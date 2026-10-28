Українські брати зв'язалися з криміналом, а стародавнє дзеркало викрадає душі: кінопрем'єри тижня

«Сімейка шахраїв» розповість про родину професійних аферистів, а «Добре, що мама не знає» об'єднає чотири кримінальні історії про сімейні таємниці

Останній тиждень жовтня потішить глядачів п'ятьма кінопрем'єрами. У французькій комедії «Сімейка шахраїв» родина аферистів спробує почати нове життя під чужими іменами. А в українській стрічці «Добре, що мама не знає» двоє братів і сестра потраплять у небезпечні пригоди, про які краще не розповідати матері. Робота в цьому проєкті стала однією з останніх для актора, телеведучого Паші Лі, якого окупанти вбили в перші тижні повномасштабної війни.

Водночас актор Ендрю Гарфілд очолить повстання в Англії XIV століття, акторка Джилліан Андерсон зіграє забуту зірку слешерів, а старовинне дзеркало у стрічці «Дзеркало: Давнє зло» стане джерелом надприродного зла.

«Главком» розповідає про головні кінопрем'єри 29 жовтня 2026 року.

Добре, що мама не знає

Країна : Україна

: Україна Режисер : Саша Литвиненко

: Саша Литвиненко Актори: Костянтин Темляк, Роман Муленко, Лея Маєвська, Михайло Співаковський, Катя Скрипко, Павло Лі, Олексій Воротніков, Данило Примачов, Єлизавета Любімова

Добре, що мама не знає. Офіційний трейлер

«Добре, що мама не знає» – кримінальна комедія режисера Саші Литвиненка, яка поєднує чорний гумор, сімейні таємниці та елементи неонуару. Фільм складається з чотирьох новел, об'єднаних історією однієї родини. У центрі сюжету – двоє братів і сестра, які ведуть зовсім не таке життя, про яке розповідають близьким. Кожен приховує власні проблеми, а їхні секрети поступово перетворюються на небезпечну кримінальну історію. Макс (його зіграв актор Костянтин Темляк) – харизматичний музичний продюсер і любитель красивого життя. Через великі борги він починає торгувати наркотиками в нічному клубі. Одночасно чоловік шукає зниклого друга та намагається втекти від кредиторів, які вже розшукують його самого. Його сестра Слава (у виконанні Леї Маєвської) працює театральною акторкою та потай закохана у свого колегу. Проте звичайний вечір після репетиції перетворюється на справжній трилер, коли в гримерці з'являється озброєний поранений бандит. Тепер жінці доведеться зіграти найнебезпечнішу роль у своєму житті. Наймолодший брат Боря (в нього перевтілився актор Роман Муленко) – скромний айтішник, який переживає смерть коханої. Не бажаючи миритися з тим, що винуватець трагедії залишився безкарним, він розробляє план помсти. Однак його кримінальна авантюра майже одразу виходить з-під контролю. Усі три історії несподівано переплітаються через впливового мафіозі. Четверта новела об'єднує попередні події та розкриває сімейні таємниці, про які навіть не здогадується мати героїв.

Робота над фільмом розпочалася ще у 2020 році, а початково автори планували створити мінісеріал. Згодом задум перетворився на повнометражну стрічку з чотирьох новел. Над сценарієм Саша Литвиненко працював упродовж кількох років, підготувавши 13 версій. Знімальний процес розтягнувся більш ніж на три роки. Перший знімальний день відбувся 13 жовтня 2020 року, а останній – 6 листопада 2023-го. До початку повномасштабної війни команда встигла відзняти близько 65% матеріалу. Після 24 лютого 2022 року виробництво довелося зупинити. Частина акторів і членів знімальної групи вступила до лав Сил оборони України, інші виїхали за кордон. Повернути команду на майданчик вдалося лише у 2023 році завдяки підтримці Держкіно.

