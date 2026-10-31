«Володар перснів», «Персі Джексон» і «Чорні голуби»: 16 головних серіалів листопада

Акторка Кіра Найтлі повертається до шпигунських інтриг, оскароносна Мішель Єо зіграє штучну біоінженерну істоту, а світ Толкіна знову оживе на екранах

У листопаді на екрани повернуться герої одразу кількох популярних серіалів. Prime Video продовжить історію Середзем'я у третьому сезоні «Володаря перснів: Перснів влади», а Disney+ покаже нові пригоди юного напівбога Персі Джексона. Акторка Кіра Найтлі знову опиниться у світі шпигунських змов у «Чорних голубах», тоді як її колеги Мішель Єо та Гантер Шафер очолять акторський склад фантастичного серіалу «Той, хто біжить по лезу 2099».

«Главком» зібрав 16 головних серіальних прем'єр листопада 2026 року.

«Позолочене століття» (The Gilded Age), 4 сезон

Дата виходу: 1 листопада

1 листопада Платформа: HBO / HBO Max

HBO / HBO Max Жанр: історична драма, сімейна сага

історична драма, сімейна сага У ролях: Керрі Кун, Крістін Баранскі, Синтія Ніксон, Морган Спектор, Луїза Джейкобсон, Деней Бентон, Блейк Рітсон, Таїсса Фарміґа, Гаррі Річардсон

Позолочене століття, 4 сезон. Офіційний трейлер

«Позолочене століття» повертає глядачів до Нью-Йорка кінця XIX століття – епохи стрімкого збагачення американських промисловців, розкішних особняків і запеклої боротьби за місце у вищому товаристві. У четвертому сезоні продовжиться протистояння двох сусідніх родин, які уособлюють стару аристократію та нових мільйонерів. Акторка Керрі Кун знову зіграє Берту Рассел – амбітну дружину залізничного магната Джорджа Рассела (у виконанні актора Моргана Спектора). Берта прагне завоювати визнання найвпливовіших родин Нью-Йорка, однак її успіхи дедалі частіше обертаються конфліктами з близькими. Її головною суперницею залишається Агнес ван Рейн (в неї перевтілилась акторка Крістін Баранскі) – представниця старого нью-йоркського товариства, яка переконана, що походження важливіше за гроші.

В драматичному фіналі третього сезону Берта досягла високого становища у світському товаристві, але її втручання в особисте життя доньки Гледіс призвело до серйозної кризи в шлюбі. Джордж вирішив жити окремо, і тепер Берті доведеться боротися не лише за вплив у Нью-Йорку, а й за власну родину. Тим часом Агнес спробує повернути собі колишній авторитет, а молода Маріан Брук, яку грає акторка Луїза Джейкобсон, продовжить будувати стосунки з Ларрі Расселом. Нові випробування чекатимуть і на журналістку Пеґґі Скотт, якій доведеться відстоювати свої професійні амбіції та особисте щастя.

У новому сезоні з'являться й реальні історичні постаті. Зокрема, глядачі побачать промисловця Джона Рокфеллера, фінансиста Джона Пірпонта Моргана та президента США Гровера Клівленда. Одна з головних принад «Позолоченого століття» – його візуальна розкіш. За три попередні сезони серіал став відомим завдяки пишним сукням, складним зачіскам, коштовностям та ретельно відтвореним інтер'єрам. Художники з костюмів створюють вбрання з урахуванням моди 1880-х років, коли жіночі сукні вирізнялися корсетами, турнюрами, багатошаровими спідницями та складним оздобленням. При цьому одяг допомагає розкривати характери. Берта обирає ефектні образи, які підкреслюють її багатство й амбіції, тоді як Агнес віддає перевагу стриманішому стилю. Лише для третього сезону використали 2354 пари взуття та 1957 капелюхів, із яких 203 виготовили спеціально для зйомок. Крім того, створили 375 індивідуальних костюмів.

Творцем серіалу є Джуліан Феллоуз, автор знаменитого «Абатства Даунтон». Упродовж трьох сезонів «Позолочене століття» поступово розширювало свою історію: від знайомства з родинами Расселів і ван Рейнів до боротьби за престижні місця в опері, гучних світських скандалів, фінансових ризиків та шлюбів, які могли змінити становище цілих родин. Третій сезон, що вийшов минулого року, продемонстрував зростання аудиторії. Інтерес до продовження помітний і в інтернеті. За останні два тижні один з останніх трейлерів четвертого сезону набрав понад 43 млн переглядів лише на YouTube.

Четвертий сезон «Позолоченого століття» складатиметься з восьми епізодів. Прем'єра першої серії відбудеться 1 листопада на HBO та HBO Max. Наступні епізоди виходитимуть щонеділі. Фінал сезону запланований на 20 грудня.

«Найвеличніший» (The Greatest)

Дата виходу: 4 листопада

4 листопада Платформа: Prime Video

Prime Video Жанр: біографічна драма, спортивний серіал

біографічна драма, спортивний серіал У ролях: Джаален Бест, Омари Гардвік, Дана Ґур'є, Аманда Воррен, Тімоті Гаттон, Кай Лінч, Ніколь Бегарі

Найвеличніший. Офіційний трейлер

«Найвеличніший» покаже історію Мухаммеда Алі – одного з найвідоміших боксерів в історії, триразового чемпіона світу у важкій вазі та спортсмена, який став символом боротьби за громадянські права. Новий серіал Prime Video покаже не лише його перемоги на рингу, а й особисте життя, стосунки з родиною та події, які сформували його характер. Головну роль виконує актор Джаален Бест, відомий за серіалом «Усе американське: Повернення додому». Він грає Алі в молоді роки, коли майбутня легенда боксу ще була Кассіусом Клеєм – амбітним хлопцем із Луїсвілла, який мріяв стати чемпіоном світу. На відміну від багатьох спортивних біографій, автори приділили особливу увагу людям, які оточували Алі поза рингом. Історія охопить його дитинство, становлення як спортсмена, стосунки з батьками та близькими, а також складний шлях до всесвітньої слави.

