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    Здоровье

    Ученые рассказали, как зачать детей-долгожителей

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    Ученые рассказали, как зачать детей-долгожителей
    Kp.ru

    Более здоровому потомству способствует «старые» сперматозоиды

    Ученые из Уппсальского университета (Швеция) пришли к заключению о том, что «старые» сперматозоиды обеспечивают рождение более здорового потомства с повышенной вероятностью долгожительства. Сперматозоиды обладают разным генетическим материалом, что и влияет на особенности потомства, заявили исследователи в публикации журнала Evolution Letters.

    В рамках исследования специалисты выполнили серию экстракорпоральных оплодотворений (ЭКО), используя с половые клетки самцов и икринки самок рыбок данио-рерио. При этом эякулят самцов, предназначенный для оплодотворения, делился на две категории: с короткоживущими сперматозоидами (использовались сразу после забора материала) и с долгоживущими сперматозоидами. Наблюдение за родившимся после ЭКО потомством показало: благодаря «старой» сперме оно растет более здоровым и имеет больше шансов пополнить собой ряды долгожителей.

    «Потомство, полученное с помощью долгоживущих сперматозоидов, гораздо более приспособлено, чем их братья и сестры, порожденные короткоживущей спермой того же самца, от одной и той же самки. В частности, рыбки, полученные в результате оплодотворения долгоживущей спермой, медленнее старели, а в течение жизни производили более многочисленных и здоровых потомков», - заявила ведущий автор исследования Симона Иммлер.

    Таким образом, подчеркивают ученые, возраст сперматозоидов в сперме влияет на приспособляемость потомства разного пола и в конечном итоге – на его продолжительность жизни. Данная находка имеет большое значение для тех областей, где применяются вспомогательные технологии оплодотворения, в частности, для ЭКО у людей.

    Джерело: Medikforum.ru

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