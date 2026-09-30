«Декстер», «Король Талси», «Дипломатка» та нова «Керрі». 16 головних серіалів жовтня 2026 року

Актори Сильвестр Сталлоне і Майкл Голл повертаються до відомих ролей, а письменник Стівен Кінг отримав нову серіальну екранізацію

У жовтні 2026 року на екрани повернуться герої одразу кількох популярних серіалів. Сильвестр Сталлоне знову зіграє мафіозі Дуайта Манфреді у четвертому сезоні «Короля Талси», актор Майкл Голл продовжить історію Декстера Моргана, а акторка Кері Рассел – дипломатки Кейт Вайлер. Водночас Prime Video представить нову «Керрі» за романом Стівена Кінга, а Netflix – масштабну екранізацію «На схід від Едему» з акторкою Флоренс П'ю.

«Главком» зібрав 16 головних серіальних прем'єр жовтня 2026 року.

«На схід від Едему» (East of Eden)

Дата виходу: 1 жовтня

1 жовтня Платформа: Netflix

Netflix Жанр: історична драма, сімейна сага

історична драма, сімейна сага У ролях: Флоренс П'ю, Крістофер Ебботт, Майк Фейст, Гун Хо Лі, Джозеф Зада, Джо Андерс, Марта Плімптон, Кіаран Гайндс, Трейсі Леттс

На схід від Едему. Офіційний трейлер

«На схід від Едему» – нова масштабна екранізація однойменного роману Джона Стейнбека, який американський письменник опублікував у 1952 році й вважав однією з головних своїх творів. Дія сімейної саги розгортається переважно в каліфорнійській долині Салінас на початку XX століття та охоплює кілька поколінь двох родин – Трасків і Гамільтонів. В основі історії – кохання й ревнощі, суперництво між братами, зрада, провина та одвічна боротьба людини між добром і злом.

У центрі нової версії Netflix опиниться Кеті Еймс у виконанні акторки Флоренс П'ю. Її доля переплітається з життям братів Адама та Чарльза Трасків, яких зіграли актори Крістофер Ебботт і Майк Фейст. Згодом Кеті виходить заміж за Адама і народжує близнюків, однак її вчинки руйнують родину та визначають долю наступного покоління Трасків.

Авторкою, шоураннеркою та виконавчою продюсеркою нової адаптації роману Джона Стейнбека стала Зої Казан. Її дід, режисер Еліа Казан, зняв знамениту кіноверсію «На схід від Едему» 1955 року з Джеймсом Діном у головній ролі. Для Діна це була перша велика роль у кіно, а стрічка отримала чотири номінації на «Оскар» і принесла статуетку акторці Джо Ван Фліт за роль другого плану. «На схід від Едему» складатиметься із семи епізодів. Netflix випустить увесь сезон одразу – всі серії стануть доступними 1 жовтня.

«Війна» (War)

Дата виходу: 1 жовтня

1 жовтня Канал / платформа: HBO / HBO Max

HBO / HBO Max Жанр: юридична драма, трилер

юридична драма, трилер У ролях: Домінік Вест, Сієнна Міллер, Фібі Фокс, Джеймс Макардл, Ніна Сосанья, Піп Торренс, Арчі Рено, Селія Імрі, Нік Мохаммед, Арчі Панджабі

Війна. Офіційний трейлер

«Війна» – нова юридична драма про дві елітні лондонські юридичні фірми, які опиняються по різні боки одного гучного процесу. Cathcarts&Sons та Taylor&Byrne беруться за розлучення британського технологічного магната Моргана Гендерсона та його дружини, всесвітньо відомої кінозірки Карли Дюваль. Те, що починається як поділ майна й боротьба колишнього подружжя, швидко перетворюється на справжню війну адвокатів, у якій під загрозою опиняються гроші, кар'єри та репутації.

Подружжя, яке розлучається, зіграли актори Домінік Вест і Сієнна Міллер. Вест, відомий за «Дротом» та «Короною», перевтілився у технологічного підприємця Моргана Гендерсона. А Міллер – у міжнародну кінозірку Карлу Дюваль. Їхні герої наймають конкуруючі юридичні команди, кожна з яких готова використати слабкості іншої сторони заради перемоги. При цьому «Війна» задумана не як історія одного розлучення, а як антологія юридичних конфліктів. Кожен сезон має будуватися навколо нової резонансної справи, тоді як світ лондонських юридичних фірм об'єднуватиме історії. HBO та Sky настільки впевнені у проєкті, що замовили одразу два сезони ще до прем'єри першого. другий сезон уже перебуває у виробництві. Його центральна сюжетна історія буде пов'язана не з розлученням, а з гучним позовом про наклеп. До акторського складу приєднаються володарка «Оскара» Маріса Томей, Келлі Макдональд і Девід Гервуд.

Лише один трейлер першого сезону «Війни» набрав понад 117 млн переглядів на YouTube. Серіал складатиметься з восьми епізодів. Прем'єрна серія вийде на HBO та HBO Max 1 жовтня, після чого нові епізоди з'являтимуться щочетверга. Фінальний, восьмий епізод, вийде 19 листопада.

