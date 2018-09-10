Украинцам настоятельно рекомендуют больше смеяться



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И.о. главы министра здравоохранения Ульяна Супрун на своей странице в соцсети рассказала о пользе смеха для здоровья

Ученые утверждают, что смех полезен для здоровья. Конечно же, он не может заменить медицинские препараты и вылечить болезнь, но когда речь идет о поддержке организма и профилактику заболеваний, смех можно сравнить с пользой от сбалансированной диеты и физической активности.

По словам Ульяны Супрун, терапевтический эффект смеха часто используют во многих направлениях медицинской помощи: реабилитация, онкологические заболевания и в психиатрии. Некоторые исследования показали, что смех способен улучшать когнитивные функции у людей пожилого возраста.

Также и.о.главы министра здравоохранения отметила, что смех поднимает настроение и тем самым может минимизировать вред от стресса и избавить от чувства тревоги. Супрун акцентировала внимание на том, что негативные эмоции усиливают выработку гормонов стресса, которые угнетают иммунную систему организма. Как следствие - мы становимся более уязвимыми и может заболеть.

Кроме того, регулярно появляются новые исследования, которые связывают стресс с развитием различных заболеваний и состояний. Именно смех вызывает противоположные реакции и процессы, по сравнению со стрессом. Он останавливает выработку гормона кортизола и одновременно стимулирует выработку нейромедиаторов (биологически активных химических веществ), таких как дофамин, которые способствуют лучшему самочувствию и оказывают успокаивающее действие.