Особливе місце в історії картини посідає актор, телеведучий, захисник України Павло Лі, який загинув 6 березня 2022 року від куль окупантів в Ірпені. Усі сцени за його участю встигли зняти ще до повномасштабного вторгнення. Глядачі побачать одну з останніх кіноробіт актора, якому назавжди 33 роки. У фільмі також знявся Юрій Феліпенко, який після початку повномасштабної війни став військовослужбовцем і загинув на фронті в червні 2025 року. Ще однією втратою для команди стала загибель каскадера Костянтина Агапова. За словами творців, до захисту України долучилися десятки учасників виробництва, серед яких актори, каскадери, піротехніки та технічні спеціалісти. Зокрема, військову службу проходять Костянтин Темляк, Олексій Воротніков і Данило Примачов.

Литвиненко прагнув створити українську кримінальну комедію з динамічним монтажем, незвичними персонажами та атмосферою сучасного неонуару. Під час підготовки до зйомок команда переглянула близько 800 кандидатів на ролі. Режисер наголошував, що особливу увагу приділяли відповідності акторів характерам героїв, адже кожна новела має власний настрій. Бюджет фільму склав 8,7 млн грн. За словами продюсера Євгенія Литвиненка, для реалізації всіх початкових задумів знадобилося б щонайменше 25 млн грн. Тому команді довелося шукати нестандартні рішення, щоб зберегти задуману візуальну якість. Цього року стрічку представили в програмі «Гала-прем'єри» 17-го Одеського міжнародного кінофестивалю.

Месник

Країна : США, Велика Британія, Німеччина

: США, Велика Британія, Німеччина Режисер : Пол Грінграсс

: Пол Грінграсс Актори: Ендрю Гарфілд, Джеймі Белл, Стівен Діллейн, Том Голландер, Космо Джарвіс, Томасін МакКензі, Джонні Лі Міллер, Вуді Норман

Месник. Офіційний трейлер

«Месник» – історичний бойовик режисера Пола Грінграсса, відомого за фільмами про спецагента Джейсона Борна, «Капітаном Філліпсом» і «Загубленим автобусом». Головну роль виконав актор Ендрю Гарфілд, який перевтілився в англійського селянина, що очолює повстання проти королівської влади. Стрічка заснована на реальних подіях 1381 року, які автори пов'язали з легендою про Робіна Гуда. Події розгортаються в Англії, країна ще не оговталася від епідемії Чорної смерті, яка забрала життя мільйонів людей. Водночас королівська влада запроваджує нові податки, щоб фінансувати війну з Францією. Головний герой – безіменний орач, який втратив дружину й дітей через чуму. Він намагається вижити, працюючи на землі, але свавілля збирачів податків і жорстокість чиновників змушують чоловіка взятися за зброю. Поступово навколо нього об'єднуються інші незадоволені селяни. До повстання долучаються колишній солдат Вот Тайлер і радикальний проповідник Джон Болл, які прагнуть покласти край несправедливості. Повстанці вирушають на Лондон, щоб зустрітися з королем Річардом II (його зіграв актор Вуді Норман).

Історичною основою фільму стало Селянське повстання 1381 року – один із наймасштабніших народних виступів середньовічної Англії. Його учасники протестували проти податків, кріпосницьких обмежень і свавілля землевласників. Вот Тайлер і Джон Болл справді були серед найвідоміших діячів повстання. Натомість персонаж Гарфілда є вигаданим. Через нього Грінграсс показує, як звичайна людина поступово перетворюється на народного героя. Також творці пов'язали історію з походженням легенди про Робіна Гуда. Водночас історики не мають переконливих доказів, що знаменитий розбійник із Шервудського лісу був учасником повстання 1381 року.