«Вбити Джекі» (Kill Jackie)

Дата виходу: 2 жовтня

2 жовтня Платформа: AMC+

AMC+ Жанр: кримінальний трилер, екшн

кримінальний трилер, екшн У ролях: Кетрін Зета-Джонс, Деніел Інгс, Сідсе Бабетт Кнудсен, Оскар Хаенада, Білл Патерсон, Рон Перлман, Рафф Лоу, Дарсі Шоу

Вбити Джекі. Офіційний трейлер

«Вбити Джекі» – новий кримінальний трилер з оскароносною акторкою Кетрін Зетою-Джонс в головній ролі. Вона зіграла Джекі Прайс – жінку з розкішним теперішнім і дуже небезпечним минулим. За сюжетом, вона 20 років подорожує світом, торгує дорогими витворами мистецтва та намагається залишатися непомітною. Причина проста: колись Джекі була міжнародною контрабандисткою наркотиків, але зуміла вирватися з кримінального світу й почати нове життя. Спокій закінчується, коли Джекі дізнається, що її замовили. Полювати на неї відправляють команду елітних найманих убивць «Сім демонів» Героїня припускає, що за замовленням стоїть хтось із її кримінального минулого, і замість того, щоб тікати, вирішує діяти першою.

Для 57-річної Кетрін Зети-Джонс це перша головна телевізійна роль після її помітної появи у «Венздей», де вона грає Мортішу Аддамс. Володарка «Оскара», BAFTA і премії «Тоні» цього разу не лише очолила акторський склад, а й стала виконавчою продюсеркою серіалу. Компанію Зета-Джонс на знімальному майданчику склали актори Деніел Інгс, Сідсе Бабетт Кнудсен, Оскар Хаенада, Рафф Лоу, Дарсі Шоу, Білл Патерсон та Рон Перлман.

Серіал заснований на романі «Ціна, яку ти платиш» британського письменника Ніка Гаркавея, він опублікував книгу під псевдонімом Ейдан Труен. Сам Гаркавей долучився до телеадаптації як виконавчий консультант. Зйомки проходили в кількох країнах Європи, зокрема у Великій Британії та Іспанії. Для Зети-Джонс робота мала ще й особистий момент: частину матеріалу знімали в її рідному Уельсі. В серіалі уперше за багато років акторка використовує валлійський акцент.

Перший сезон «Вбити Джекі» складається з восьми епізодів. На AMC+ серіал стартує 2 жовтня, після чого нові серії виходитимуть щоп'ятниці. Водночас у Великій Британії та Ірландії модель релізу буде іншою: Prime Video випустить усі вісім серій одразу 2 жовтня.

«Навшпиньки» (Tip Toe)

Дата виходу: 2 жовтня

2 жовтня Платформа: Starz / HBO Max

Starz / HBO Max Жанр: психологічний трилер, драма

психологічний трилер, драма У ролях: Алан Каммінг, Девід Морріссі, Елізабет Беррінгтон, Пукі Квеснел, Пол Ріс, Джексон Коннор, Із Гескет, Джозеф Еванс

Навшпиньки. Офіційний трейлер

«Навшпиньки» – новий п'ятисерійний психологічний трилер від Рассела Т. Девіса, автора «Це гріх», «Близьких друзів» та одного з ключових сценаристів сучасного «Доктора Хто». У центрі історії – Лео та Клайв, сусіди з Манчестера, які майже 15 років живуть поруч. Їхні стосунки ніколи не були особливо близькими, але залишалися цілком мирними. Актор Алан Каммінг грає Лео Стразерса – яскравого, дотепного власника бару Spit&Polish у гей-кварталі Манчестера. Його сусід Клайв Госс у виконанні Девіда Морріссі – електрик, значно похмуріший і замкнутіший чоловік. Лео залишає Клайву запасний ключ від свого будинку. Невдовзі дрібні непорозуміння та підозри починають накопичуватися, а колишні сусіди поступово стають ворогами.

Channel 4 прямо описує серіал як історію про небезпеки, з якими сьогодні стикається ЛГБТК+ спільнота, та про повернення суспільних упереджень. При цьому Девіс поєднує непросту тему з характерними для нього гумором і живими персонажами. Спочатку серіал створювався для британського Channel 4, а згодом права на показ придбали інші платформи. У США та Канаді проєкт отримав Starz, тоді як HBO Max придбав його для низки європейських країн. «Навшпиньки» складається лише з п'яти епізодів. На Starz прем'єра відбудеться 2 жовтня, а далі серії виходитимуть щоп'ятниці. Фінальний, п'ятий епізод вийде 30 жовтня.

