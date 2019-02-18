Зубная паста, дьявол и пылесос: пользователи сети показали свои самые необычные детские костюмы



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Каждый родитель мечтает о том, что бы из ребенок стал главной звездой утренника

Среди сотен снежинок, зайчиков и принцесс нет-нет да и промелькнёт креативный ребятенок, которого будет видно издалека.

А всё благодаря рукастым родителям, которые сделали из своего сына или дочь звезду утренника в детском саду или в школе. И не важно, что у детки костюм зубной пасты, обеденного стола или паука — всё равно все сверстники обречены искусать свои локти в приступе неконтролируемой зависти!

Кстати, не только для своих детей взрослые люди стараются сделать что-то необычное и удобное. Совсем недавно Scotch рассказывал, как бразильский художник превращает старые автомобильные покрышки в кроватки для животных. Посмотреть на его работы можно здесь.

Джерело: twizz.ru