За сюжетом, після перемоги на Літніх Олімпійських іграх 1960 року в Римі молодий Кассіус Клей поставив перед собою нову мету – здобути титул чемпіона світу у важкій вазі. Проте на шляху до вершини йому доведеться долати не лише суперників, а й расові упередження, тиск суспільства та конфлікти у власній родині. Саме цей період становлення майбутньої легенди став основою серіалу. На екрані з'являться й дві постаті, які відіграли визначну роль у житті боксера. Актор Джованні Рібізі виконав роль тренера Анджело Данді, який багато років працював з Алі. Водночас актор Майкл Ілі зіграє Малкольма Ікса – впливового борця за права темношкірих американців. Ще одного легендарного боксера, Сонні Лістона, втілить Амін Джозеф. Саме перемога над Лістоном у 1964-му принесла 22-річному Клею перший титул чемпіона світу.

Особливість «Найвеличнішого» полягає в тому, що це перший офіційно авторизований художній серіал про Мухаммеда Алі. Його творці отримали доступ до матеріалів спадщини спортсмена та співпрацювали з представниками його родини. Однією з виконавчих продюсерок стала Лонні Алі – вдова боксера, з якою він прожив у шлюбі майже 30 років. Серед продюсерів – музична компанія Roc Nation, пов'язана з репером Jay-Z. Творцем і шоураннером виступив Бен Воткінс, відомий за кримінальним серіалом «Кросс».

Мухаммед Алі, який помер у 2016-му у віці 74 років, залишив величезний слід далеко за межами спорту. Він тричі ставав чемпіоном світу у важкій вазі, відмовився від служби в американській армії під час війни у В'єтнамі та відкрито виступав проти расової дискримінації. Його життя вже неодноразово екранізували. Зокрема, у фільмі «Алі» 2001 року головну роль виконав Вілл Сміт, який отримав за неї номінацію на премію «Оскар». «Найвеличніший» складатиметься з восьми епізодів. Усі серії вийдуть одночасно 4 листопада на Prime Video.

«Стік» (Stick), 2 сезон

Дата виходу: 4 листопада

4 листопада Платформа: Apple TV

Apple TV Жанр: спортивна комедія, драма

спортивна комедія, драма У ролях: Овен Вілсон, Пітер Дейґер, Марк Марон, Маріана Тревіньйо, Ліллі Кей, Джуді Ґрір

Стік. Офіційний трейлер

У другому сезоні «Стіка» титулований актор Овен Вілсон повернеться до ролі Прайса Кегілла – колишнього професійного гольфіста, який після краху спортивної кар'єри намагається знайти новий сенс життя. Колись він був перспективним гравцем, але невдачі на полі та особисті трагедії залишили його без колишньої слави. Шанс почати все спочатку з'явився після знайомства з талановитим підлітком Санті Вілером.

Перший сезон, який вийшов у червні минулого року, розповідав про те, як Прайс вирішив стати наставником 17-річного Санті. Хлопець мав неабиякий талант до гольфу, але не міг повністю його реалізувати через складні сімейні обставини та власну невпевненість. Разом із матір'ю Санті, Оленою, і колишнім помічником Прайса Міттсом вони вирушили у подорож американськими гольф-клубами, поступово перетворившись на незвичайну команду. У другому сезоні історія розвиватиметься одразу у кількох напрямках. Санті зробить наступний крок до професійної кар'єри, але швидко зрозуміє, що великий спорт вимагає значно більшого, ніж природний талант. Тепер від нього очікуватимуть стабільних результатів, а кожна невдача може вплинути на його майбутнє. Водночас Прайс несподівано вирішить повернутися до професійного гольфу. Його колишній суперник Кларк Росс, якого грає актор Тімоті Оліфант, переконає чоловіка, що він ще здатен на великі перемоги.

Творці «Стіка» залучили до зйомок і справжніх представників світу гольфу. У другому сезоні з'являться відомі спортивні коментатори Джим Нанц і Тревор Іммельман. Останній не лише працює на телебаченні, а й сам вигравав престижний турнір Masters у 2008 році. Також глядачі побачать популярних гольф-блогерів Метта Шарффа та Дена Рапапорта. «Стік» створив сценарист Джейсон Келлер, який раніше працював над спортивною драмою «Форд проти Феррарі» та фільмом «План втечі». Він залишається шоураннером і виконавчим продюсером другого сезону. Овен Вілсон також бере участь у виробництві серіалу як виконавчий продюсер.

Другий сезон «Стіка» складатиметься з десяти епізодів. Перші дві серії вийдуть на Apple TV 4 листопада, після чого нові епізоди з'являтимуться щосереди. Фінал сезону запланований на 30 грудня.

«Усе чесно» (All's Fair), 2 сезон

Дата виходу: 4 листопада

4 листопада Платформа: Hulu / Disney+

Hulu / Disney+ Жанр: юридична драма

юридична драма У ролях: Кім Кардаш'ян, Наомі Воттс, Нісі Неш-Беттс, Сара Полсон, Ґленн Клоуз, Теяна Тейлор, Метью Носка

Усе чесно. Офіційний трейлер

У другому сезоні «Усе чесно» світська «левиця», бізнесвумен та акторка Кім Кардаш'ян повернеться до ролі Аллури Ґрант – успішної адвокатки, яка спеціалізується на гучних розлученнях заможних клієнтів. Разом із колегами вона працює в юридичній фірмі, де сімейні конфлікти часто перетворюються на багатомільйонні судові баталії, а особисті таємниці стають головною зброєю сторін. Перший сезон познайомив глядачів із командою адвокаток, які залишили юридичну фірму, де домінували чоловіки, та відкрили власну практику. Їхніми клієнтами стали впливові бізнесмени, знаменитості та представники найбагатших родин, для яких розлучення означає не лише кінець шлюбу, а й боротьбу за статки, репутацію та владу.