«Керрі» (Carrie)

Дата виходу: 7 жовтня

7 жовтня Платформа: Prime Video

Prime Video Жанр: горор, психологічна драма

горор, психологічна драма У ролях: Саммер Г. Гауелл, Саманта Слоян, Сієна Агудонг, Елісон Торнтон, Джоел Улетт, Джозі Тота, Артур Конті, Амбер Мідтандер, Меттью Ліллард

Керрі. Офіційний трейлер

«Керрі» – нова серіальна екранізація однойменного дебютного роману письменника Стівена Кінга, опублікованого 1974 року. У центрі історії – замкнута школярка Керрі Вайт, яка більшу частину життя провела в ізоляції під наглядом владної матері Маргарет. Після раптової смерті батька дівчина опиняється у звичайній державній школі, де стає мішенню для жорстоких однолітків. Одночасно Керрі відкриває в собі здатність рухати предмети силою думки.

Нову Керрі зіграла акторка Саммер Г. Гауелл, відома за фільмами «Прокляття Чакі» та «Культ Чакі». Акторку обрали після масштабного кастингу – на головну роль пробувалися понад тисяча претенденток. Її фанатично релігійну матір Маргарет Вайт зіграла акторка Саманта Слоян, яка вже неодноразово працювала з творцем серіалу Майком Фленаґаном, зокрема у «Опівнічній месі» та «Падінні дому Ашерів». Майка зі Стівеном Кінгом пов'язує вже ціла низка проєктів. Раніше Фленаґан екранізував романи письменника «Гра Джеральда» та «Доктор Сон», а також повість «Життя Чака». У «Керрі» він виступив сценаристом, шоураннером і виконавчим продюсером та особисто поставив перші чотири серії. Сам Стівен Кінг також став виконавчим продюсером. Решту чотири епізоди поставили Кейт Сіґел, Аксель Керолін, Кіра Седжвік та Хіромі Камата – кожна з режисерок отримала по одній серії.

Це не перша поява Керрі на екрані. Найвідомішою залишається екранізація режисера Браяна Де Пальми 1976 року з акторкою Сіссі Спейсек. Фільм став великим успіхом: Спейсек і Пайпер Лорі отримали номінації на «Оскар», а стрічка згодом набула статусу класики горору. Пізніше історію знову екранізували для телебачення у 2002 році та для кіно у 2013-му з Хлоєю Ґрейс Морец. Нова версія стане першою повноцінною багатосерійною адаптацією роману. Prime Video випустить усі вісім епізодів «Керрі» одночасно 7 жовтня.

«Аватар: Сім притулків» (Avatar: Seven Havens)

Дата виходу: 9 жовтня

9 жовтня Платформа: Paramount+

Paramount+ Жанр: анімація, фентезі, пригоди

анімація, фентезі, пригоди Актори озвучування: Сахелі Хан, Айшу Деван, Акшай Кханна, Мейджор Курда, Сакіна Джаффрі, Даррен Барнет, Діанн Доан, Ді Бредлі Бейкер

Аватар: Сім притулків. Офіційний трейлер

«Аватар: Сім притулків» – новий великий розділ анімаційного всесвіту «Аватар: Останній захисник», який розпочався ще 2005 року. Оригінальний серіал розповідав про юного Аанга – останнього мага повітря та Аватара, здатного опанувати всі чотири стихії. Пізніше його історію продовжила «Легенда про Корру», де новим Аватаром стала Корра. Тепер «Сім притулків» переносить глядачів ще далі в майбутнє та представляє наступного Аватара після Корри. Новою головною героїнею стане Паві – молода магиня землі. Після смерті Корри саме вона успадковує силу Аватара, однак світ, у якому прокидаються її здібності, кардинально відрізняється від того, який знали Аанг і Корра. Цивілізація пережила руйнівний катаклізм, а її залишки зосередилися у Семи притулках – останніх оплотах людства.

До франшизи повернулися Майкл Данте ДіМартіно та Браян Конієцко – творці оригінальних «Аватара: Останній захисник» і «Легенди про Корру». Вони створили «Сім притулків» та виступили виконавчими продюсерами. Серіал виробляють заснована ними Avatar Studios та Nickelodeon Animation Studios. Виконавчим продюсером також став Ітан Сполдінг, який працював ще над оригінальним «Аватаром». Paramount Press Express

Paramount+ замовив для «Семи притулків» 26 півгодинних епізодів, традиційно для франшизи поділених на дві «книги». Перші три серії «Аватар: Сім притулків» вийдуть на Paramount+ 9 жовтня. Далі платформа випускатиме серіал одразу блоками по три серії.

«Підноготна» (The Lowdown), 2 сезон

Дата виходу: 14 жовтня

14 жовтня Канал / платформа: FX / Hulu

FX / Hulu Жанр: кримінальна драма, неонуар, чорна комедія

кримінальна драма, неонуар, чорна комедія У ролях: Ітан Гоук, Томмі Лі Джонс, Бетті Ґілпін та інші

Підноготна. Офіційний трейлер

«Підноготна» повертається з другим сезоном історії Лі Рейбона у виконанні актора Ітана Гоука. Головний герой – власник букіністичної крамниці в Талсі, який паралельно займається незалежною журналістикою. Лі одержимий викриттям корупції та темних справ впливових людей міста, через що його журналістські розслідування раз по раз перетворюються на небезпечні пригоди. У першому сезоні головним об'єктом його уваги стала могутня родина Вошбергів. Після того як Лі опублікував викривальний матеріал про них, один із членів сім'ї, Дейл Вошберг, загинув за підозрілих обставин. Журналіст був переконаний, що офіційна версія не розповідає всієї правди, і почав власне розслідування. Саме ця справа принесла йому визнання.

