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Серіал «Інститут» за романом Стівена Кінга: сюжет та нові актори другого сезону

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
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Мері-Луїз Паркер, Джо Фріменм та Бен Барнс повернуться до своїх ролей в другому сезоні «Інститута»
фото: Іnstagram/mgmplus

Новим актором «Інституту» став головний герой «Гри престолів»

Сьогодні, 8 листопада, стартує другий сезон серіалу «Інститут», знятий за романом однойменного роману американського письменника Стівена Кінга. Глядачів чекає продовження історії про дітей із надприродними здібностями, які стали обʼєктами експериментів в Інституті. У другому сезоні зʼявляться нові герої. Більше про це у матеріалі «Главкома» про головні серіальні прем'єри листопада 2026 року.

Інтерактивний зміст

Синопсис серіалу «Інститут»

Серіал «Інститут» за романом Стівена Кінга: сюжет та нові актори другого сезону фото 1
фото: Іnstagram/mgmplus
  • Дата виходу: 8 листопада 2026 року
  • Платформа: MGM+
  • Жанр: містичний трилер, наукова фантастика, жахи
  • У ролях: Джо Фрімен, Бен Барнс, Мері-Луїз Паркер, Сімона Міллер, Фіонн Лейрд

Серіал «Інститут» заснований на однойменному романі Стівена Кінга 2019 року. Це історія про секретну організацію, де утримують дітей із незвичайними здібностями. Їх поділяють залежно від того, якими силами вони володіють: телепатією, телекінезом тощо. Дітей піддають експериментам та тортурам. Інститут переконує підлітків, що їхні здібності потрібні для порятунку світу, але насправді використовує їх у власних цілях.

Джо Фрімен повернеться в другому сезоні до головної ролі підлітка з надприродними здібностями Люка Елліса
Джо Фрімен повернеться в другому сезоні до головної ролі підлітка з надприродними здібностями Люка Елліса
фото: Іnstagram/mgmplus

Головним героєм є 12-річний Люк Елліс, який наділений надприродними здібностями. Одного ранку він прокидається в кімнаті, яка майже не відрізняється від його власної, проте вихід із неї веде не додому, а до коридорів так званого Інституту.

Також у серіалі є сюжетна лінія колишнього поліцейського Тіма Джеймісона, який приїжджає до невеликого містечка, намагаючись залишити минуле позаду. Однак він дізнається про існування Інституту та намагається побороти зло.

Чого чекати від другого сезону «Інституту»

Серіал «Інститут» за романом Стівена Кінга: сюжет та нові актори другого сезону фото 2
фото: Іnstagram/mgmplus

Перший сезон завершився тим, що Люк та інші діти втекли із закладу. Однак разом із цим відкрилася інша страшна таємниця. Вони дізналися, що це не єдина установа, де утримують дітей з надприродними здібностями. Тому діти спробують не лише сховатися від переслідувачів, але й знищити систему Інститутів.

Новим актором другого сезону «Інституту» став головний герой «Гри престолів» Алфі Аллен
Новим актором другого сезону «Інституту» став головний герой «Гри престолів» Алфі Аллен
фото: Іnstagram/mgmplus

Водночас керівництво Інституту не припинить своєї діяльності, директор залучить до роботи нового союзника, мільярдера Нолана Рівза, якого зіграє зірка серіалу «Гра престолів» Алфі Аллен.

Інститут. Офіційний трейлер

Дата виходу та зіркові режисери серіалу

Стівен Кінг став одним із режисерів серіалу «Інститут», який зняли за його романом
Стівен Кінг став одним із режисерів серіалу «Інститут», який зняли за його романом
фото з відкритих джерел

Основою серіалу став роман Стівена Кінга «Інститут», опублікований у 2019 році. Письменник також є виконавчим продюсером проєкту. Над серіалом також працювали Бенджамін Кавелл та режисер Джек Бендер, який відомий роботою над серіалами «Загублені», «Ззовні» та «Містер Мерседес», який також знятий за твором Стівена Кінга.

Перший сезон «Інституту» стартував у липні 2025 року. Другий сезон складатиметься з восьми епізодів. Прем'єра відбудеться 8 листопада 2026 року на платформі MGM+. Нові серії виходитимуть щонеділі.

Головні та нові актори серіалу «Інститут»

Алфі Аллен

Серіал «Інститут» за романом Стівена Кінга: сюжет та нові актори другого сезону фото 3
фото: Іnstagram/mgmplus

Новим актором серіалу стане Алфі Аллен, який здобув славу завдяки ролі Теона Ґрейджоя у серіалі «Гра престолів». Також знімався у фільмах «Джон Уік» та «Кролик Джоджо». Алфі Аллен зіграє ексцентричного європейського технологічного мільярдера Нолана Рівза, який буде фінансувати Інститут. Однак його поява може негативно вплинути на організацію зсередини.

Джо Фрімен

Серіал «Інститут» за романом Стівена Кінга: сюжет та нові актори другого сезону фото 4
фото: Іnstagram/mgmplus

Британський актор Джо Фрімен повернеться до головної ролі підлітка з надприродними здібностями Люка Елліса. «Інститут» став однією з перших великих робіт актора.

Бен Барнс

Серіал «Інститут» за романом Стівена Кінга: сюжет та нові актори другого сезону фото 5
фото: Іnstagram/mgmplus

Бен Барнс знову зіграє колишнього поліцейського Тіма Джеймісона. Актор відомий за роллю принца Каспіана у фільмах «Хроніки Нарнії», а також серіалами «Тінь та кістка» та «Світ Дикого Заходу».

Мері-Луїз Паркер

Серіал «Інститут» за романом Стівена Кінга: сюжет та нові актори другого сезону фото 6
фото: Іnstagram/mgmplus

Американська акторка Мері-Луїз Паркер повернеться до ролі колишньої керівниці Інституту міс Сігсбі. Серед найвідоміших робіт акторки серіал «Бур'яни», «Західне крило» та мінісеріал «Янголи в Америці», за який вона отримала премію «Еммі».

Сімона Міллер

Серіал «Інститут» за романом Стівена Кінга: сюжет та нові актори другого сезону фото 7
фото: Іnstagram/mgmplus

Акторка Сімона Міллер знову гратиме одну з дітей, яка перебувала в Інституті Калишу. Також грала у стрічках «Пригоди під час затримання» та «Run the Burbs».

Нагадаємо, у жовтні вийшла нова екранізація роману видатного американського письменника Стівена Кінга, який був опублікований у 1974 році – серіал «Керрі». У центрі подій серіалу «Керрі» школярка Керрі Вайт. Після смерті батька Керрі починає навчатися у звичайній школі. Там вона стикається з жорстокістю однолітків. Водночас у дівчини проявляються надприродні здібності.

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Теги: кіно серіал Стівен Кінг

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