Супрун рассказала, как правильно есть бутерброд с колбасой



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В колбасу добавляют примеси, которые способны вызвать рак

Исполняющая обязанности Министерства здравоохранения Ульяна Супрун заявила, что бутерброд с колбасой на завтрак является нездоровой пищей. Соответствующий пост она распространила в Facebook.

«Хлеб, масло, колбаса. Привычный для многих завтрак, перекус, обед, полдник или ужин. Впрочем, такой бутерброд - еда нездоровая, бесполезная и достаточно дорогая», - написала она.

Чиновник объяснила, что белый хлеб, особенно колбаса содержат много соли, и чрезмерное ее потребление повышает риск заболеть на сердечно-сосудистые болезни, преимущественно связанные с высоким артериальным давлением или сердечной недостаточностью.

Кроме этого, колбаса - это глубоко переработанный продукт, содержащий примеси, в частности, нитрит и бензопирен. Нитриты добавляют в колбасные изделия, чтобы они имели розовый цвет. Бензопирен попадает в колбасу при копчении, и придает ей характерный запах и канцерогенные свойства, рассказала она.

Супрун предупредила, что регулярное чрезмерное потребление такого мяса увеличивает вероятность рака прямой кишки и поджелудочной, поэтому ученые советуют полностью отказаться или свести к минимуму употребление колбасы или сосисок - не чаще 3-х раз в неделю и не более 50 граммов в день.

В то же время медицина не протестует против масла, если это настоящее сливочное масло и употребляется в умеренных количествах.

По словам главы МОЗ, лучше совсем отказаться от бутербродов из белого хлеба и колбасы. Супрун назвала несколько здоровых альтернатив такой пищи.