На початку другого сезону Лі отримує місцеву журналістську нагороду. Однак спокійним життя героя від цього не стає. Його захоплює нова справа, яка знову відводить журналіста в прихований світ Талси та дедалі сильніше віддаляє від доньки Френсіс. Паралельно творці додають Лі ще одну проблему – цього разу суто сімейну. До міста несподівано приїздить його батько Лі Рейбон-старший, професійний шахрай і аферист, із яким герой давно не підтримував стосунків. Ситуація особливо незручна через те, що своїй доньці Лі роками казав, що її дідусь помер. Батька головного героя зіграв актор Томмі Лі Джонс, володар «Оскара» за «Втікача» та зірка «Старим тут не місце» і «Людей у чорному».

За «Підноготною» стоїть режисер Стерлін Гарджо, творець відзначеного багатьма нагородами серіалу «Пси резервації». Він створив новий проєкт, написав сценарій, зрежисував та виступив виконавчим продюсером. Американський інститут кіномистецтва (AFI) також включив «Підноготну» до десятки визначних телевізійних програм року. Другий сезон «Підноготної» складатиметься з восьми епізодів. Прем'єра відбудеться 14 жовтня на FX і Hulu, після чого нові серії виходитимуть щосереди.

«Завдання Віжена» (VisionQuest)

Дата виходу: 14 жовтня

14 жовтня Платформа: Disney+

Disney+ Жанр: супергеройська фантастика, драма

супергеройська фантастика, драма У ролях: Пол Беттані, Джеймс Спейдер, Руайрі Молліка, Емілі Гемпшир, Джеймс Д'Арсі, Орла Брейді, Генрі Льюїс, Джонатан Сейєр

Завдання Віжена. Офіційний трейлер

«Завдання Віжена» продовжить одну з головних телевізійних історій кіновсесвіту Marvel. Серіал стане третім і завершальним проєктом трилогії, яка розпочалася з «Ванда Віжен» у 2021 році та продовжилася «Це все Аґата» у 2024-му. Цього разу центральним героєм стане сам Віжен у виконанні актора Пола Беттані, який намагатиметься зрозуміти, ким він є після свого повернення. Віжен загинув від рук Таноса у фільмі «Месники: Війна нескінченності». Однак пізніше організація S.W.O.R.D. зібрала його тіло та створила білого Віжена – відновлену версію андроїда без колишніх спогадів та емоцій. Під час фінальної сутички Віжен, створений Вандою, повернув йому спогади. Після чого Білий Віжен полетів у невідомому напрямку. Саме його історія продовжиться у новому серіалі.

Шоураннером став Террі Маталас, найбільш відомий роботою над третім сезоном «Зоряного шляху: Пікар». Продюсер Кевін Файгі та Marvel Studios позиціонують проєкт як фінальну частину історії, розпочатої «Ванда Віжен». Серіал повертає одразу кілька штучних інтелектів із попередніх фільмів Marvel. Окрім Альтрона, у свідомості Віжена з'являться J.A.R.V.I.S., F.R.I.D.A.Y. та E.D.I.T.H. – системи, які в різні періоди були пов'язані із Тоні Старком, Месниками та Людиною-павуком. «Завдання Віжена» стартує на Disney+ 14 жовтня. Серіал складатиметься з восьми епізодів, які виходитимуть щосереди. Фінал запланований на 2 грудня.

«Кришталеве озеро» (Crystal Lake)

Дата виходу: 15 жовтня

15 жовтня Платформа: Peacock

Peacock Жанр: горор, слешер, психологічна драма

горор, слешер, психологічна драма У ролях: Лінда Карделліні, Вільям Кетлетт, Ґвендолін Сундстром, Кемерон Скоггінс, Девін Кесслер, Каллум Вінсон

Кришталеве озеро. Офіційний трейлер

«Кришталеве озеро» – новий серіал-приквел культової горор-франшизи «П'ятниця, 13-те», яка розпочалася однойменним фільмом 1980 року. Цього разу в центрі історії буде не дорослий Джейсон Вурхіз у знаменитій хокейній масці, а його мати Памела та події, що передували кривавій історії табору Crystal Lake. Головну роль виконала акторка Лінда Карделліні. Сюжет серіалу розгортається приблизно через рік після трагедії, яка назавжди змінила життя Памели. Її маленький і хворобливий син Джейсон потонув у Кришталевому озері, а жінка так і не змогла впоратися з його смертю. Памела продовжує жити з відчуттям, що син якимось чином усе ще поруч. Ситуація стає ще дивнішою, коли на її порозі з'являються двоє незнайомців, які починають розпитувати про минуле. Їхній приїзд запускає ланцюг моторошних подій, а мешканці містечка поступово починають ставити запитання: ким насправді є Памела Вурхіз?

