстрых и вкусных завтраков для школьников, которые с удовольствием съест практически каждый ребёнок.

Ну а на приготовление у вас уйдет минимум времени и ингредиентов.

Яблочные оладьи

Утром можно побаловать своего ребёнка вкусными и ароматными оладьями из яблок. Из-за такой малокалорийной и богатой железом основы блинчики получаются лёгкими и полезными. Отличный вариант для утреннего перекуса!

Ингредиенты:

Яблоки — 4 шт.

Сахар — 3 ст.л.

Мука — 7 ст.л.

Яйцо — 2 шт.

Ванилин — 2 г

Сода — на кончике ножа

Соль — щепотки

Приготовление:

Натереть яблоки на крупной тёрке или перемолоть в блендере. Затем яблоки перемешать с яйцами и сахаром. К полученной массе добавить муку, соду и ванилин. По консистенции смесь должна напоминать густую сметану, поэтому количество муки может варьироваться от 6 до 8 ложек. Разогреваем сковороду с растительным маслом и с двух сторон на среднем огне обжариваем оладьи до золотистой корочки.

Морковные кексики

Завтрак ребёнка должен быть не только вкусным, но и полезным. Для этого в его рацион нужно добавлять тёртые овощи и фрукты. Но что делать, если чадо наотрез отказывается есть эти ненавистные кабачки или морковку? Надо просто замаскировать их под что-то аппетитное и вкусное, например, кексики. От них будет очень сложно отказаться!

Ингредиенты:

Мука — 200 г

Сода — 1 чайная ложка

Сахар — 175 г

Яйца — 2 шт.

Оливковое масло — 150 мл.

Морковка — 2 шт.

Ананас консервированный — 75 г

Грецкие орехи — 75 г

Приготовление:

Просеянную муку смешать до однородной массы с сахаром, содой, яйцами и оливковым маслом. На мелкой тёрке натереть морковку. К замешанному ранее тесту добавляем натёртую морковку, кусочки консервированного ананаса и грецкие орехи. Ещё разочек всё тщательно перемешиваем и полученную массу раскладываем по формочкам, заранее смазав их маслом. Выпекаем в духовке, разогретой до 180 градусов, в течение 25 минут.

Творожный смузи с грушей

Молочные продукты — это источник кальция, который так полезен для растущего организма. Если вашему ребёнку уже надоел обычный творог, то сделайте из него вкуснейший фруктово-творожный смузи. Главное — не переборщите с жирностью творога и сметаны, иначе от тяжёлого завтрака школьника будет клонить в сон.

Ингредиенты:

Творог (9%) — 150 г

Сметана (15%) — 3 ст. л.

Груша — 1 шт.

Мёд — 1 ст.л.

Приготовление:

Порезать грушу на небольшие кусочки и измельчить её в блендере. В блендер добавить творог, сметану и мёд. Всё тщательно перемешать. Полученную массу перелить в стакан и по желанию украсить кусочками груши.

Быстрые тосты с яйцом, когда мама всё проспала

Наверное самый простой и быстрый завтрак, который можно приготовить за считанные минуты. Такое решение прекрасно подойдёт для школьного ланч-бокса. В нём гениально сочетается яичница и поджаренный хлеб. А что ещё для счастья надо?

Ингредиенты:

Хлеб — 1 ломтик

Яйцо — 1 шт.

Приготовление:

Вырезать из ломтика хлеба серединку и полученные части обжарить с одной стороны. Перевернуть хлеб и разбить внутрь отверстия яйцо. Довести яйцо до готовности.

Творожная запеканка с курагой

Творожная запеканка — это классика, которую обожают практически все дети. А если добавить в неё сухофрукты, то получится ещё вкуснее!

Ингредиенты:

Сметана — 4 ст.л.

Манная крупа — 2 ст.л.

Творог — 400 г

Яйца — 2 шт.

Масло сливочное — 2 ст.л.

Сахар — 3 ст.л.

Соль — щепотка

Курага — по вкусу

Приготовление:

Яйца хорошенько взбить с сахаром. К полученной массе добавить творог, сметану, манку, курагу, размягчённое сливочное масло и щепотку соли. Перемешать всё до однородной массы. Форму смазать сливочным маслом и выложить туда полученную массу. Выпекать в духовке при температуре 180 градусов в течение 30 минут. Готовую запеканку украсить кусочками кураги и подавать со сметанкой.

Овсяная каша с тыквой

Что может быть лучше и полезнее овсянки на завтрак? Правильно, овсянка с тыквой! Это хорошая альтернатива обычной овсяной каше, ведь она вкуснее да и выглядит аппетитнее.

Ингредиенты:

Овсяные хлопья — 3 ст.л.

