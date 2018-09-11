Мамам на заметку: 10 рецептов быстрых и вкусных завтраков от которых школьники будут в восторге
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Розсилка
Началась школьная пора и каждая мама старается приготовить своему чаду что-то полезное и вкусное на завтрак
Многие мамы по утрам ломают голову, не зная, чем же сегодня накормить своего любимого ребенка. Ведь приготовление завтрака должно отнимать минимум времени, быть полезным, вкусным, да и выглядеть блюдо должно аппетитно.
Для растущего организма очень важно, чтобы во время утреннего приёма пищи он получил нужное количество белков, углеводов и витаминов.
Предлагаем вам 10 рецептов быстрых и вкусных завтраков для школьников, которые с удовольствием съест практически каждый ребёнок.
Ну а на приготовление у вас уйдет минимум времени и ингредиентов.
Яблочные оладьи
Утром можно побаловать своего ребёнка вкусными и ароматными оладьями из яблок. Из-за такой малокалорийной и богатой железом основы блинчики получаются лёгкими и полезными. Отличный вариант для утреннего перекуса!
Ингредиенты:
- Яблоки — 4 шт.
- Сахар — 3 ст.л.
- Мука — 7 ст.л.
- Яйцо — 2 шт.
- Ванилин — 2 г
- Сода — на кончике ножа
- Соль — щепотки
Приготовление:
- Натереть яблоки на крупной тёрке или перемолоть в блендере.
- Затем яблоки перемешать с яйцами и сахаром.
- К полученной массе добавить муку, соду и ванилин. По консистенции смесь должна напоминать густую сметану, поэтому количество муки может варьироваться от 6 до 8 ложек.
- Разогреваем сковороду с растительным маслом и с двух сторон на среднем огне обжариваем оладьи до золотистой корочки.
Морковные кексики
Завтрак ребёнка должен быть не только вкусным, но и полезным. Для этого в его рацион нужно добавлять тёртые овощи и фрукты. Но что делать, если чадо наотрез отказывается есть эти ненавистные кабачки или морковку? Надо просто замаскировать их под что-то аппетитное и вкусное, например, кексики. От них будет очень сложно отказаться!
Ингредиенты:
- Мука — 200 г
- Сода — 1 чайная ложка
- Сахар — 175 г
- Яйца — 2 шт.
- Оливковое масло — 150 мл.
- Морковка — 2 шт.
- Ананас консервированный — 75 г
- Грецкие орехи — 75 г
Приготовление:
- Просеянную муку смешать до однородной массы с сахаром, содой, яйцами и оливковым маслом.
- На мелкой тёрке натереть морковку.
- К замешанному ранее тесту добавляем натёртую морковку, кусочки консервированного ананаса и грецкие орехи.
- Ещё разочек всё тщательно перемешиваем и полученную массу раскладываем по формочкам, заранее смазав их маслом.
- Выпекаем в духовке, разогретой до 180 градусов, в течение 25 минут.
Творожный смузи с грушей
Молочные продукты — это источник кальция, который так полезен для растущего организма. Если вашему ребёнку уже надоел обычный творог, то сделайте из него вкуснейший фруктово-творожный смузи. Главное — не переборщите с жирностью творога и сметаны, иначе от тяжёлого завтрака школьника будет клонить в сон.
Ингредиенты:
- Творог (9%) — 150 г
- Сметана (15%) — 3 ст. л.
- Груша — 1 шт.
- Мёд — 1 ст.л.
Приготовление:
- Порезать грушу на небольшие кусочки и измельчить её в блендере.
- В блендер добавить творог, сметану и мёд.
- Всё тщательно перемешать.
- Полученную массу перелить в стакан и по желанию украсить кусочками груши.
Быстрые тосты с яйцом, когда мама всё проспала
Наверное самый простой и быстрый завтрак, который можно приготовить за считанные минуты. Такое решение прекрасно подойдёт для школьного ланч-бокса. В нём гениально сочетается яичница и поджаренный хлеб. А что ещё для счастья надо?
Ингредиенты:
- Хлеб — 1 ломтик
- Яйцо — 1 шт.
Приготовление:
- Вырезать из ломтика хлеба серединку и полученные части обжарить с одной стороны.
- Перевернуть хлеб и разбить внутрь отверстия яйцо.
- Довести яйцо до готовности.
Творожная запеканка с курагой
Творожная запеканка — это классика, которую обожают практически все дети. А если добавить в неё сухофрукты, то получится ещё вкуснее!
Ингредиенты:
- Сметана — 4 ст.л.
- Манная крупа — 2 ст.л.
- Творог — 400 г
- Яйца — 2 шт.
- Масло сливочное — 2 ст.л.
- Сахар — 3 ст.л.
- Соль — щепотка
- Курага — по вкусу
Приготовление:
- Яйца хорошенько взбить с сахаром.
- К полученной массе добавить творог, сметану, манку, курагу, размягчённое сливочное масло и щепотку соли.
- Перемешать всё до однородной массы.
- Форму смазать сливочным маслом и выложить туда полученную массу.
- Выпекать в духовке при температуре 180 градусов в течение 30 минут.
- Готовую запеканку украсить кусочками кураги и подавать со сметанкой.
