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Уряд продасть два великі українські банки

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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Уряд продасть два великі українські банки
Завдання – створити належні умови для прозорого та конкурентного продажу державних пакетів акцій обох банків, заявив Корецький
фото: Сергій Корецький/Telegram

Для організації продажу державних пакетів акцій створили спеціальну комісію, яка визначатиме умови торгів і переможців

В уряді дали офіційний старт підготовці до приватизації двох великих банків – «Сенс Банку» та «Укргазбанку». Для цього створили спеціальну комісію, яка опікуватиметься питанням продажу державних пакетів акцій. Про це повідомив прем’єр-міністр України Сергій Корецький, інформує «Главком».

До спеціальної комісії матимуть змогу долучатися фахівці з міжнародних фінансових організацій, а також представники інституцій Європейського Союзу.

Новоствореній структурі довірили повний спектр організаційних завдань: від визначення порядку проведення майбутніх конкурсів до ухвалення рішень щодо допуску потенційних покупців.

Вона також погоджуватиме початкову вартість торгів на основі висновків залучених фахівців, визначатиме переможців і підсумкову ціну угоди, після чого передаватиме відповідні рішення на розгляд і затвердження уряду.

У Міністерстві фінансів уже обрали двох радників для банків.

«Завдання – створити належні умови для прозорого та конкурентного продажу державних пакетів акцій обох банків», – написав Корецький.

Раніше повідомлялося, що Кабінет Міністрів України ухвалив рішення про початок підготовки до продажу пакетів акцій, які належать державі у статутному капіталі АТ «Сенс Банк» та АБ «Укргазбанк». Основна мета цього кроку – скорочення частки державної власності в банківському секторі та залучення коштів від продажу до Державного бюджету України.

Також Національне антикорупційне бюро оголосило про проведення нової спецоперації – «Форест Гамп» – для викриття «високорівневої корупції». За даними слідства, фігуранти взяли під контроль державний «Сенс Банк», щоб використовувати його у приватних інтересах. Зокрема, для сплати застави за фігуранта операції «Мідас» (вона ж «справа Міндіча») грошима «злочинного походження».

Правоохоронці не називають імені людини, для якої збирали заставу. Утім, озвучені деталі вказують на Германа Галущенка.

Правоохоронці вважають, що тодішня заступниця голови Офісу президента Ірина Мудра комунікувала з топменеджерами «Сенс Банку», зокрема з головою правління Олексієм Ступаком та головою наглядової ради Миколою Гладишенком, та просила їх долучитися до схеми.

 

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Теги: банк Сергій Корецький міністр

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