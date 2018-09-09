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    Фото

    Child Photo Competition 2018: лучшие работы с конкурса детской фотографии

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    Child Photo Competition 2018 - Child Photo Competition 2018: лучшие работы с конкурса детской фотографии
    Child Photo Competition 2018

    Захватывающие снимки исполнены в черно-белой технике

    Конкурс детских фотографий «B&W Child Photo Competition» - крупнейший международный конкурс, в котором каждый год демонстрируются лучшие черно-белые детские фотографии со всего мира.

    Конкурс проходит уже в пятый раз, ежегодно покоряя сердца зрителей невероятными снимками. Детство – идеальная тематика для съемок, поскольку гарантирует непредсказуемость и невероятную выразительность. Коллекция работ победителей отлично это подтвержает.

    Из тысяч черно-белых работ, посвященных детям, были отобраны самые атмосферные и эмоциональные фотографии. Перед вами снимки финалистов, уловивших красоту и поэтичность детства. 

    Все фотографии распределили в четырех категориях: «Портрет», «Файн-арт», «Образ жизни» и «Документальна и уличная фотография». В этом году первое место в главной, портретной категории занял Ли Джеффрис, фотограф из Великобритании. На его снимке изображен мальчик с веснушками, гипнотизирующий своим увлеченным взглядом.

    Победители второй части «Black and White Child Photo Competition 2018» станут известны в январе 2019 года. У желающих принять участие еще есть возможность подать заявку.

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    Child Photo Competition 2018: лучшие работы с конкурса детской фотографии
    Child Photo Competition 2018: лучшие работы с конкурса детской фотографии
    Child Photo Competition 2018: лучшие работы с конкурса детской фотографии
    Child Photo Competition 2018: лучшие работы с конкурса детской фотографии
    Child Photo Competition 2018: лучшие работы с конкурса детской фотографии
    Child Photo Competition 2018: лучшие работы с конкурса детской фотографии
    Child Photo Competition 2018: лучшие работы с конкурса детской фотографии
    Child Photo Competition 2018: лучшие работы с конкурса детской фотографии
    Child Photo Competition 2018: лучшие работы с конкурса детской фотографии
    Child Photo Competition 2018: лучшие работы с конкурса детской фотографии
    Child Photo Competition 2018: лучшие работы с конкурса детской фотографии
    Child Photo Competition 2018: лучшие работы с конкурса детской фотографии
    Child Photo Competition 2018: лучшие работы с конкурса детской фотографии
    Child Photo Competition 2018: лучшие работы с конкурса детской фотографии
    Child Photo Competition 2018: лучшие работы с конкурса детской фотографии
    Child Photo Competition 2018: лучшие работы с конкурса детской фотографии
    Child Photo Competition 2018: лучшие работы с конкурса детской фотографии
    Child Photo Competition 2018: лучшие работы с конкурса детской фотографии
    Child Photo Competition 2018: лучшие работы с конкурса детской фотографии
    Child Photo Competition 2018: лучшие работы с конкурса детской фотографии
    Child Photo Competition 2018: лучшие работы с конкурса детской фотографии
    Child Photo Competition 2018: лучшие работы с конкурса детской фотографии
    Child Photo Competition 2018: лучшие работы с конкурса детской фотографии
    Child Photo Competition 2018: лучшие работы с конкурса детской фотографии
    Child Photo Competition 2018: лучшие работы с конкурса детской фотографии

    Ну а сейчас нашему вниманию предоставлена коллекция завораживающих черно-белых снимков, с удивительными детьми в главной роли.

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