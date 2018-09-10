Йога, прогулки и молитвы: Борис Моисеев рассказал, как живет после пережитого инсульта



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Борис Моисеев

Популярный российский артист признался, что ему пришлось многое изменить в своей жизни

Восемь лет назад у Бориса Моисеев случился инсульт, последствия которого аукаются до сих пор. Несмотря на дорогостоящее лечение и реабилитацию артист не так и не смог побороть последствия инсульт: Моисеев тяжело передвигается, также у него проблемы с мимикой и практически не двигается рука.

По словам 64-летнего артиста, ему пришлось сесть на диету, однако от курения отказаться он не смог. Также певцу помогает религия, артист молится каждый день.

«Это помогает привести мысли в порядок, избавиться от тревог и сомнений. Постою перед иконами, и все дурное улетучивается из головы. Еще, когда бываю в Юрмале, обязательно катаюсь на велосипеде – по часу днем и вечером. А вот от плохой привычки курить так и не отказался, нет-нет да и позволю себе пару затяжек. Знаю – вредно, но ничего не могу с собой поделать. Йогу, которой раньше активно занимался с тренером, тоже забросил – ленюсь, бессовестный», - рассказал Борис Моисеев изданию СтарХит.

Также исполнитель признался, что если бы здоровье и возраст позволили бы, то без раздумий воспользовался услугами суррогатной матери.

«В молодости жил в сумасшедшем ритме, а когда очнулся и понял, что хочу стать папой, было уже поздно. Очень жалею об этом. Хотя и не от кого было иметь детей... Сейчас можно запросто воспользоваться услугами суррогатной мамы, а еще 10 лет назад – другие времена. Становиться папой сегодня, конечно, нельзя! Годы не те, да и здоровье», - отметил Моисеев