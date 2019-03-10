Супрун рассказала о пользе воды



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Фото: unsplash / @orlovamaria

Многие люди ошибочно полагают, что чай или кофе заменяют воду

И.о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун рассказала, почему важно взять себе за привычку всегда иметь с собой бутылку с питьевой водой.

Об этом она написала в Facebook.

В частности, Супрун отмечает, что «мы должны пить воду, как только почувствуем жажду. Даже несколько глотков воды спасут нас от обезвоживания. Оно вызывает плохое настроение, снижение внимания и памяти и повышает риски запора. Поэтому наготове всегда следует иметь питьевую воду».

Если вы чувствуете сухость во рту, небольшое головокружение или усталость - скорее всего это жажда. Сама жажда должна заставлять нас пить воду, а не какие определенные нормы потребления воды в день. Кстати, одна из таких норм о восьми стаканов воды, которые мы должны пить - миф.

Вода безопаснее чем кофе или чай. Многие люди ошибочно полагают, что чай или кофе заменяют воду. Но это совсем не так. Во-первых, именно вода, а не чай или кофе, переносит питательные вещества, выводит из тела продукты обмена и смазывает суставы. Во-вторых, часто кофе и чай хочется подсластить сахаром или вкусностями. А это - лишние калории и сахар.

Воду нужно пить вместе с алкоголем. Алкоголь вызывает потерю воды в почках, поэтому на следующий день после употребления алкоголя человека может «сушить». Чтобы избежать дегидратации - алкоголь следует запивать водой. Или же пытаться отказаться от алкоголя вообще, потому что его безопасной дозы не существует.

Вода всегда пригодится, чтобы запить лекарство. К примеру, полный стакан улучшит усвоение лекарств.

Но, предостерегает Ульяна Супрун, стоит быть осторожным и не пить из одной бутылки ни с кем, кроме исключительных ситуаций. Со слюной передаются бактерии, вызывающие боль в горле, вирусы гриппа, свинки, простуды и других болезней. Поэтому не пейте из одной бутылки с незнакомыми людьми, и не пейте из нее повторно, если вы поделились водой с кем-то.

Иметь свою бутылку и заполнять ее водой не только здорово, но и полезно для окружающей среды, советует руководительница МОЗ. Только представьте: около миллиона пластиковых бутылок продают в мире каждую минуту. Если вы уже купили воду в пластике, то старайтесь задавать бутылку и крышечку на реутилизацию.

Найдите место в сумке для бутылки с водой и будьте внимательны к сигналам тела о жажде. Напоминать о питье чаще следует пожилым людям и детям, потому что они хуже различают сигналы тела о жажде, рекомендует Супрун.