У продовженні Аллурі доведеться знову поєднувати складні справи клієнтів із власними проблемами. Після подій першого сезону стосунки всередині юридичної команди залишаються напруженими, а суперництво між колегами може виявитися не менш небезпечним, ніж протистояння в суді. Головною загрозою для адвокатської фірми стане Каррінгтон Лейн у виконанні акторки Сари Полсон. Після конфліктів першого сезону вона продовжить боротьбу за вплив і спробує зруйнувати бізнес суперниць зсередини. У трейлері героїні погрожують одна одній, укладають несподівані союзи та намагаються перехопити контроль над компанією.

До своїх ролей повернуться Наомі Воттс, яка грає співзасновницю фірми Ліберті Ронсон, і Нісі Неш-Беттс у ролі Емеральд Ґрін – колишньої поліцейської, яка стала приватною розслідувачкою та партнеркою компанії. Серед нових облич – бразильський актор Кауан Реймонд, який приєднався до основного складу. У гостьових ролях з'являться Деніз Річардс, Марго Мартіндейл та зірка реаліті-шоу «Справжні домогосподарки Нью-Йорка» Дорінда Медлі. Повернеться й співачка та акторка Теяна Тейлор, яка грає молоду юристку Мілан.

За створенням «Усе чесно» стоїть Раян Мерфі – автор «Американської історії жахів», «Монстра», «Ворожнечі» та інших відомих телевізійних проєктів. Серіал поєднує юридичні справи з особистими драмами, розкішним способом життя героїнь та модою. Дорогі костюми, дизайнерські аксесуари й ефектні інтер'єри тут відіграють майже таку саму роль, як судові конфлікти. Перший сезон, який стартував у листопаді минулого року, викликав суперечливу реакцію. Попри різку критику, він став найуспішнішою прем'єрою оригінального ігрового серіалу Hulu за три роки за результатами перших трьох днів переглядів.

Окремою причиною уваги до проєкту стала Кім Кардаш'ян. Для зірки роль Аллури Ґрант стала однією з найбільших у її акторській кар'єрі. Цікаво, що юридична тематика близька Кардаш'ян і в реальному житті. У 2019 році вона розпочала навчання за спеціальною програмою юридичної підготовки в Каліфорнії, яка дозволяє здобути право на складання адвокатського іспиту без традиційного навчання в юридичному університеті. У 2021 році Кім склала так званий baby bar – проміжний іспит для майбутніх юристів, а також активно займалася питаннями реформування кримінального правосуддя у США. Водночас повноцінного статусу адвокатки вона не отримала. Кардаш'ян також виступає виконавчою продюсеркою серіалу разом зі своєю матір'ю Кріс Дженнер. Перший сезон, попри неоднозначні відгуки, отримав дві номінації на «Еммі» – за сучасні зачіски та грим.

Другий сезон «Усе чесно» складатиметься з восьми епізодів. Перші три серії вийдуть одночасно 4 листопада на Hulu та Disney+. Наступні епізоди з'являтимуться щосереди. Фінал сезону запланований на 2 грудня.

«Чорні голуби» (Black Doves), 2 сезон

Дата виходу: 5 листопада

5 листопада Платформа: Netflix

Netflix Жанр: шпигунський трилер, бойовик, кримінальна драма

шпигунський трилер, бойовик, кримінальна драма У ролях: Кіра Найтлі, Бен Вішоу, Сара Ланкашир, Ендрю Кодзі, Ембіка Мод, Ендрю Бакан

Чорні голуби, сезон 2. Офіційний трейлер

«Чорні голуби» повертаються з другим сезоном, у якому титулована акторка Кіра Найтлі знову зіграє Гелен Вебб – дружину британського політика, яка таємно працює на шпигунську організацію. Удень вона веде життя заможної лондонської матері двох дітей, а за лаштунками збирає секретну інформацію про впливових людей і передає її своїм роботодавцям. Події серіалу розгортаються у сучасному Лондоні, де політичні інтриги, міжнародні змови та кримінальний світ тісно переплітаються. Гелен уже багато років живе під вигаданою особистістю. Її чоловік Воллес Вебб навіть не здогадується, що його дружина використовує сімейне життя як прикриття для небезпечної роботи.

Перший сезон, що вийшов у грудні 2024 року, починався з убивства Джейсона – коханця Гелен. Жінка намагалася з'ясувати, хто стоїть за його смертю, і водночас приховати власну причетність до шпигунської мережі. На допомогу їй прийшов давній друг Сем Янг у виконанні актора Бена Вішоу. Він – професійний найманий убивця, який після тривалої перерви повернувся до Лондона. У другому сезоні ставки стануть ще вищими. Воллес готуватиметься обійняти посаду прем'єр-міністра Великої Британії. Тож Гелен опиниться небезпечно близько до найважливіших державних секретів. Їй доведеться ретельніше приховувати свою подвійну гру, адже будь-яке викриття загрожуватиме не лише її життю, а й політичній кар'єрі чоловіка та безпеці дітей.

До акторського складу приєдналися також кілька відомих зірок. Акторка Нів Кемпбелл, яку глядачі знають за франшизою жахів «Крик», зіграла Сесіль Мейсон – представницю американського оборонного відомства. Ембіка Мод, зірка романтичної драми «Один день», з'явиться в образі Лайли – агентки «Чорних голубів» із бунтівним характером, яку відправлять допомагати Гелен. Творцем «Чорних голубів» залишається британський сценарист Джо Бартон, який раніше працював над серіалами «Ґірі/Хаджі» та «Проєкт Лазар». Другий сезон поставили режисери Джуліан Фаріно та Кірон Гокс.

