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Російський снайпер, який застрелив цивільного на Київщині, отримав вирок

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Російський снайпер, який застрелив цивільного на Київщині, отримав вирок
За результатами спеціального судового розгляду росіянина заочно засуджено до 15 років позбавлення волі
фото з відкритих джерел

Окупант проходив службу снайпером у складі 15-ї окремої мотострілецької бригади ЗС РФ

У столичному регіоні суд виніс вирок військовослужбовцю збройних сил РФ, який під час окупації Броварського району вбив цивільного мешканця. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Київську обласну прокуратуру.

За публічного обвинувачення прокурорів суд визнав загарбника винним у порушенні законів та звичаїв війни, поєднаному з умисним вбивством цивільної особи (ч. 2 ст. 438 КК України). За результатами спеціального судового розгляду росіянина заочно засуджено до 15 років позбавлення волі.

Слідство встановило, що 24 лютого 2022 року військовослужбовець РФ разом із соратниками незаконно перетнув державний кордон України та брав участь у збройній агресії в Київській області. Він проходив службу снайпером у складі 15-ї окремої мотострілецької бригади ЗС РФ.

24 лютого 2022 року військовослужбовець РФ разом з іншими російськими військовими незаконно перетнув державний кордон України та брав участь у збройній агресії на території Київщини
24 лютого 2022 року військовослужбовець РФ разом з іншими російськими військовими незаконно перетнув державний кордон України та брав участь у збройній агресії на території Київщини
фото: Київська обласна прокуратура

28 лютого 2022 року російські військові зайшли до села Перемога Броварського району та окупували населений пункт. Підрозділ, у якому перебував окупант, розмістився поблизу парку «Слави».

У період з вечора 28 лютого до ранку 1 березня 2022 року під час чергування снайпер помітив у парку місцевого жителя. Чоловік був у цивільному одязі, без зброї та не становив жодної загрози для загарбників – він просто повертався додому. Попри це, росіянин здійснив у цивільного прицільний постріл. Від отриманого поранення чоловік помер на місці.

Суд кваліфікував дії окупанта як воєнний злочин та виніс вирок – 15 років ув'язнення.

Нагадаємо, Амур-Нижньодніпровський районний суд Дніпра засудив російського військовослужбовця Сергія Карпіловича до 12 років позбавлення волі за зґвалтування цивільної жінки на Донеччині. За матеріалами справи, насильство тривало близько двох місяців. Це перший відомий очний вирок російському військовому за сексуальне насильство над цивільною під час російсько-української війни.

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Теги: військові снайпер злочин вирок Київщина росіяни

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