Для тих, хто не знайомий із франшизою, є уточнення – Джейсон не був головним убивцею першої «П'ятниці, 13-те». У фільмі 1980 року вбивства у таборі здійснювала саме його мати Памела Вурхіз, яка мстилася вожатим за загибель сина. Джейсон перетворився на центрального маніяка франшизи вже у наступних частинах, а його знаменита хокейна маска вперше з'явилася лише у третьому фільмі. Тож новий серіал фактично повертається до витоків усієї історії та має показати, як скорботна мати перетворилася на вбивцю.

Лінда Карделліні відома за серіалами «Диваки і навіжені», «Родовід» і «Мертвий для мене», а також фільмами про Скубі-Ду, де вона виконувала роль Велми. Молодого Джейсона зіграв актор Каллум Вінсон. До основного акторського складу також увійшли Вільям Кетлетт у ролі місцевого поліцейського Левона Брукса, Кемерон Скоггінс – його колеги Дорфа, а також актори Девін Кесслер та Ґвендолін Сундстром. Шоураннером, сценаристом і творцем «Кришталевого озера» став Бред Калеб Кейн. До виробництва долучилася студія A24, відома за «Спадкоємцями», «Ейфорією», «Сваркою».

За понад 45 років франшиза «П'ятниця, 13-те» має 12 повнометражних стрічок. Однак повноцінної передісторії Памели та маленького Джейсона досі не було. Останній фільм серії вийшов ще у 2009 році, після чого розвиток франшизи на багато років ускладнили суперечки щодо прав. «Кришталеве озеро» складатиметься з восьми епізодів. Peacock вирішив не розтягувати реліз до кінця осені: усі вісім серій стануть доступними одночасно 15 жовтня.

«Дипломатка» (The Diplomat), 4 сезон

Дата виходу: 15 жовтня

15 жовтня Платформа: Netflix

Netflix Жанр: політична драма, трилер

політична драма, трилер У ролях: Кері Рассел, Руфус Сьюелл, Еллісон Дженні, Бредлі Вітфорд, Ато Ессандо, Алі Ан, Нана Менса

Дипломатка: Сезон 4. Офіційний трейлер

У четвертому сезоні «Дипломатки» акторка Кері Рассел повернеться до ролі Кейт Вайлер – досвідченої американської дипломатки та посла США у Великій Британії. Від початку серіал поєднує міжнародні політичні кризи з не менш вибуховим особистим життям Кейт та її чоловіка Гела Вайлера – колишнього дипломата, який постійно втручається у велику політику. За сюжетом нового сезону крихкий мир між США та Великою Британією, над яким працювала Кейт, опиняється під загрозою після катастрофічного інциденту. Водночас вона дізнається про ще небезпечнішу проблему: президентка США Грейс Пенн та її новий віцепрезидент Гел Вайлер таємно планують заволодіти найпотужнішою зброєю Росії. За офіційним синопсисом Netflix, їхня змова може підштовхнути Сполучені Штати до війни.

До своїх ролей у новому сезоні також повернуться актори Еллісон Дженні та Бредлі Вітфорд. Дженні грає Грейс Пенн, яка після смерті президента стала першою особою держави, а Вітфорд – її чоловіка Тодда. Для прихильників політичних серіалів їхня екранна зустріч має додатковий підтекст: обидва актори свого часу були зірками культової драми «Західне крило». Серіал створила Дебора Кан, яка до цього працювала над «Західним крилом» і «Батьківщиною».

«Дипломатка» дебютувала на Netflix у 2023 році й від початку будується не лише навколо геополітики, а й навколо того, як влада та кар'єрні амбіції руйнують або змінюють особисті стосунки. Творці описують серіал як історію про складність довготривалих відносин – як між людьми, так і між державами. За три сезони проєкт отримав низку великих телевізійних номінацій, зокрема на «Еммі» та «Золотий глобус». Четвертий сезон «Дипломатки» складатиметься з восьми епізодів. Netflix випустить усі вісім серій одночасно 15 жовтня.

«Король Талси» (Tulsa King), 4 сезон

Дата виходу: 16 жовтня

16 жовтня Платформа: Paramount+

Paramount+ Жанр: кримінальна драма, гангстерський трилер

кримінальна драма, гангстерський трилер У ролях: Сильвестр Сталлоне, Мартін Старр, Джей Вілл, Вінсент П'яцца, Аннабелла Шіорра, Френк Ґрілло, Ніл Макдонаф, Ґаррет Гедлунд, Дана Ділейні, Ґретхен Мол

Король Талси. Офіційний трейлер

У четвертому сезоні «Короля Талси» титулований актор Сильвестр Сталлоне повернеться до ролі нью-йоркського мафіозі Дуайта Манфред. За сюжетом, той після 25 років у в'язниці був фактично засланий своїм кримінальним кланом до міста Талса в Оклахомі. Замість того щоб миритися з вигнанням, Дуайт зібрав власну команду й почав будувати нову кримінальну імперію далеко від Нью-Йорка. До четвертого сезону ця імперія вже достатньо розрослася, і тепер головний герой намагається зробити свій бізнес легальним та захистити людей, які стали його новою родиною. Проте одночасно на нього тиснуть корумповані політики та нові небезпечні противники.

