Зеленський відреагував на стрілянину у центрі Кракова

Президент наголосив, що ніщо не може виправдати цей напад, і висловив упевненість, що винний понесе покарання

Президент України Володимир Зеленський відреагував на смертельну стрілянину в польському Кракові та висловив співчуття родинам загиблих. Про це глава держави написав у соцмережі X, інформує «Главком».

«У Кракові стався шокуючий злочин. Від імені українського народу та від себе особисто висловлюю щирі співчуття родинам і близьким загиблих», – написав Зеленський.

Президент наголосив, що ніщо не може виправдати цей напад, і висловив упевненість, що винний понесе покарання.

«Бажаємо сил і якнайшвидшого одужання пораненим, а також усім, кого торкнулася ця трагедія», – додав глава держави.

Нагадаємо, невідомий чоловік 7 листопада відкрив вогонь на площі Ринок у польському Кракові. За даними поліції Малопольського воєводства, близько третьої години він почав стріляти з власного автомобіля.

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