Netflix замовив другий сезон ще до прем'єри першого, продемонструвавши неабияку впевненість у проєкті. І вона виправдалася: Кіра Найтлі отримала номінацію на «Золотий глобус» за роль Гелен. Для акторки, яку передусім знають за фільмами «Пірати Карибського моря», «Гордість і упередження» та «Спокута», це стала одна з найпомітніших телевізійних робіт. Другий сезон «Чорних голубів» складається із шести епізодів. Усі серії вийдуть одночасно 5 листопада на Netflix.

«Інститут» (The Institute), 2 сезон

Дата виходу: 8 листопада

8 листопада Платформа: MGM+

MGM+ Жанр: містичний трилер, наукова фантастика, жахи

містичний трилер, наукова фантастика, жахи У ролях: Джо Фрімен, Бен Барнс, Мері-Луїз Паркер, Сімона Міллер, Фіонн Лейрд

Інститут. Офіційний трейлер

«Інститут» – екранізація однойменного роману титулованого письменника Стівена Кінга, яка розповідає про таємну установу, де над дітьми з надприродними здібностями проводять жорстокі експерименти. У другому сезоні історія продовжиться після подій першої частини, коли існування загадкової організації опинилося під загрозою викриття. У центрі сюжету – підліток Люк Елліс у виконанні актора Джо Фрімена. Він має виняткові інтелектуальні здібності, а також прихований надприродний дар. Одного дня хлопець прокидається в кімнаті, яка майже повністю повторює його спальню, але двері ведуть не до звичного будинку, а в коридори секретного закладу. Його батьків убили, а самого Люка викрали люди, які полюють на обдарованих дітей.

У першому сезоні глядачі познайомилися з моторошними правилами Інституту. Дітей поділяють за здібностями до телепатії та телекінезу, змушують проходити болісні процедури й обіцяють винагороди за слухняність. За зовні впорядкованою системою приховується організація, яка використовує неповнолітніх як інструмент для досягнення власних цілей. Паралельно з історією Люка розвивалася сюжетна лінія Тіма Джеймісона, колишнього поліцейського у виконанні актора Бена Барнса. Він приїхав до невеликого містечка, сподіваючись залишити минуле позаду, але зрештою опинився втягнутим у боротьбу з Інститутом. У фіналі першого сезону Люку та його друзям вдалося втекти, проте вони дізналися, що подібні установи існують і в інших країнах. Другий сезон розповість про спробу дітей остаточно зупинити організацію. Люк і його друзі переховуватимуться від переслідувачів та шукатимуть докази злочинів Інституту.

Одним із головних новачків серіалу став актор Алфі Аллен, відомий за роллю Теона Ґрейджоя у «Грі престолів». Він зіграв Нолана Рівза – ексцентричного європейського технологічного мільярдера, який фінансує Інститут і має власні амбітні плани. Його персонаж допомагатиме керівництву відбудувати організацію, але водночас може стати новим джерелом конфліктів.

Роман Стівена Кінга «Інститут» вийшов у 2019 році. Письменник підтримав розвиток історії та долучився до серіалу як виконавчий продюсер. За створення проєкту відповідають Бенджамін Кавелл і режисер Джек Бендер. Останній добре знайомий шанувальникам містики за роботою над «Загубленими» та серіалом «Ззовні», а також уже мав досвід екранізації Кінга – працював над «Містером Мерседесом». Перший сезон «Інституту» вийшов у липні минулого року й став найуспішнішою прем'єрою в історії MGM+ на момент оголошення продовження. Другий сезон «Інституту» складатиметься з восьми епізодів. Прем'єра відбудеться 8 листопада на MGM+, після чого нові серії виходитимуть щонеділі.

«Володар перснів: Персні влади» (The Lord of the Rings: The Rings of Power), 3 сезон

Дата виходу: 11 листопада

11 листопада Платформа: Prime Video

Prime Video Жанр: фентезі, пригодницька драма

фентезі, пригодницька драма У ролях: Морфідд Кларк, Чарлі Вікерз, Роберт Арамайо, Маркелла Кавена, Деніел Вейман, Ісмаель Крус Кордова, Овейн Артур

Володар перснів: Персні влади. Офіційний трейлер

«Володар перснів: Персні влади» повертає глядачів до Середзем'я за тисячі років до подій знаменитої кінотрилогії Пітера Джексона. У центрі історії – створення магічних Перснів влади, піднесення темного володаря Саурона та боротьба народів Середзем'я проти зла, яке поступово набирає сили. Події серіалу розгортаються у Другу епоху світу, створеного письменником Джоном Рональдом Руелом Толкіном. Це час, коли ельфи, гноми й люди ще намагаються зберегти крихкий мир, а Саурон діє не лише силою, а й обманом, використовуючи чужі страхи та прагнення. Головною героїнею залишається ельфійська воїтелька Ґаладріель у виконанні акторки Морфідд Кларк. У перших двох сезонах вона намагалася викрити Саурона та зупинити його плани, але зрештою сама стала жертвою його хитрощів. Тим часом Саурон, якого грає актор Чарлі Вікерз, поступово перетворюється на головну загрозу для всього Середзем'я.

Другий сезон завершився масштабною битвою за ельфійське місто Ереґіон. Саурон обманом змусив майстра Келебрімбора створити Персні влади, після чого захопив дев'ять перснів, призначених для людей. Сам Келебрімбор загинув, а ельфам довелося відступити. Водночас у Кхазад-думі пробудилося давнє чудовисько – Балроґ, а загадковий Мандрівник нарешті відкрив своє справжнє ім'я: Ґандальф. Третій сезон перенесе події на п'ять років після падіння Ереґіону. Середзем'я охопить велика війна, а армії Саурона захоплюватимуть дедалі більше територій. Останніми осередками спротиву залишаться ельфійські королівства Ліндон і Рівенделл та підземне царство гномів Кхазад-дум. Тим часом у Мордорі Саурон завершить будівництво фортеці Барад-дур, де готуватиметься викувати найнебезпечніший артефакт у всій історії Середзем'я – Єдиний Перстень, здатний підкорити інші Персні влади.

