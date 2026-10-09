Премʼєра серіалу «Аватар: Сім притулків»: історія відродження цивілізації

Юна магиня землі Паві отримає статус нового Аватара

Сьогодні, 9 жовтня, виходить анімаційний серіал «Аватар: Сім притулків». Нова історія розкриє долю нового аватара, який володіє усіма стихіями. Глядачів чекає понад 20 серій анімаційної новинки осені. Про деталі сюжету читайте в матеріалі «Главкома» про найочікуваніші серіальні прем’єри жовтня 2026 року.

Інтерактивний зміст

Сюжет нового серіалу «Аватар: Сім притулків»

Дата виходу: 9 жовтня

9 жовтня Платформа: Paramount+

Paramount+ Жанр: анімація, фентезі, пригоди

анімація, фентезі, пригоди Актори озвучування: Сахелі Хан, Айшу Деван, Акшай Кханна, Мейджор Курда, Сакіна Джаффрі, Даррен Барнет, Діанн Доан, Ді Бредлі Бейкер

«Аватар: Сім притулків» став новим розділом анімаційного всесвіту «Аватар: Останній захисник», який вперше вийшов на екрани у 2005 році. Головний серіал про Аватара розповідав історію про останнього мага повітря Аанга, який був здатний керувати всіма чотирма стихіями. Його історію продовжила Корра, яка стала новим Аватаром.

У центрі серіалу опиниться головна героїня, молода магиня землі Паві фото: Paramount+

Сюжет нового серіалу розгорнеться навколо нового Аватара, який зайняв місце Кори. У центрі подій опиниться головна героїня, молода магиня землі Паві. Саме їй дісталися сили Аватара після смерті Кори. Проте події відбуватимуться у майбутньому та новому світі, який пережив катаклізми, а залишки цивілізації зосередилися у Семи притулках. Таким світ не знали попередні герої Корра та Аанг.

Тож людство намагається вижити після руйнування цивілізації. А саме на останніх територіях, де люди можуть знайти прихисток. Саме в цих умовах Паві має освоїти силу Аватара та зрозуміти, якою буде її роль у новому світі.

Цікаві подробиці серіалу «Аватар: Сім притулків»

Паві головна героїня серіалу «Аватар: Сім притулків» фото: кадр із відео

Творцями та виконавчими продюсерами серіалу «Аватар: Сім притулків» стали Майкл Данте ДіМартіно та Браян Конієцко. Вони також працювали над проєктами «Аватар: Останній захисник» та «Легенди про Корру».

Виробництвом серіалу займалися Avatar Studios, заснована ДіМартіно та Конієцко, а також Nickelodeon Animation Studios. До команди виконавчих продюсерів також приєднався Ітан Сполдінг, який працював над оригінальним «Аватаром».

«Аватар: Сім притулків» трейлер

Так, «Аватар: Сім притулків» матиме 26 серій тривалістю близько 30 хвилин. Як і попередні серіали франшизи, нову історію поділили на дві «книги». Перші три епізоди «Аватар: Сім притулків» вийдуть на Paramount+ 9 жовтня. Нові серії виходитимуть блоками по три епізоди.

Головні персонажі анімаційного всесвіту «Аватар»

Паві

Нова Аватарка Паві є головною героїнею серіалу «Аватар: Сім притулків» фото: кадр із відео

Паві є головною героїнею «Аватар: Сім притулків» і нова Аватарка після Корри. Вона молода магиня землі, яка дізнається про своє призначення у світі, зруйнованому масштабним катаклізмом. На відміну від попередніх Аватарів, Паві не зустрічають як рятівницю.

Ававтарка Паві зі своєю давно втраченою сестрою-близнючкою Нішею Паві фото: кадр із відео

Вона навпаки змушена переховуватися від людей і духів. Разом зі своєю давно втраченою сестрою-близнючкою Нішею Паві намагається розгадати таємницю свого походження і врятувати Сім притулків – останні осередки цивілізації.

Аанг

Аанг володів здатністю керувати всіма чотирма стихіями фото з відкритих джерел

Аанг є головним героєм мультсеріалу «Аватар: Останній захисник» та одним із найвідоміших Аватарів у всесвіті франшизи. Він був останнім представником повітряних кочівників і володів здатністю керувати всіма чотирма стихіями. Аанга знайшли в айсберзі Катара та Сокка, після чого він мав опанувати інші стихії та зупинити столітню війну, яку розпочала Нація Вогню.

Корра

Героїня Корра була наступною Аватаркою після Аанга фото з відкритих джерел

Корра стала головною героїнею продовження «Легенда про Корру» та наступною Аватаркою після Аанга. Вона походила з Південного племені Води та була здатна керувати водою, землею і вогнем, а згодом навчилася повітряної магії. Її історія розгортається у Республіканському місті, де Корра проходить навчання, стикається з противниками Аватара та намагається підтримувати баланс між людьми й духовним світом.

Нагадаємо, у серпні вийшов аніме-серіал «Зоряні війни: Видіння – Дев'ятий джедай», що продовжує сюжет епізодів з антології «Зоряні війни: Видіння». Нова історія розкриває долю доньку коваля світлових мечів Кару. Вона опиниться у вирі боротьби за відродження Ордену джедаїв, коли вважалося, що мечі вже були втрачені.