Пол Грінграсс почав писати сценарій у 2020 році, на початку пандемії коронавірусу. Режисер розповідав, що давно цікавився англійськими повстаннями. Для Ендрю Гарфілда зйомки стали серйозним фізичним випробуванням. Актор розповідав, що робота була виснажливою через холод, бруд, важкі костюми та тривалі сцени просто неба. На знімальному майданчику використовували складний грим, щоб показати наслідки хвороб, голоду й виснаження. Гарфілд з'являється на екрані з ранами та характерними ураженнями шкіри.

Основні зйомки проходили восени 2025 року в Німеччині, переважно в Баварії та Франконії. Серед локацій – Нюрнберг і музей просто неба в Бад-Віндсгаймі, де збереглися історичні сільські будівлі. Середньовічний Лондон відтворювали за допомогою архітектури Нюрнберга. Місцеві історичні споруди використали для створення англійських локацій. Грінграсс прагнув максимально залучати справжні будівлі замість комп'ютерних декорацій. До масових сцен залучили сотні статистів, які зображували селян, солдатів і мешканців Лондона. Гарфілд окремо відзначав їхню роботу, наголошуючи під час промокампанії, що саме масовка допомогла зробити історичний світ переконливим.

Оператором «Месника» виступив Пол Ульвік Роксет, а музику написав Фолькер Бертельманн, який отримав «Оскар» за саундтрек до фільму «На Західному фронті без змін». Одним із продюсерів став Джейсон Блум, засновник студії Blumhouse, відомої насамперед фільмами жахів «Паранормальне явище», «Астрал» та «Пастка». Бюджет Месника» склав $20 млн.

Сімейка шахраїв

Країна : Франція, Бельгія

: Франція, Бельгія Режисер : Людовик Бернард

: Людовик Бернард Актори: Одрі Флеро, Рамзі Бедіа, Алан Каммінг, Александр Деруссу, Бернар Фарсі, Емілі Кан, Венсан Лекує

Сімейка шахраїв. Офіційний трейлер

«Сімейка шахраїв» – кримінальна комедія режисера Людовіка Бернара, відомого за стрічками «10 днів без мами» та «10 днів без мами в Куршевелі». У центрі сюжету – родина Туссен, для якої шахрайство давно перетворилося на сімейну професію. Від дідуся до наймолодших членів сім'ї всі чудово володіють мистецтвом обману, перевтілення та маніпуляцій. Вони заробляють на життя аферами, використовуючи хитромудрі схеми, маскування, сучасні ґаджети й уміння переконувати навіть найпідозріліших людей. Однак після чергової оборудки сімейство опиняється в серйозній небезпеці. За ними полюють злочинці, яких аферисти раніше ошукали. Щоб урятуватися, Туссени вирішують зникнути та почати нове життя під чужими іменами. Шахраї привласнюють особистості добропорядної родини Парфе та вирушають до Шотландії. За легендою, глава сімейства Жиль Парфе має розпочати роботу на престижній віскікурні. Проте вдавати звичайну сім'ю виявляється значно складніше, ніж обманювати заможних клієнтів. Допитливі колеги, надто уважні сусіди та постійна необхідність підтримувати вигадані біографії загрожують викрити аферистів. Ситуація ускладнюється, коли родина дізнається про можливість провернути велику аферу. На горизонті з'являються шотландські багатії з десятками мільйонів фунтів стерлінгів на рахунках. Тож Туссенам довелось обирати між безпечним життям під прикриттям і спокусою знову взятися за старе.

Головних героїв, Магалі та Сема Туссен, зіграли актори Одрі Флеро та Рамзі Бедіа. Флеро українські глядачі можуть пам'ятати за фільмом «1+1» та популярним французьким серіалом «Високий інтелектуальний потенціал», де вона виконує головну роль ексцентричної Морган Альваро. Рамзі Бедіа – французький комік, актор і сценарист, який здобув популярність завдяки комедійному дуету «Ерік і Рамзі». У «Сімейці шахраїв» він перевтілився в чоловіка, якому доводиться одночасно керувати родинними аферами та зберігати видимість цілком пристойного життя. Актор Алан Каммінг зіграв Шона Маккаллагана, одного з персонажів шотландської частини історії. До акторського складу також увійшли Бернар Фарсі, відомий за роллю комісара Жибера у франшизі «Таксі», Емілі Кан, Александр Деруссу та Венсан Лекує.