Однією з найцікавіших новинок нового сезону стане поява Келеборна – чоловіка Ґаладріель, якого зіграв актор Джеймі Кемпбелл Бовер. Він відомий, зокрема, за роллю Векни в серіалі «Дивні дива» та участю у франшизі «Сутінки». У попередніх сезонах Ґаладріель вважала чоловіка загиблим, тому його повернення обіцяє стати важливою подією не лише для її особистої історії, а й для майбутнього ельфів. Особливу увагу творці приділили новій фортеці Саурона. Для третього сезону художники побудували масштабні декорації Барад-дура, використовуючи камінь і матеріали, що імітують застиглу вулканічну породу. Усередині розташували кузню, особисті покої та тронну залу Темного володаря. За задумом художників, форма вежі перегукується з короною Саурона, а його трон створено з розплавлених ельфійських шоломів і обладунків.

«Персні влади» залишаються одним із наймасштабніших телевізійних проєктів Amazon. Перший сезон вийшов у 2022 році, другий – у 2024-му. За даними компанії, серіал загалом залучив понад 185 млн глядачів у світі. Попри суперечки серед прихильників творчості Толкіна щодо змін у хронології та трактуванні персонажів, проєкт продовжує розширювати історію Другої епохи Середзем'я. Над третім сезоном знову працювали шоураннери Джей Ді Пейн і Патрік Маккей. Режисерську команду очолила Шарлотта Брендстрьом, яка вже знімала епізоди попередніх сезонів. До неї приєдналися Санаа Хамрі та Стефан Шварц.

Третій сезон «Володаря перснів: Персні влади» складається з восьми епізодів. Перші чотири серії вийдуть одночасно 11 листопада. Ще два епізоди з'являться 18 листопада, а заключні дві серії – 25 листопада.

«Хороша донька» (The Good Daughter)

Дата виходу: 12 листопада

12 листопада Платформа: Peacock

Peacock Жанр: психологічний трилер, кримінальна драма

психологічний трилер, кримінальна драма У ролях: Роуз Бірн, Меган Фейгі, Брендан Глісон, Олівія Вільямс, Майкл Дорман, Пола Малкомсон, Джейк Макдорман, Одрі Ґрейс Маршалл, Дрю Чік

Хороша донька. Офіційний трейлер

«Хороша донька» – новий психологічний трилер за однойменним романом американської письменниці Карін Слотер, авторки популярних кримінальних бестселерів. У центрі історії – дві сестри, чиє дитинство назавжди змінила жорстока трагедія. Через багато років їм доведеться знову зіткнутися з минулим, яке вони намагалися залишити позаду. Головні ролі виконали Роуз Бірн (відома за серіалом «Платонічні стосунки» та фільмом «Я не залізна») і Меган Фейгі, яка здобула популярність завдяки другому сезону «Білого лотоса». Вони зіграли сестер Саманту та Шарлотту Квінн, які виросли в невеликому містечку штату Джорджія в родині адвоката. Їхній батько Расті Квінн був відомим захисником людей, яких інші юристи не хотіли представляти в суді. Через це родина часто ставала об'єктом погроз. Одного вечора до їхнього будинку увірвалися озброєні чоловіки. Напад завершився трагедією, а сестри пережили події, наслідки яких відчуватимуть протягом усього життя.

Через багато років сестри обрали різні життєві шляхи. Шарлотта, яку грає Меган Фейгі, залишилася в рідному Пайквіллі та стала адвокаткою, як і її батько. Вона переважно захищає неповнолітніх. Саманта ж після пережитої трагедії переїхала до Нью-Йорка, де побудувала успішну кар'єру юристки у сфері патентного права. Попри спільне минуле, сестри віддалилися одна від одної. Однак нова трагедія змусить їх знову зустрітися. У місцевій школі відбудеться стрілянина, під час якої загинуть директор і молода учениця. Шарлотта стане однією з перших свідків злочину, а Саманта повернеться додому на прохання батька. Розслідування поступово виведе сестер на таємниці, пов'язані з нападом на їхню родину двадцять років тому.

Батька головних героїнь зіграв актор Брендан Глісон, відомий за фільмами «Залягти на дно в Брюгге» та «Банші Інішерина». Його персонаж Расті – суперечлива постать у маленькому містечку, адже він береться захищати навіть обвинувачених у найтяжчих злочинах. Молодих Саманту й Шарлотту зіграли акторки Одрі Ґрейс Маршалл і Дрю Чік.

Карін Слотер особисто адаптувала власний роман для телебачення. Письменниця стала сценаристкою всіх шести епізодів і шоуранеркою проєкту. Її книжка «Хороша донька» вийшла у 2017 році, а загалом твори авторки розійшлися мільйонними накладами та перекладені багатьма мовами. За її романами вже створювали серіали «Її уламки» та «Вілл Трент». Усі шість епізодів, які вийдуть одночасно 12 листопада, поставила режисерка Стеф Ґрін, яка раніше працювала над «Американцями», «Мільярдами» та «Вартовими». За режисуру одного з епізодів «Вартових» вона отримала номінацію на «Еммі».