«Король Талси» створив Тейлор Шерідан, автор «Єлловстоуна» та один із найуспішніших телевізійних продюсерів Paramount. Серіал стартував у 2022 році й став першою головною телевізійною роллю Сильвестра Сталлоне за його багаторічну кар'єру. Сам актор також залишається одним із виконавчих продюсерів проєкту. За сценарну частину четвертого сезону знову відповідає Теренс Вінтер, який став головним сценаристом і виконавчим продюсером. Вінтер добре знайомий із гангстерським жанром: раніше він був одним із ключових сценаристів «Клану Сопрано», а згодом створив «Підпільну імперію». Над «Королем Талси» він працює практично від самого початку.

«Кіберпанк: Ті, що біжать по краю 2» (Cyberpunk: Edgerunners 2)

Дата виходу: 20 жовтня

20 жовтня Платформа: Netflix

Netflix Жанр: аніме, наукова фантастика, кіберпанк, бойовик

Кіберпанк: Ті, що біжать по краю 2. Офіційний трейлер

Анімаційний серіал «Кіберпанк: Ті, що біжать по краю 2» поверне глядачів до Найт-Сіті – мегаполіса майбутнього зі світу відеогри Cyberpunk 2077. Саме там технологічні корпорації контролюють майже все, модифікації людського тіла стали буденністю, а найманці виконують небезпечні замовлення заради грошей і слави. Новий серіал продовжить розвивати цей світ, однак розповість повністю окрему історію з новими героями.

Перший «Кіберпанк: Ті, що біжать по краю» показав історію підлітка з Найт-Сіті, який після особистої трагедії став найманцем і поступово занурився у кримінальний світ міста. Його історія була завершена у фіналі 2022 року. Шоураннер Бартош Штибор прямо наголошував: «історія Девіда закінчена», а Найт-Сіті достатньо великий, щоб розповідати про інших його мешканців. У центрі другої історії опиниться нова група найманців, долі яких поступово переплітатимуться. Серед ключових персонажів – колишній легендарний кіберпанк Кінгслі, відомий як Вік. ВІн утратив свої імпланти й тепер живе в тіні колишньої слави. Інший герой – безжальний кочівник Ді, одержимий помстою та розслідуванням корпоративних таємниць.

За новим аніме знову стоять CD Projekt Red, творці гри Cyberpunk 2077 й серіалу «Відьмак», і японська студія Trigger, яка створила перший «Кіберпанк: Ті, що біжать по краю». Однак режисер цього разу змінився. Замість Хіроюкі Імаїші проєкт очолив Кай Ікараші, який працював над першим серіалом, а тепер дебютує як режисер усього проєкту. Головним дизайнером персонажів став Канно Ічіго. Netflix і CD Projekt Red описують нову історію передусім як розповідь про помсту та спокуту.

Перший «Кіберпанк: Ті, що біжать по краю» став одним із найпомітніших аніме платформи Netflix 2022 року. Проєкт отримав високі оцінки критиків і глядачів та здобув головну нагороду на Crunchyroll Anime Awards 2023. Серіал також допоміг повернути значну увагу до Cyberpunk 2077 після проблемного запуску гри у 2020 році. При цьому назва «Кіберпанк: Ті, що біжать по краю 2» може дещо вводити в оману. Це не другий сезон історії Девіда та Люсі, а нова самостійна десятисерійна історія у тому самому всесвіті. «Кіберпанк: Ті, що біжать по краю 2» складатиметься з 10 епізодів, які одночасно вийдуть 20 жовтня.

«Список смертників» (The Terminal List), 2 сезон

Дата виходу: 21 жовтня

21 жовтня Платформа: Prime Video

Prime Video Жанр: бойовик, шпигунський трилер, драма

бойовик, шпигунський трилер, драма У ролях: Кріс Пратт, Том Гоппер, Констанс Ву, Ґабріель Луна, Дар Салім, Люк Гемсворт, Ольга Куриленко, Коста Ронін, Юл Васкес, Арнольд Вослу

Список смертників. Офіційний трейлер

У другому сезоні «Списку смертників» актор Кріс Пратт повернеться до ролі Джеймса Ріса – колишнього командира підрозділу морських котиків ВМС США. У першому сезоні його загін потрапив у засідку під час секретної операції, а після повернення додому Ріс з'ясував, що трагедія була частиною масштабної змови. Втративши товаришів і родину, він склав список винних та почав по черзі з ними розправлятися. Другий сезон розпочнеться вже після завершення цієї помсти. Ріс виконав свій список, але залишився без мети та майже без колишнього життя.

