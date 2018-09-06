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    Жуткие находки, которые врачи нашли в человеческих желудках

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    Жуткие находки, которые врачи нашли в человеческих желудках

    Принято думать, что только маленькие дети могут случайно проглотить что-то очень съедобное. Но оказалось, что это совершенно не так

    Все слышали и знают жуткие истории о том, что человек может проглотить нечаянно или даже по собственному желанию предметы, которые вовсе не предназначены для этого.

    В большинстве случаев эти истории рассказывают про детей, но мы докажем, что и взрослые внесли свою лепту, причем немалую.

    Вот буквально несколько примеров тех вещей, которые были обнаружены в человеческом желудке.

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    Женщина из Китая проглотила 20 штук камней после ссоры с мужем
    Да, глотать столовое серебро — дорогое удовольствие. А как насчет 78 серебряных ложек, которые проглотила 52-летняя женщина в Нидерландах?
    В одну из китайских больниц пришел мужчина с жалобами на боли в животе. Врачи сделали рентгеновский снимок и обнаружили стеклянную бутылку в желудке.
    Вы когда-нибудь держали в зубах гвоздь, когда руки заняты молотком? Вот вам снимок мужчины из Китая, который во время работы закашлялся.
    Однажды у 18-летней девушки был удален из желудка комок шерсти весом 4,5 кг.
    Вот батарейки, пожалуй, глотают только дети. Рентгеновский снимок 13-месячного малыша.
    Француз Мишель Лотито прославился тем, что поедал несъедобные предметы, его даже называли Месьё Съешьвсё. В его рацион в свое время вошли крылья самолета, велосипеды, тележки из супермаркета, телевизоры и много чего другого.
    Рентгеновский снимок террориста — он проглотил гранату. Правда, непонятно, как он собирался взрывать ее…
    Один маленький мальчик съедал по одной части игрушки с магнитом за раз. Когда наконец все части игрушки оказались в желудке мальчика, они соединились.
    А так выглядит снимок человека, который проглотил немалое количество наркотиков, чтобы перевезти их контрабандой через границу.
    Некоторые заключенные готовы проглотить все что угодно, лишь бы выбраться из тюрьмы, например, в больницу — даже пружины от матраса.
    Сейчас никого не удивишь блюдом из угря. Но не все готовы съесть его, пока он все еще живой и шевелится.
    Родители, внимательнее следите за своими чадами. Ведь они могут проглотить все, что им под руку попадется, — даже английскую булавку.
    Многие мужчины хотят быть романтиками и сделать предложение своей половинке каким-нибудь необычным образом. И многие используют, к примеру, еду, чтобы спрятать там сюрприз в виде кольца. Так вот, мужчины, делайте предложение до того, как ваша суженая решит попробовать это блюдо с сюрпризом.
    Одна женщина не нашла дома зубочисток после обеда и решила использовать ножницы.
    А еще заключенные глотают сотовые телефоны.
    62-летний мужчина проглотил монеты общей стоимостью 650 долларов, а также несколько ожерелий и браслетов.
    Заключенный в Пакистане проглотил электрическую лампочку. Однако, когда врачи извлекли ее, мужчина был шокирован не меньше, чем медперсонал.

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    Джерело: BigPicture

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