Натхненням для Людовіка Бернара стали кримінальні фільми режисера Гая Річі, зокрема історії, у яких глядач поступово дізнається деталі складної афери. Бернар хотів поєднати цю атмосферу з традиційною французькою сімейною комедією, де найбільші неприємності часто виникають через самих родичів. Саме тому центральне місце у фільмі посідає не лише майбутнє пограбування, а й стосунки між трьома поколіннями шахраїв. Шотландію режисер обрав свідомо. Бернар прагнув перенести французьких героїв у незнайоме середовище, де вони погано розуміють місцеві традиції та правила поведінки. Кілти, віскі, туманні пейзажі й особливий британський гумор стали додатковими джерелами комічних ситуацій.

Секс і смерть у таборі «Міазма»

Країна : США, Канада

: США, Канада Режисерка : Джейн Шенбрун

: Джейн Шенбрун Актори: Ганна Ейнбіндер, Джилліан Андерсон, Аманда Фікс, Артур Конті, Єва Віктор, Зак Черрі, Патрік Фішлер, Ділан Бейкер

Секс і смерть у таборі «Міазма». Офіційний трейлер

«Секс і смерть у таборі «Міазма»» – комедія жахів режисерки Джейн Шенбрун, зокрема, відомої за стрічками «Ми всі йдемо на всесвітній ярмарок» і «Я бачив світло телевізора». У центрі сюжету – молода режисерка Кріс Вільямс (її зіграла акторка Ганна Ейнбіндер), яка отримує шанс перезапустити культову серію фільмів жахів «Табір Міазма». Колись франшиза мала відданих шанувальників, однак численні невдалі продовження поступово знищили її популярність. Кріс із дитинства захоплювалася цими стрічками й тепер прагне повернути їм колишню славу. Для натхнення вона вирушає на пошуки Біллі – акторки, яка зіграла єдину вцілілу героїню оригінального фільму. Її на знімальному майданчику зіграла титулована Джилліан Андерсон, зірка «Цілком таємно» й «Сексуальної освіти». З'ясовується, що Біллі давно залишила кінематограф і живе відлюдницею просто на території табору, де колись знімали горор. Зустріч двох жінок поступово переростає в небезпечну близькість, а спогади про вигадані вбивства починають дивним чином переплітатися з реальністю.

Особливість «Міазми» полягає в тому, що це водночас фільм жахів і сатира на кіноіндустрію. Джейн Шенбрун висміює нескінченні перезапуски популярних франшиз, комерціалізацію ностальгії та прагнення студій заробляти на старих історіях. Водночас постановниця віддає шану класичним слешерам 1980-х років, зокрема фільмам на кшталт «П'ятниці, 13-го» та «Гелловіна». Проте замість традиційного протистояння маніяка й підлітків у центрі опиняються дві жінки, для яких кіно стало невіддільною частиною особистого життя. Для Джейн Шенбрун це третій повнометражний фільм. У попередніх роботах режисерка досліджувала вплив інтернету, телевізійних образів і масової культури на людську ідентичність. Цікаво, що вигадана франшиза «Табір Міазма» навмисно нагадує дешеві американські слешери минулого століття. Її історія включає численні продовження, суперечливі творчі рішення та поступове перетворення колись популярного фільму на комерційний продукт.