Ситуація змінюється, коли його заганяє в кут ЦРУ: тепер герой сам перебуває в розшуку і мусить очистити своє ім'я. Водночас зупинивши терористичне угруповання, якому вдалося переманити на свій бік одного з його союзників. Масштаб історії при цьому суттєво зросте. Якщо перший сезон був насамперед трилером про особисту помсту, то продовження Prime Video описує вже як міжнародну шпигунську історію. Розслідування проведе Ріса від Індійського океану через Африку та Близький Схід до Європи. Поступово він вийде на змову, сліди якої тягнуться від Москви до штаб-квартири ЦРУ в Ленглі та несподівано зачіпають минуле його власної родини. Основою другого сезону став роман «Справжній вірянин» – друга книга колишнього «морського котика» Джека Карра про Джеймса Ріса. Сам Карр залишається виконавчим продюсером телеадаптації.

До своїх ролей повернулись актор Том Гоппер як Рейф Гастінгс і акторка Констанс Ву в ролі журналістки Кеті Буранек. Також знову з'являться актори Дар Салім і Люк Гемсворт. Склад новачків цього разу міжнародний: до серіалу приєдналися Ґабріель Луна, відомий за «Останніми з нас», Ольга Куриленко, Коста Ронін, Юл Васкес, Мартін Сенсмаєр та Арнольд Вослу, якого глядачі можуть пам'ятати за роллю Імхотепа у «Мумії».

Між першим і другим сезонами минуло понад чотири роки: оригінальний «Список смертників» дебютував у липні 2022-го. Однак франшиза за цей час встигла розширитися. У 2025 році Prime Video випустив приквел «Список смертників: Темний вовк», присвячений Бену Едвардсу – герою актора Тейлора Кітча – та його переходу зі світу «морських котиків» до таємних операцій ЦРУ. Перед другим сезоном дивитися приквел необов'язково, але він розширює історію знайомих персонажів. Другий сезон «Списку смертників» складатиметься з восьми епізодів. Prime Video випустить усі вісім серій одночасно 21 жовтня.

«Люпен» (Lupin), частина 4

Дата виходу: 23 жовтня

23 жовтня Платформа: Netflix

Netflix Жанр: кримінальний трилер, детектив, пригоди

кримінальний трилер, детектив, пригоди У ролях: Омар Сі, Людівін Саньє, Антуан Гуї, Суф'ян Герраб, Ширін Бутелла, Тео Крістін, Лаїка Блан-Франкар

Люпен: Частина 4. Офіційний трейлер

У четвертій частині «Люпена» актор Омар Сі знову зіграє харизматичного злодія, майстра перевтілень і складних афер Ассана Діопа. Свого героя він будує за прикладом Арсена Люпена – відомого «джентльмена-грабіжника» з детективних творів французького письменника Моріса Леблана. Саме книжки про Люпена допомагають Ассану придумувати хитромудрі пограбування, обманювати поліцію та виплутуватися із ситуацій, які здаються безвихідними. Нові події розгорнуться через чотири роки після фіналу третьої частини. Ассан досі перебуває у в'язниці, куди добровільно здався, щоб убезпечити своїх близьких. Він більше не збирається бути Люпеном: герой хоче відбути покарання, а потім виконати обіцянку, яку дав синові Раулю. А саме – разом поїхати до Сенегалу та познайомитися з їхньою родиною.

Однак плани руйнує загадкове повідомлення, підписане ім'ям Люпена. Невідомий оголошує про одночасні пограбування одразу кількох музеїв. Поліція посилює охорону, але злочини все одно відбуваються саме так, як було обіцяно. Для Ассана ситуація особливо небезпечна: хтось не просто копіює його стиль, а намагається переконати всіх, що за пограбуваннями стоїть саме він.

«Люпен» створений Джорджем Кеєм у співпраці з Франсуа Узаном та натхнений персонажем Моріса Леблана. У четвертій частині Омар Сі також виступає шоураннером разом із Луї Летер'є, який раніше працював над першими епізодами серіалу. Серіал став одним із найпомітніших французьких проєктів Netflix і одним із найпопулярніших неангломовних серіалів платформи. Четверта частина «Люпена» складатиметься з восьми епізодів. Netflix випустить усі вісім серій одночасно 23 жовтня.

«Ноктюрн» (Nocturne)

Дата виходу: 30 жовтня

30 жовтня Платформа: Apple TV

Apple TV Жанр: кримінальний трилер, детектив, драма

кримінальний трилер, детектив, драма У ролях: Лієв Шрайбер, Зазі Бітц, Стівен Ґрем, Білл Кемп, Рорі Калкін, Кріссі Метц, Пурна Джаганнатан, Ґері Карр

Ноктюрн. Офіційний трейлер

«Ноктюрн» – новий кримінальний трилер, у якому актор Лієв Шрайбер зіграв колишнього військового Джону Лінна. Той став детективом відділу вбивств і втомившись від жорстоких злочинів на вулицях Філадельфії переїжджає до невеликого містечка на заході Пенсильванії. Головний герой сподівається нарешті почати спокійніше життя. Однак дуже швидко виявляється, що це йому не вдалося. Противником Джони стає Юрек Вальтер – надзвичайно небезпечний і хитрий серійний убивця, якого зіграв актор Стівен Ґрем. Його злочини починають загрожувати не лише містечку, а й родині самого детектива. Ситуація ускладнюється, коли пошуки останньої зниклої жертви Вальтера змушують Джону відправити назустріч убивці близьку йому людину – агентку ФБР Сагу Бауер. Її зіграла акторка Зазі Бітц, відома за «Атлантою», «Дедпулом 2» та «Джокером».

