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Премʼєра серіалу «Аватар: Сім притулків»: історія відродження цивілізації

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
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Новий серіал «Аватар: Сім притулків» розкриє історію Аватара Паві
фото: Paramount+

Юна магиня землі Паві отримає статус нового Аватара

Сьогодні, 9 жовтня, виходить анімаційний серіал «Аватар: Сім притулків». Нова історія розкриє долю нового аватара, який володіє усіма стихіями. Глядачів чекає понад 20 серій анімаційної новинки осені. Про деталі сюжету читайте в матеріалі «Главкома» про найочікуваніші серіальні прем’єри жовтня 2026 року.

Інтерактивний зміст

Сюжет нового серіалу «Аватар: Сім притулків»

Премʼєра серіалу «Аватар: Сім притулків»: історія відродження цивілізації фото 1
фото: Paramount+
  • Дата виходу: 9 жовтня
  • Платформа: Paramount+
  • Жанр: анімація, фентезі, пригоди
  • Актори озвучування: Сахелі Хан, Айшу Деван, Акшай Кханна, Мейджор Курда, Сакіна Джаффрі, Даррен Барнет, Діанн Доан, Ді Бредлі Бейкер

«Аватар: Сім притулків» став новим розділом анімаційного всесвіту «Аватар: Останній захисник», який вперше вийшов на екрани у 2005 році. Головний серіал про Аватара розповідав історію про останнього мага повітря Аанга, який був здатний керувати всіма чотирма стихіями. Його історію продовжила Корра, яка стала новим Аватаром.

У центрі серіалу опиниться головна героїня, молода магиня землі Паві
У центрі серіалу опиниться головна героїня, молода магиня землі Паві
фото: Paramount+

Сюжет нового серіалу розгорнеться навколо нового Аватара, який зайняв місце Кори. У центрі подій опиниться головна героїня, молода магиня землі Паві. Саме їй дісталися сили Аватара після смерті Кори. Проте події відбуватимуться у майбутньому та новому світі, який пережив катаклізми, а залишки цивілізації зосередилися у Семи притулках. Таким світ не знали попередні герої Корра та Аанг.

Тож людство намагається вижити після руйнування цивілізації. А саме на останніх територіях, де люди можуть знайти прихисток. Саме в цих умовах Паві має освоїти силу Аватара та зрозуміти, якою буде її роль у новому світі.

Цікаві подробиці серіалу «Аватар: Сім притулків»

Паві головна героїня серіалу «Аватар: Сім притулків»
Паві головна героїня серіалу «Аватар: Сім притулків»
фото: кадр із відео

Творцями та виконавчими продюсерами серіалу «Аватар: Сім притулків» стали Майкл Данте ДіМартіно та Браян Конієцко. Вони також працювали над проєктами «Аватар: Останній захисник» та «Легенди про Корру».

Виробництвом серіалу займалися Avatar Studios, заснована ДіМартіно та Конієцко, а також Nickelodeon Animation Studios. До команди виконавчих продюсерів також приєднався Ітан Сполдінг, який працював над оригінальним «Аватаром».

«Аватар: Сім притулків» трейлер

Так, «Аватар: Сім притулків» матиме 26 серій тривалістю близько 30 хвилин. Як і попередні серіали франшизи, нову історію поділили на дві «книги». Перші три епізоди «Аватар: Сім притулків» вийдуть на Paramount+ 9 жовтня. Нові серії виходитимуть блоками по три епізоди.

Головні персонажі анімаційного всесвіту «Аватар»

Паві

Нова Аватарка Паві є головною героїнею серіалу «Аватар: Сім притулків»
Нова Аватарка Паві є головною героїнею серіалу «Аватар: Сім притулків»
фото: кадр із відео

Паві є головною героїнею «Аватар: Сім притулків» і нова Аватарка після Корри. Вона молода магиня землі, яка дізнається про своє призначення у світі, зруйнованому масштабним катаклізмом. На відміну від попередніх Аватарів, Паві не зустрічають як рятівницю.

Ававтарка Паві зі своєю давно втраченою сестрою-близнючкою Нішею Паві
Ававтарка Паві зі своєю давно втраченою сестрою-близнючкою Нішею Паві
фото: кадр із відео

Вона навпаки змушена переховуватися від людей і духів. Разом зі своєю давно втраченою сестрою-близнючкою Нішею Паві намагається розгадати таємницю свого походження і врятувати Сім притулків – останні осередки цивілізації.

Аанг

Аанг володів здатністю керувати всіма чотирма стихіями
Аанг володів здатністю керувати всіма чотирма стихіями
фото з відкритих джерел

Аанг є головним героєм мультсеріалу «Аватар: Останній захисник» та одним із найвідоміших Аватарів у всесвіті франшизи. Він був останнім представником повітряних кочівників і володів здатністю керувати всіма чотирма стихіями. Аанга знайшли в айсберзі Катара та Сокка, після чого він мав опанувати інші стихії та зупинити столітню війну, яку розпочала Нація Вогню.

Корра

Героїня Корра була наступною Аватаркою після Аанга
Героїня Корра була наступною Аватаркою після Аанга
фото з відкритих джерел

Корра стала головною героїнею продовження «Легенда про Корру» та наступною Аватаркою після Аанга. Вона походила з Південного племені Води та була здатна керувати водою, землею і вогнем, а згодом навчилася повітряної магії. Її історія розгортається у Республіканському місті, де Корра проходить навчання, стикається з противниками Аватара та намагається підтримувати баланс між людьми й духовним світом.

Нагадаємо, у серпні вийшов аніме-серіал «Зоряні війни: Видіння – Дев'ятий джедай», що продовжує сюжет епізодів з антології «Зоряні війни: Видіння». Нова історія розкриває долю доньку коваля світлових мечів Кару. Вона опиниться у вирі боротьби за відродження Ордену джедаїв, коли вважалося, що мечі вже були втрачені.

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Теги: кіно мультфільм серіал прем'єра фільму

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