Довгоочікуваний серіал «Люпен»: сюжет нової історії головного грабіжника Франції

Зірка фільму «1+1» Омар Сі знову зіграє майстра перевтілень, злодія Ассана Діопа

Сьогодні, 23 жовтня, на Netflix вийде четвертий сезон французького серіалу «Люпен». Історія злодія Ассана Діопа отримала продовження, однак репутація видатного грабіжника опиниться під загрозою. Цікаві подробиці серіалу дізнавайтеся у матеріалі «Главкома» про найочікуваніші серіальні прем’єри жовтня 2026 року.

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Якою буде історія Ассана Діопа у четвертому сезоні «Люпена»

Дата виходу: 23 жовтня 2026 року

23 жовтня 2026 року Платформа: Netflix

Netflix Жанр: кримінальний трилер, детектив, пригоди

кримінальний трилер, детектив, пригоди У ролях: Омар Сі, Людівін Саньє, Антуан Гуї, Суф'ян Герраб, Ширін Бутелла, Тео Крістін, Лаїка Блан-Франкар

У новій частині актор Омар Сі повернеться до своєї ролі вправного французького злодія Ассана Діопа. Персонаж Омара Сі надихається пригодами вигаданого джентльмена-грабіжника Арсена Люпена з книжок французького письменника Моріса Леблана. Завдяки цьому та власній кмітливості, перевтіленням і ретельно спланованим аферам Ассан Діоп уже неодноразово тікав від поліції та виходив зі складних ситуацій.

Люпен: Частина 4

Події нового сезону серіалу розгортаються через чотири роки після фіналу третьої частини. За сюжетом, Ассан перебуває у в’язниці, куди добровільно здався, щоб захистити родину. Тепер він хоче відбути покарання, залишити образ Люпена в минулому. Головною ціллю для злодія буде виконання обіцянки своєму синові Раулю, повезти його до Сенегалу та познайомитися з рідними.

Омар Сі знову зіграє Ассана Діопа фото: Netflix

Проте на цьому шляху Ассана Діопа з’явиться дехто під прізвиськом його славнозвісного кумира Люпена. Зокрема, він отримає від невідомого повідомлення. Він анонсує пограбування кількох музеїв, які, попри посилені заходи безпеки, відбудуться. Ассан зрозуміє, що хтось копіює його почерк та навіть намагається перекласти на нього відповідальність за злочини.

Дата та деталі виходу «Люпена»

Зірка фільму «1+1» Омар Сі зіграє злодія Ассана Діопа фото: Netflix

Серіал створив Джордж Кей разом із Франсуа Узаном, які надихалися історіями про персонажа, якого на початку XX століття вигадав французький письменник Моріс Леблан, – Арсена Люпена. Головний герой Омар Сі також став шоуранером проєкту, а як режисер до проєкту повернувся режисер Луї Летер'є, який працював над попередніми частинами.

Четверта частина кримінального серіалу складатиметься з восьми епізодів. Netflix випустить усі серії одночасно 23 жовтня.

Каст серіалу «Люпен»

Омар Сі

Омар Сі в ролі Ассана Діопа фото: Netflix

Омар Сі знову зіграє Ассана Діопа. Славу він здобув після виходу фільму «1+1», який неодноразово транслювався на українських телеканалах.

Людівін Саньє

Людівін Саньє повернеться до ролі колишньої партнерки Ассана та матері його сина, Клер. Серед її відомих робіт фільми «Басейн» і «8 жінок».

Антуан Гуї

Антуан Гуї грає Бенжамена, давнього друга Ассана Фереля, який допомагає йому втілювати складні плани. Актор також знімався в комедійному серіалі «Дуже секретна служба» та серіалі «Десять відсотків».

Суф'ян Герраб

Суф'ян Герраб виконує роль детектива Юсефа Гедири, який розслідує справи, пов’язані з Ассаном. Також грав у драмах «Діпан» та «Пацієнти».

Ширін Бутелла

Ширін Бутелла з Суф'ян Геррабом фото: Іnstagram.com/netflixfr

Ширін Бутелла грає лейтенантку Софію Белкасем. Вона також відома за серіалом «Бюро легенд», також знімалася у французькому фільмі «Папіша» та комедії «Фантазії».

Нагадаємо, у жовтні вийшов другий сезон серіалу «Підноготна», головного героя якого зіграв актор Ітан Гоук. У новому сезоні головний герой, журналіст-розслідувач Лі Рейбона, зіштовхнувся з небезпечними розслідуваннями та неочікуваними зустрічами.