Для Джони вона фактично є названою донькою, тому протистояння з Вальтером стає для героя не просто черговим розслідуванням. Головне питання серіалу Apple формулює доволі просто: наскільки далеко Джона готовий зайти, щоб зупинити вбивцю і врятувати близьких. «Ноктюрн» заснований на міжнародних бестселерах «Лазар» та «Пісочний чоловік» письменника Ларса Кеплера, але переносить дію зі Швеції до США. У книжках головним героєм є шведський детектив Йона Лінна, тоді як серіальна версія перетворює його на Джону Лінна – колишнього військового й американського детектива. Під псевдонімом Ларс Кеплер працює подружжя шведських письменників: Александра Коелью Андоріл та Александр Андоріл. Їхня детективна серія стала міжнародним хітом: десять романів авторів сукупно розійшлись накладом близько 20 млн примірників, були перекладені 40 мовами та видані більш ніж у 170 країнах. Обидва письменники стали виконавчими продюсерами телеадаптації.

Серіал адаптували для телебачення Роуен Джоффе та Джон Главін, останній також став шоураннером. Перші два епізоди поставив Тім Ван Паттен, який працював над «Кланом Сопрано», «Підпільною імперією», «Перрі Мейсоном» та «Володарями повітря». Серед інших режисерів сезону – Аллен Култер, Логан Кібенс, Ану Менон і Джо Чаппелл. «Ноктюрн» складатиметься з 10 епізодів. Перші дві серії вийдуть на Apple TV 30 жовтня, після чого платформа випускатиме по одному епізоду щоп'ятниці. Фінал сезону вийде на Різдво – 25 грудня.

«Декстер: Воскресіння» (Dexter: Resurrection), 2 сезон

Дата виходу: 30 жовтня

30 жовтня Платформа: Paramount+

Paramount+ Жанр: кримінальний трилер, драма

кримінальний трилер, драма У ролях: Майкл С. Голл, Ума Турман, Джек Олкотт, Браян Кокс, Ден Стівенс, Бокім Вудбайн, Джеймс Ремар, Десмонд Гаррінгтон, Крістен Ріттер, Габріель Луна

Декстер: Воскресіння. Офіційний трейлер

У другому сезоні «Декстера: Воскресіння» актор Майкл Голл знову зіграє Декстера Моргана – судмедексперта й серійного вбивцю, який полює на інших убивць. Історія персонажа триває вже 20 років: оригінальний «Декстер» стартував у 2006 році, мав вісім сезонів, а пізніше отримав продовження «Декстер: Нова кров» та «Декстер: Воскресіння».

У першому сезоні «Воскресіння» Декстер вижив після подій «Нової крові» та вирушив до Нью-Йорка, щоб знайти свого сина Гаррісона. Там він потрапив у коло серійних убивць, яких збирав навколо себе мільярдер Леон Прейтер. У фіналі Декстеру вдалося вибратися з небезпечної гри, однак його нове життя у Нью-Йорку лише починається. Цього разу Декстер опиниться між двома серійними вбивцями. Один із них має за плечима десятиліття злочинів і давно став сумнозвісною фігурою, тоді як другий лише починає тероризувати Нью-Йорк. Паралельно Декстер зіткнеться з досить несподіваною для себе проблемою – кризою середнього віку. Paramount+ називає майбутні події найтемнішим розділом у стосунках Декстера та його сина.

Одним із головних новачків сезону став актор Браян Кокс, зірка «Спадкоємців». Він зіграв серійного вбивцю на прізвисько нью-йоркський різник. Багато років тому той тримав місто у страху, але тепер більше не вбиває. Натомість він продовжує психологічно мучити людей, яким вдалося пережити зустріч із ним. Акторка Крістен Ріттер повернеться до ролі Мії Лап'єр, або Леді Помсти, з першого сезону. Її героїня сама є серійною вбивцею, яка обирає своїми жертвами сексуальних злочинців. Повернеться й титулована акторка Ума Турман у ролі Чарлі – колишньої військової спецпризначенки, яка у першому сезоні працювала начальницею служби безпеки Леона Прейтера. Після смерті свого роботодавця героїня залишилася живою, тому її нова зустріч із Декстером стане одним із продовжень незавершених сюжетних ліній попереднього сезону.

Шоураннером серіалу залишається Клайд Філліпс, який працював над першими сезонами оригінального «Декстера», а згодом повернувся до франшизи для «Нової крові» та «Воскресіння». Майкл Голл також виступає виконавчим продюсером. Прем'єру другого сезону присвятили до особливої дати для франшизи. В жовтні виповнюється рівно 20 років від виходу першого епізоду оригінального «Декстера». За цей час історія розрослася до чотирьох серіалів: «Декстер», «Декстер: Нова кров», приквел «Декстер: Первородний гріх» та «Декстер: Воскресіння».