«Імператриця» (The Empress), 3 сезон

Дата виходу: 12 листопада

12 листопада Платформа: Netflix

Netflix Жанр: історична драма, мелодрама

історична драма, мелодрама У ролях: Деврім Лінґнау, Філіп Фруассан, Мелика Форутан, Йоганнес Нуссбаум, Еліза Шлотт, Йозефіна Тізен

Імператриця, сезон 3. Офіційний трейлер

«Імператриця» повертає глядачів до розкішного, але сповненого інтриг віденського двору XIX століття. У центрі німецького історичного серіалу – Єлизавета Баварська, відома всьому світу як імператриця Сісі, та її непрості стосунки з австрійським імператором Францом Йосифом I. До головної ролі повернулась акторка Деврім Лінґнау, а її екранного чоловіка зіграв Філіп Фруассан. Їхні персонажі намагаються зберегти почуття одне до одного, водночас виконуючи обов'язки перед імперією, яка переживає політичні кризи та зростання невдоволення серед підданих.

Перший сезон, що вийшов у вересні 2022 року, розповідав про знайомство юної Єлизавети з Францом Йосифом. Імператор мав одружитися з її старшою сестрою Геленою, але несподівано закохався в Сісі. Їхнє весілля стало початком нового життя, у якому романтичні мрії молодої імператриці швидко зіткнулися із суворими правилами двору. Другий сезон, прем'єра якого відбулася в листопаді 2024 року, показав, як шлюб Єлизавети та Франца поступово перетворюється на випробування. Від молодої імператриці вимагають народити спадкоємця престолу, а її прагнення самостійності постійно наштовхується на опір свекрухи – ерцгерцогині Софії. Особисте горе після втрати доньки та загострення міжнародних конфліктів лише посилюють напруження в імператорській родині.

Третій сезон стане останнім в цій історії. Після кровопролитної війни проти Сардинського королівства Франц повертається до Відня психологічно зламаним. Його переслідує почуття провини за загибель тисяч солдатів. Єлизавета намагається підтримати чоловіка, але їхні стосунки дедалі більше руйнуються. Імператор заводить роман на стороні, а Сісі змушена боротися не лише за шлюб, а й за власне здоров'я. Паралельно розгортатиметься історія Максиміліана – молодшого брата Франца Йосифа. Разом із дружиною Марією він вирушить до Мексики, де має посісти імператорський престол. Ця сюжетна лінія ґрунтується на реальних історичних подіях: Максиміліан Габсбург став імператором Мексики у 1864 році, однак його правління завершилося трагічно.

Окремої уваги заслуговує візуальна складова серіалу. Розкішні бальні сукні, коштовності, військові мундири та інтер'єри палаців відтворюють атмосферу європейських монархій середини XIX століття. Над костюмами третього сезону працювала Ґабріела Роймер, а зйомки проходили в Німеччині, Чехії та Іспанії. Зокрема, кінематографісти використовували історичні замки й палаци, які допомогли передати велич імператорського двору.

«Імператриця» стала одним із найуспішніших німецькомовних проєктів Netflix. У 2023 році перший сезон здобув міжнародну премію «Еммі» в категорії «Найкращий драматичний серіал». Другий сезон потрапив до десятки найпопулярніших серіалів Netflix у 84 країнах, а в десяти з них очолив рейтинг переглядів. Творчою керівницею серіалу залишається Катаріна Айссен. Режисерами фінального сезону стали Флоріан Коссен і Юлія Ланггоф. Третій сезон «Імператриці» складатиметься із шести епізодів. Усі серії вийдуть одночасно 12 листопада.

«12 12 12»

Дата виходу: 13 листопада

13 листопада Платформа: Apple TV

Apple TV Жанр: кримінальний трилер, драма

кримінальний трилер, драма У ролях: Ентоні Макі, Джеймі Дорнан, Джек Кесі, Агат Руссель, Саллі Гармсен, Хосе Гарсія, Калі Рейс

Офіційний трейлер

«12 12 12» – новий кримінальний трилер, у якому головні ролі виконали актори Ентоні Макі (відомий за образом Капітана Америки у кіновсесвіті Marvel) та Джеймі Дорнан, зірка «П'ятдесяти відтінків сірого» й серіалу «Турист». Їхні персонажі опиняться по різні боки закону в історії про масштабне пограбування, яке має змінити життя обох. Події серіалу розгортаються в Цюриху – фінансовому центрі Швейцарії, відомому своїми банками, дорогими готелями та суворими правилами збереження таємниць клієнтів. Саме тут група досвідчених злочинців планує надзвичайно зухвалу операцію, а правоохоронці намагаються випередити їх.

У центрі сюжету – Девіс (у виконанні актора Ентоні Макі), агент Федерального бюро розслідувань США, що спеціалізується на боротьбі з міжнародною організованою злочинністю. Він переконаний, що незабаром відбудеться одне з найбільших пограбувань у Європі, і намагається зібрати докази, перш ніж злочинці втілять свій план. Його головним суперником стане Фелікс (зіграв актор Джеймі Дорнан) – харизматичний професійний злодій, який роками уникав арешту. Він ретельно готує операцію, залучає перевірених спільників і розраховує кожен крок. Однак що ближче день пограбування, то більше непередбачуваних обставин загрожує зруйнувати його задум.

Назва серіалу має особливий сенс. «12 12 12» означає дванадцять годин до пограбування, дванадцять годин самої операції та дванадцять годин після неї. Історія розгортатиметься у трьох часових площинах, поступово розкриваючи підготовку злочину, його перебіг та наслідки. Важливою частиною історії стане психологічне протистояння двох головних героїв. Девіс і Фелікс однаково розумні, рішучі та готові ризикувати заради власної мети. Вони змушені передбачати дії одне одного, а кожне нове рішення може змінити баланс сил.

Серіал створив британський сценарист і режисер Дуді Епплтон, який раніше працював над кримінальними драмами «Мовчазний свідок» і «Відплата». Він також став шоураннером і одним із виконавчих продюсерів. Постановником усіх епізодів виступила Карі Скогланд, відома за серіалами «Оповідь служниці», «Сокіл та Зимовий солдат» і «Пінгвін». Зйомки проходили у Швейцарії та Великій Британії. Творці використали реальні локації Цюриха, зокрема його історичний центр і фінансовий район. «12 12 12» складається з восьми епізодів. Перші дві серії вийдуть 13 листопада на Apple TV, а наступні з'являтимуться щоп'ятниці. Фінал запланований на 25 грудня.

