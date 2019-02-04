Супрун рассказала, как правильно есть бутерброд с колбасой
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Розсилка
В колбасу добавляют примеси, которые способны вызвать рак
Исполняющая обязанности Министерства здравоохранения Ульяна Супрун заявила, что бутерброд с колбасой на завтрак является нездоровой пищей. Соответствующий пост она распространила в Facebook.
«Хлеб, масло, колбаса. Привычный для многих завтрак, перекус, обед, полдник или ужин. Впрочем, такой бутерброд - еда нездоровая, бесполезная и достаточно дорогая», - написала она.
Чиновник объяснила, что белый хлеб, особенно колбаса содержат много соли, и чрезмерное ее потребление повышает риск заболеть на сердечно-сосудистые болезни, преимущественно связанные с высоким артериальным давлением или сердечной недостаточностью.
Кроме этого, колбаса - это глубоко переработанный продукт, содержащий примеси, в частности, нитрит и бензопирен. Нитриты добавляют в колбасные изделия, чтобы они имели розовый цвет. Бензопирен попадает в колбасу при копчении, и придает ей характерный запах и канцерогенные свойства, рассказала она.
Супрун предупредила, что регулярное чрезмерное потребление такого мяса увеличивает вероятность рака прямой кишки и поджелудочной, поэтому ученые советуют полностью отказаться или свести к минимуму употребление колбасы или сосисок - не чаще 3-х раз в неделю и не более 50 граммов в день.
В то же время медицина не протестует против масла, если это настоящее сливочное масло и употребляется в умеренных количествах.
По словам главы МОЗ, лучше совсем отказаться от бутербродов из белого хлеба и колбасы. Супрун назвала несколько здоровых альтернатив такой пищи.
- Ешьте хлеб из отрубей. В нем больше витаминов, клетчатки, и ниже гликемический индекс. Вы можете выбрать ржаной хлеб - в нем много магния, железа, кальция и витаминов группы В.
- Колбасу можно заменить печеным мясом, печеночным паштетом, форшмаком или хумусом. Это качественные и безопасные источники белка, железа и цинка.
- Добавляйте овощи, яблоки, зелень и корнеплоды и грибы к паштетам. Так они будут содержать больше клетчатки и витаминов, и меньше жира.
- Другими «намазками» могут быть творог и зелень, фета и сладкий перец, паштеты из баклажанов, или грибов, или тыквы и сала.
- Здоровая альтернатива колбасе - это ломтик сала, черный хлеб и горчица. Все эти варианты значительно полезнее и дешевле, чем колбаса, и подойдут всей семье.