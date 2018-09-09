Child Photo Competition 2018: лучшие работы с конкурса детской фотографии



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Child Photo Competition 2018

Захватывающие снимки исполнены в черно-белой технике

Конкурс детских фотографий «B&W Child Photo Competition» - крупнейший международный конкурс, в котором каждый год демонстрируются лучшие черно-белые детские фотографии со всего мира.

Конкурс проходит уже в пятый раз, ежегодно покоряя сердца зрителей невероятными снимками. Детство – идеальная тематика для съемок, поскольку гарантирует непредсказуемость и невероятную выразительность. Коллекция работ победителей отлично это подтвержает.

Из тысяч черно-белых работ, посвященных детям, были отобраны самые атмосферные и эмоциональные фотографии. Перед вами снимки финалистов, уловивших красоту и поэтичность детства.



Все фотографии распределили в четырех категориях: «Портрет», «Файн-арт», «Образ жизни» и «Документальна и уличная фотография». В этом году первое место в главной, портретной категории занял Ли Джеффрис, фотограф из Великобритании. На его снимке изображен мальчик с веснушками, гипнотизирующий своим увлеченным взглядом.

Победители второй части «Black and White Child Photo Competition 2018» станут известны в январе 2019 года. У желающих принять участие еще есть возможность подать заявку.

Ну а сейчас нашему вниманию предоставлена коллекция завораживающих черно-белых снимков, с удивительными детьми в главной роли.