«Альтруїсти» (The Altruists)

Дата виходу: 19 листопада

19 листопада Платформа: Netflix

Netflix Жанр: кримінальна драма, біографічний трилер

кримінальна драма, біографічний трилер У ролях: Джулія Гарнер, Ентоні Бойл, Алекс Лотер, Каран Соні, Метт Райф, Медісон Гу, Юджин Янг, Наомі Окада, Пол Райзер, Робін Вайґерт

Альтруїсти. Офіційний трейлер

«Альтруїсти» – новий драматичний серіал Netflix, заснований на одному з найгучніших фінансових скандалів останніх років. У центрі історії – Сем Бенкман-Фрід і Керолайн Еллісон, молоді підприємці, які опинилися на вершині криптовалютного бізнесу, а згодом стали ключовими фігурантами справи про багатомільярдне шахрайство. Головні ролі виконали актор Ентоні Бойл (відомий за серіалами «Володарі повітря» та «Розшук») і триразова лауреатка «Еммі», акторка Джулія Гарнер.

Історія розпочинається зі стрімкого злету FTX – криптовалютної біржі, заснованої Бенкманом-Фрідом у 2019 році. Компанія швидко перетворилася на одного з найбільших гравців ринку, залучала мільярдні інвестиції та співпрацювала зі знаменитостями. Сам її засновник, якому на той час не було й тридцяти, став символом нового покоління технологічних мільярдерів. Він публічно говорив про бажання заробляти величезні гроші, щоб згодом спрямовувати їх на благодійність. Саме звідси походить назва серіалу. Ефективний альтруїзм – реальний філософський і благодійний рух, прихильники якого прагнуть використовувати гроші та інші ресурси так, щоб приносити найбільшу можливу користь суспільству. Бенкман-Фрід був одним із найвідоміших прихильників цього підходу. Однак у його випадку гучні заяви про добрі наміри зрештою вступили в разючий конфлікт із тим, що відбувалося всередині компанії.

Важливою частиною сюжету стали складні романтичні та ділові стосунки Сема і Керолайн. Вони не лише працювали разом, а й певний час були парою. Автори покажуть, як двоє молодих і надзвичайно амбітних людей поступово переконували одне одного, що заради великої мети можна порушувати правила. Netflix навіть порівнює їх із Бонні та Клайдом покоління Z, хоча замість пограбувань банків у центрі цієї історії опинилися криптовалюти та мільярдні фінансові операції. Серіал охопить і крах криптовалютної імперії восени 2022 року. Тоді стало відомо про серйозні проблеми з фінансами компанії, після чого клієнти почали масово виводити кошти. FTX оголосила про банкрутство, а її засновник опинився під слідством. У 2023-му суд присяжних визнав Бенкмана-Фріда винним у шахрайстві та змові, а наступного року його засудили до 25 років ув'язнення. Керолайн Еллісон співпрацювала зі слідством і отримала дворічний термін.

За створення «Альтруїстів» відповідають шоуранери Ґрем Мур і Жаклін Гойт. Мур здобув «Оскар» за сценарій фільму «Гра в імітацію» про математика Алана Тюрінга, а Гойт працювала над серіалами «Залишені» та «Підземна залізниця». Серед виконавчих продюсерів серіалу – Барак і Мішель Обами (колишній президент та перша леді США). Проєкт створювали за участю їхньої продюсерської компанії Higher Ground Productions, яка раніше працювала з Netflix над фільмом «Залиш світ позаду» та документальними стрічками. До команди продюсерів долучилася й сама Джулія Гарнер. «Альтруїсти» складаються з восьми епізодів. Усі серії вийдуть одночасно 19 листопада на Netflix.

«Шершні» (Yellowjackets), 4 сезон

Дата виходу: 20 листопада

20 листопада Платформа: Paramount+ з Showtime

Paramount+ з Showtime Жанр: психологічний трилер, містика, драма, жахи

психологічний трилер, містика, драма, жахи У ролях: Мелані Лінскі, Крістіна Річчі, Тоні Сайпресс, Софі Нелісс, Джасмін Савой Браун, Саманта Генратті, Софі Тетчер, Кортні Ітон, Лів Г'юсон, Стівен Крюгер

Шершні. Офіційний тізер

«Шершні» – один із найнезвичайніших психологічних трилерів останніх років, який поєднує історію виживання підлітків у дикій природі з похмурою драмою про наслідки пережитих травм. У четвертому сезоні творці обіцяють наблизити глядачів до розгадки головної таємниці: що саме сталося з дівчатами під час дев'ятнадцяти місяців, проведених у лісах Канади, і як їм вдалося повернутися додому. Історія розпочалася у 1996 році, коли літак із жіночою футбольною командою старшокласниць із Нью-Джерсі зазнав катастрофи дорогою на національний чемпіонат. Частина пасажирів загинула, а ті, хто вижив, опинилися далеко від цивілізації. Без зв'язку із зовнішнім світом і достатньої кількості їжі дівчата поступово втрачали звичні моральні орієнтири.

У перших трьох сезонах глядачі побачили, як звичайна шкільна команда перетворилася на групу людей, готових на страшні вчинки заради виживання. Голод, страх і віра в надприродні сили призвели до появи жорстоких ритуалів, а боротьба за лідерство розколола колишніх подруг. У четвертому сезоні дві часові лінії поступово наблизяться одна до одної. У минулому дівчата вже перебувають на порозі порятунку, але можливість повернутися до цивілізації породжує новий страх. Героїням доведеться вирішити, які подробиці пережитого назавжди залишаться їхньою спільною таємницею. Саме повернення додому стане однією з головних тем фінального сезону.

