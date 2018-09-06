Жуткие находки, которые врачи нашли в человеческих желудках



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Принято думать, что только маленькие дети могут случайно проглотить что-то очень съедобное. Но оказалось, что это совершенно не так

Все слышали и знают жуткие истории о том, что человек может проглотить нечаянно или даже по собственному желанию предметы, которые вовсе не предназначены для этого.

В большинстве случаев эти истории рассказывают про детей, но мы докажем, что и взрослые внесли свою лепту, причем немалую.

Вот буквально несколько примеров тех вещей, которые были обнаружены в человеческом желудке.

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Джерело: BigPicture