Вода — 1/2 стакана

Молоко — 1/2 сткана

Тыква — 70 г

Яблоко — половинка

Изюм — горсть

Грецкие орехи — горсть

Оливковое масло — 1 ч.л.

Мёд — 2 ст.л.

Корица — по вкусу

Приготовление:

Залить в кастрюлю с толстыми стенками молоко, воду и довести до кипения. Натереть тыкву на крупной тёрке, затем добавить в кастрюлю и на медленном огне поварить в течении 5 минут. Добавить овсянку и варить до густого состояния. Получившуюся кашу перемолоть в блендере и выложить по тарелкам. Мелко порезать яблоко, тыкву и измельчить грецкие орехи. Добавить в кашу изюм и пару капель оливкового масла, а сверху посыпать нарезанной тыквой и яблоком. В завершении посыпать корицей и полить мёдом.

Бутерброд «Совёнок»

Начните день своего ребёнка с яркого и позитивного завтрака! Бутерброды в виде различных персонажей — это небанальное и очень простое решение. Такие сэндвичи можно положить школьнику в ланч-бокс, чтобы ребёнок мог перекусить и заодно удивить одноклассников.

Ингредиенты:

Сыр — 2 ломтика

Колбаса варёная — 2 ломтика

Хлеб (лучше цельнозерновой) — 1 ломтик

Перец болгарский — небольшой кусочек

Маслины — 1 шт.

Горошек консервированный — 2 шт.

Салат — 1 лист

Петрушка — 1 веточка

Приготовление:

На тарелку выложить лист салата. На салатный лист положить кусочек цельнозернового (или любого другого) хлеба. Хлеб закрыть целым ломтиком сыра, чтобы тот его полностью перекрывал. Поверх сыра положить кусочек колбасы, который будет основой для головы вашего совёнка. Из сыра вырезать два кружочка, которые станут основой для глаз. Из колбасы вырезать два кружочка для глаз и два полукруга для ушек. Уложить все вырезанные части на колбасу и дополнить совиные глаза маслинами и горошком. И в завершении из болгарского перца вырезать носик, а из петрушки сделать брови и хохолок.

Омлет с начинкой

Омлет — это хороший белковый завтрак, который рекомендован не только детям, но и взрослым. Помимо этого, яйца содержат холин, который просто необходим растущему организму.

Ингредиенты:

Яйцо — 2 шт.

Сметана — 1 ст.л.

Сыр — по вкусу

Колбаса — по вкусу

Соль — по вкусу

Приготовление:

Яйца взбить со сметаной и в глубокой сковороде отправить в духовку примерно на 5 минут. В это время небольшими кусочками нарезать сыр и колбасу. Достаньте из духовки яйца, на одну половину омлета выложите начинку и закройте её другой стороной. Затем отправьте получившийся конвертик в духовку на 5-7 минут. При подаче блюдо можно дополнить свежей зеленью и овощами.

Макаронный зайчик

Макароны — это отличный вариант для сытного углеводного завтрака. Да и многие дети очень любят этот продукт. Только от тяжёлых соусов лучше отказаться, они здесь будут лишними. Лучше к макаронам добавить сосиску и немного свежих овощей.

Ингредиенты:

Макароны твёрдых сортов — 150 г (на одну порцию)

Сосиски — 1 шт.

Морковка — 2 маленькие или одна большая

Маслины — 3 шт.

Перец болгарский — 1/4 шт.

Зелень

Приготовление:

Отварить макароны до состояния al dente (немного недоварены). Выложить их на тарелке в форме зайчика. Из сосиски сделать лапки, а из маслин глазки и ротик. Целые морковки просто положить на тарелку, а из перца вырезать любую игрушку, которую будет держать в лапках наш зайка. Добавить немного зелени (если требует композиция). Дополнительно можно порезать овощи и подавать вприкуску с макаронами.

Золотистые тосты с сыром и джемом

Ну и куда же без сладенького! Иногда завтрак можно превратить в десерт и порадовать школьника тостами с клубничным джемом.

Ингредиенты:

Молоко — 200 мл.

Яйцо — 1 шт.

Хлеб — 8 кусочков

Клубничный джем — 50 мл.

Сыр — 8 ломтиков

Сливочное масло — 1 ст.л.

Сахарная пудра — 1 ст.л.

Корица — 1 ч.л

Приготовление:

Взбить молоко с яйцом и в полученную массу добавить корицу. На каждый кусочек хлеба намазать слой клубничного джема. Ломтики хлеба прижать друг к другу, положив между ними кусочек сыра. Разогреть сковороду и растопить на ней сливочное масло. Каждый заготовленный тост обмакнуть в молочно-яичную смесь и отправить на сковороду. Поджарить с двух сторон до румяной корочки. Перед подачей посыпать сахарной пудрой.

Джерело: twizz.ru