Над виробництвом фільму «Секс і смерть у таборі «Міазма» працювала компанія Plan B Entertainment, співзасновником якої є оскароносний актор Бред Пітт. Він також зазначений серед продюсерів стрічки. Музику написав американський музикант Alex G, який уже співпрацював із Шенбрун над фільмом «Я бачив світло телевізора». Оператором виступив Ерік Юе, а монтаж здійснив Грем Мейсон. Світова прем'єра відбулася у травні цього року на Каннському міжнародному кінофестивалі, де стрічку представили в програмі «Особливий погляд». Після показу глядачі вітали творчу команду шестихвилинними оваціями. В Україні стрічка стала фільмом-відкриттям десятого Київського тижня критики, який проходив із 15 до 21 жовтня.

Дзеркало: Давнє зло

Країна : Індонезія

: Індонезія Режисер : Баїм Он

: Баїм Он Актори: Крістін Хакім, Феді Нуріл, Ока Антара, Анна Джоблінг, Асрі Велас, Крішна Кейтаро, Кіано Тайгер Вонг

Дзеркало: Давнє зло. Офіційний трейлер український

«Дзеркало: Давнє зло» – індонезійський містичний горор режисера Баїма Она, відомого також як Баїм Вонг. За сюжетом, Аріні після розлучення з чоловіком Хендрою намагається розпочати нове життя. Разом із сином Іяном та новим обранцем Прамом вона переїжджає до невеликого містечка. Родина оселяється у старому будинку, сподіваючись нарешті знайти спокій. Однак усе змінюється, коли під час гри в хованки хлопчик знаходить потаємну кімнату зі старовинним дзеркалом. Незабаром у будинку починають лунати дивні звуки, з'являються незрозумілі тіні, а відображення поводяться так, ніби живуть власним життям. Особливу підозру викликає літня доглядачка будинку пані Шрі. На перший погляд, доброзичлива жінка знає значно більше, ніж розповідає новим мешканцям. Поступово Аріні розуміє, що дзеркало пов'язане з темними ритуалами, а її власне тіло може стати частиною чужого плану. Ситуацію ускладнює повернення колишнього чоловіка, який приносить у життя родини нові конфлікти. Аріні доводиться не лише захищати сина, а й розкривати таємницю дзеркала, перш ніж надприродна сила остаточно заволодіє її життям.

Для Баїма Вонга «Дзеркало: Давнє зло» стало другим повнометражним режисерським проєктом. До цього він зняв горор «Лембаюнг», який зібрав понад 1,6 млн глядачів в індонезійських кінотеатрах. Нову історію постановник написав разом із письменницею Ратіх Кумалою, авторкою роману «Дівчина з кретековою сигаретою», за яким Netflix зняв однойменний серіал. Робота над сценарієм тривала понад рік. Після зйомок команда працювала близько шести місяців над комп'ютерною графікою та спецефектами. Ще три місяці знадобилося на монтаж, а робота над музикою та звуковим зведенням тривала приблизно по два місяці. Вонг наголошував, що прагнув створити не просто черговий фільм із раптовими появами привидів, а повноцінну психологічну історію.

Однією з головних тем стрічки стало людське бажання залишатися молодим назавжди. Дзеркало у фільмі символізує страх старіння, неприйняття власної зовнішності та прагнення обдурити час. Виконавиця головної ролі, акторка Луна Мая розповідала, що тема особливо близька жінкам у шоу-бізнесі, які постійно стикаються з тиском через зовнішність. Для більшої правдоподібності акторка погодилася зніматися в окремих сценах без макіяжу. Не менш цікавою стала участь Крістін Хакім – однієї з найвідоміших акторок Індонезії. Міжнародна аудиторія може пам'ятати її за серіалом HBO «Останні з нас», де вона зіграла індонезійську науковицю в другому епізоді першого сезону. Для Хакім робота над горором виявилася непростою. Акторка зізнавалася, що деякі сцени змусили її вийти із зони комфорту. Особливо складними були зйомки епізоду бійки в печері, який вимагав значних фізичних зусиль. Світова прем'єра «Дзеркала: Давнє зло» відбулася 11 вересня 2025 року в Індонезії.