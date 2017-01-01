Рождество и Новый год 2018. Сколько выходных будет у украинцев
- Сьогодні, 21:09
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В какие дни жители Украины будут отдыхать и какая погода будет на новогодние праздники
На празднование нового 2018-го года украинцам будет отведено три дня, так как 1 января выпадает на понедельник, сообщает «Главком».
За неделю до этого, 25 декабря будет отмечаться католическое Рождество, которое также выпадает на понедельник. А 7 января – православное Рождество – припало на первое воскресенье нового года.
Таким образом у украинцев на новогодние праздники у украинцев будет сразу три уикенда подряд, каждый из которых будет длиться по три дня.
В целом на январь выпадает 10 выходных дней с учётом праздников и обычных выходных. Сокращённых на час рабочих дней в этом месяце не предусматривается.
Согласно прогнозам синоптиков, погода на Новый год будет по-настоящему праздничной. В эти дни будет удерживаться погода в 5-7 градусов мороза и снег.
Напомним, недавно Верховная Рада постановила отменить праздничный день 2 января и вместе с тем сделать выходным 25 декабря.
Новогодние каникулы в украинских школах будут продолжаться 17 дней: с 23 декабря по 9 января.