Овсяная каша с тыквой
Что может быть лучше и полезнее овсянки на завтрак? Правильно, овсянка с тыквой! Это хорошая альтернатива обычной овсяной каше, ведь она вкуснее да и выглядит аппетитнее.
Ингредиенты:
- Овсяные хлопья — 3 ст.л.
- Вода — 1/2 стакана
- Молоко — 1/2 сткана
- Тыква — 70 г
- Яблоко — половинка
- Изюм — горсть
- Грецкие орехи — горсть
- Оливковое масло — 1 ч.л.
- Мёд — 2 ст.л.
- Корица — по вкусу
Приготовление:
- Залить в кастрюлю с толстыми стенками молоко, воду и довести до кипения.
- Натереть тыкву на крупной тёрке, затем добавить в кастрюлю и на медленном огне поварить в течении 5 минут.
- Добавить овсянку и варить до густого состояния.
- Получившуюся кашу перемолоть в блендере и выложить по тарелкам.
- Мелко порезать яблоко, тыкву и измельчить грецкие орехи.
- Добавить в кашу изюм и пару капель оливкового масла, а сверху посыпать нарезанной тыквой и яблоком.
- В завершении посыпать корицей и полить мёдом.
Бутерброд «Совёнок»
Начните день своего ребёнка с яркого и позитивного завтрака! Бутерброды в виде различных персонажей — это небанальное и очень простое решение. Такие сэндвичи можно положить школьнику в ланч-бокс, чтобы ребёнок мог перекусить и заодно удивить одноклассников.
Ингредиенты:
- Сыр — 2 ломтика
- Колбаса варёная — 2 ломтика
- Хлеб (лучше цельнозерновой) — 1 ломтик
- Перец болгарский — небольшой кусочек
- Маслины — 1 шт.
- Горошек консервированный — 2 шт.
- Салат — 1 лист
- Петрушка — 1 веточка
Приготовление:
- На тарелку выложить лист салата.
- На салатный лист положить кусочек цельнозернового (или любого другого) хлеба.
- Хлеб закрыть целым ломтиком сыра, чтобы тот его полностью перекрывал.
- Поверх сыра положить кусочек колбасы, который будет основой для головы вашего совёнка.
- Из сыра вырезать два кружочка, которые станут основой для глаз.
- Из колбасы вырезать два кружочка для глаз и два полукруга для ушек.
- Уложить все вырезанные части на колбасу и дополнить совиные глаза маслинами и горошком.
- И в завершении из болгарского перца вырезать носик, а из петрушки сделать брови и хохолок.
Омлет с начинкой
Омлет — это хороший белковый завтрак, который рекомендован не только детям, но и взрослым. Помимо этого, яйца содержат холин, который просто необходим растущему организму.
Ингредиенты:
- Яйцо — 2 шт.
- Сметана — 1 ст.л.
- Сыр — по вкусу
- Колбаса — по вкусу
- Соль — по вкусу
Приготовление:
- Яйца взбить со сметаной и в глубокой сковороде отправить в духовку примерно на 5 минут.
- В это время небольшими кусочками нарезать сыр и колбасу.
- Достаньте из духовки яйца, на одну половину омлета выложите начинку и закройте её другой стороной.
- Затем отправьте получившийся конвертик в духовку на 5-7 минут.
- При подаче блюдо можно дополнить свежей зеленью и овощами.
Макаронный зайчик
Макароны — это отличный вариант для сытного углеводного завтрака. Да и многие дети очень любят этот продукт. Только от тяжёлых соусов лучше отказаться, они здесь будут лишними. Лучше к макаронам добавить сосиску и немного свежих овощей.
Ингредиенты:
- Макароны твёрдых сортов — 150 г (на одну порцию)
- Сосиски — 1 шт.
- Морковка — 2 маленькие или одна большая
- Маслины — 3 шт.
- Перец болгарский — 1/4 шт.
- Зелень
Приготовление:
- Отварить макароны до состояния al dente (немного недоварены).
- Выложить их на тарелке в форме зайчика.
- Из сосиски сделать лапки, а из маслин глазки и ротик.
- Целые морковки просто положить на тарелку, а из перца вырезать любую игрушку, которую будет держать в лапках наш зайка.
- Добавить немного зелени (если требует композиция).
- Дополнительно можно порезать овощи и подавать вприкуску с макаронами.
Золотистые тосты с сыром и джемом
Ну и куда же без сладенького! Иногда завтрак можно превратить в десерт и порадовать школьника тостами с клубничным джемом.
Ингредиенты:
- Молоко — 200 мл.
- Яйцо — 1 шт.
- Хлеб — 8 кусочков
- Клубничный джем — 50 мл.
- Сыр — 8 ломтиков
- Сливочное масло — 1 ст.л.
- Сахарная пудра — 1 ст.л.
- Корица — 1 ч.л
Приготовление:
- Взбить молоко с яйцом и в полученную массу добавить корицу.
- На каждый кусочек хлеба намазать слой клубничного джема.
- Ломтики хлеба прижать друг к другу, положив между ними кусочек сыра.
- Разогреть сковороду и растопить на ней сливочное масло.
- Каждый заготовленный тост обмакнуть в молочно-яичную смесь и отправить на сковороду.
- Поджарить с двух сторон до румяной корочки.
- Перед подачей посыпать сахарной пудрой.
Джерело: twizz.ru