Кримінальний трилер «12 12 12» з Ентоні Макі та Джеймі Дорнаном: сюжет та дата премʼєри

Зірки Marvel та «П'ятдесяти відтінків сірого» зіграють ворогів у новому серіалі «12 12 12»

Сьогодні, 13 листопада 2026 року, вийшов новий кримінальний трилер «12 12 12» з Ентоні Макі та Джеймі Дорнаном у головних ролях. Актори зіграють колишнього агента ФБР і досвідченого злочинця, які опиняться втягнутими у протистояння навколо пограбування банківського сховища в Цюриху. Про нову премʼру осені читайте у матеріалі «Главкома» про найочікуваніші серіальні прем’єри листопада 2026 року.

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Сюжет серіалу «12 12 12»

Дата виходу: 13 листопада 2026 року

Платформа: Apple TV

Apple TV Жанр: кримінальна драма, трилер

кримінальна драма, трилер У ролях: Ентоні Макі, Джеймі Дорнан, Джек Кесі, Агат Руссель, Саллі Гармсен, Хосе Гарсія, Калі Рейс.

Сюжет розгортається навколо двох головних героїв: колишнього агента ФБР Джека Стрікленда, якого грає американський актор Ентоні Макі. Він переслідує професійного злочинця Пола Галвіна, роль якого зіграв Джеймі Дорнан. Галвін готує пограбування банківського сховища глибоко під вулицями Цюриха. Для цього він збирає команду та розробляє план.

Стрікленд і Галвін опиняються по різні боки та вступають у небезпечну гру, що охоплює кілька європейських країн. Колишній агент намагається зупинити злочинця, а той прагне довести задумане до кінця.

Особливість серіалу закладена в самій назві. «12 12 12» позначає три часові відрізки: 12 місяців, протягом яких готують пограбування, 12 годин, відведених на його здійснення, та 12 днів після операції. Події розгортатимуться в цих трьох часових площинах. Зйомки відбулися у Швейцарії та Великій Британії.

Трйлер серіалу «12 12 12»

Подробиці прем'єри «12 12 12»

Над серіалом працювали британські сценаристи Дуді Епплтон і Джим Кібл, які є виконавчими продюсерами проєкту. Режисеркою першої серії стала Карі Скогланд, яка відома роботою над серіалами «Оповідь служниці», «Сокіл та Зимовий солдат» і «Пінгвін».

Прем’єра серіалу відбудеться 13 листопада 2026 року на Apple TV. Першого дня глядачам покажуть два епізоди, після чого нові серії виходитимуть щоп’ятниці. Загалом у першому сезоні буде вісім епізодів, а фінал запланований на 25 грудня.

Каст кримінального трилеру «12 12 12»

Ентоні Макі

Американський актор Ентоні Макі виконав роль колишнього агента Федерального бюро розслідувань Джека Стрікленда. Макі також долучився до створення серіалу як виконавчий продюсер. Відомий за роллю Сема Вілсона, який згодом став Капітаном Америкою, у кіновсесвіті Marvel. Також грав у стрічках «Капітан Америка: Зимовий солдат» та «Месники: Завершення».

Джеймі Дорнан

Британський актор Джеймі Дорнан зіграв американського злочинця Пола Галвіна. Дорнан також виступив виконавчим продюсером проєкту. Актор здобув міжнародну популярність завдяки ролі Крістіана Грея у фільмах «П’ятдесят відтінків сірого», «На п’ятдесят відтінків темніше» та «П’ятдесят відтінків свободи».

Джек Кесі

Джеймі Дорнан та Джек Кесі (наи фото праворуч) фото: apple.tv.com

Американський актор Джек Кесі виконав роль Боббі Галвіна. Кесі відомий за ролями у фільмах «12 сильних», «Дедпул 2» та «Геллбой: Прокляття Горбуна».

Агат Руссель

Французька акторка Агат Руссель зіграла героїню Северін. Її можна побачити у стрічці «Титан».

Саллі Гармсен

Нідерландська акторка Саллі Гармсен зіграла персонажа Лену. Гармсен відома за фільмами «В реальному житті» та «Золоте теля».

Нагадаємо, у жовтні на Netflix вийшов четвертий сезон французького серіалу «Люпен». У новому сезоні репутація видатного грабіжника Ассана Діопа опиниться під загрозою. Злочинця зіграв видатний французький актор Омар Сі, персонаж якого надихається пригодами вигаданого джентльмена-грабіжника Арсена Люпена з книжок французького письменника Моріса Леблана.