У сучасній часовій лінії колишні учасниці команди продовжать розплачуватися за події майже тридцятирічної давнини. Шона у виконанні акторки Мелані Лінскі намагається втримати контроль над власним життям, тоді як Місті, яку грає акторка Крістіна Річчі, знову опиняється в центрі небезпечних інтриг. Таїсса (її зіграла акторка Тоні Сайпресс) також не може остаточно позбутися минулого. Ситуацію ускладнить повернення людини з колишнього життя героїнь, яка має власні приховані наміри. Важливою подією сезону стане повернення акторки Гіларі Свенк, дворазової лауреатки «Оскара» за фільми «Хлопці не плачуть» і «Крихітка на мільйон». Вона приєдналася до «Шершнів» наприкінці третього сезону в ролі дорослої Мелісси – ще однієї учасниці команди, якій вдалося вижити. Її поява довела, що глядачі досі знають не всіх, хто повернувся з лісу, а її зв'язок із минулим Шони обіцяє стати важливою частиною фінальної історії.

Серіал створили Ешлі Лайл і Барт Нікерсон, які також залишаються шоураннерами фінального сезону. Прем'єра «Шершнів» відбулася у 2021 році. Відтоді проєкт здобув десять номінацій на премію «Еммі», зокрема за найкращий драматичний серіал та акторську роботу Мелані Лінскі. Четвертий і фінальний сезон «Шершнів» стартує 20 листопада.

«Персі Джексон та олімпійці» (Percy Jackson and the Olympians), 3 сезон

Дата виходу: 20 листопада

20 листопада Платформа: Disney+

Disney+ Жанр: пригодницьке фентезі, сімейний серіал

пригодницьке фентезі, сімейний серіал У ролях: Вокер Скобелл, Леа Сава Джеффріс, Аріан Сімгадрі, Чарлі Бушнелл, Діор Ґуджон, Вірджинія Кулл, Тімм Шарп, Лін-Мануель Міранда, Джейсон Манцукас

Персі Джексон та олімпійці. Тізер

Третій сезон серіалу «Персі Джексон та олімпійці» продовжить серію пригод юного напівбога Персі Джексона та його друзів у світі, де давньогрецькі боги, міфічні чудовиська й легендарні герої існують поруч зі звичайними людьми. Цього разу історія буде заснована на третьому романі письменника Ріка Ріордана «Прокляття титана», одному з найважливіших у книжковій серії. Головну роль знову виконав актор Вокер Скобелл. Інших персонажів, Аннабет Чейз і сатира Ґровера Андервуда, також зіграють актори Леа Сава Джеффріс та Аріан Сімгадрі. У новому сезоні їм доведеться зіткнутися з небезпекою, яка загрожує не лише Табору напівкровок, а й самому Олімпу.

Перший сезон, що вийшов у грудні 2023 року, розповідав про те, як дванадцятирічний Персі дізнався, що є сином Посейдона, одного з трьох наймогутніших давньогрецьких богів. Хлопець вирушив у небезпечну подорож, щоб повернути викрадену блискавку Зевса та запобігти війні між богами. Другий сезон, прем'єра якого відбулася у грудні 2025-го, екранізував роман «Море чудовиськ». Персі разом із друзями вирушив на пошуки Золотого руна, здатного врятувати магічне дерево, яке захищає Табір напівкровок. Водночас дедалі небезпечнішим ставав Люк Кастеллан, який прагне допомогти титану Кроносу повернути владу над світом. Фінал сезону підготував ґрунт для нової пригоди та появи персонажів, які відіграють важливу роль у майбутньому протистоянні.

У третьому сезоні головною подією стане зникнення Аннабет. Дівчину захоплять сили Кроноса, і Персі вирушить на її порятунок. Проте звичайна рятувальна місія швидко перетвориться на значно небезпечніше випробування. Героям доведеться звільнити полонену богиню, зіткнутися з прокляттям титана та запобігти катастрофі, яка може призвести до падіння Олімпу. Третій сезон стане першою повноцінною екранізацією «Прокляття титана». Попередні кіноадаптації пригод Персі Джексона з актором Логаном Лерманом у головній ролі охопили лише перші дві книжки й не отримали продовження. Телевізійна версія натомість послідовно переносить на екран романи Ріордана. Сам письменник взяв безпосередню участь у створенні серіалу як один із його авторів та виконавчих продюсерів.

Третій сезон «Персі Джексона та олімпійців» складається з восьми епізодів. Прем'єра відбудеться 20 листопада 2026 року. У цей день на Disney+ вийдуть одразу дві серії, після чого платформа випускатиме по два епізоди щоп'ятниці. Фінал сезону відбудеться 11 грудня.

«Розкопки» (Dig)

Дата виходу: 23 листопада

23 листопада Платформа: Peacock

Peacock Жанр: кримінальна драма, трилер, чорна комедія

кримінальна драма, трилер, чорна комедія У ролях: Емі Полер, Г'ю Лорі, Джеральдін Вішванатан, Антонія Томас, Фіна Страцца, Кайван Новак, Джейсон Манцукас, Макс Ґрінфілд, Джон Пойнтінг, Боніта Фрідерісі

Розкопки. Офіційний трейлер

«Розкопки» – новий серіал від творця «Офісу» та «Парків і зон відпочинку» Майкла Шура, який цього разу поєднав кримінальну інтригу з чорним гумором і драмою про людей, що опинилися в небезпечній ситуації. Події розгортатимуться під час археологічних розкопок, які несподівано призведуть до відкриття, здатного змінити життя всіх учасників експедиції. Замість звичайного дослідження стародавніх артефактів герої опиняться втягнутими в історію, пов'язану з таємницями, небезпечними людьми та боротьбою за правду. Головна героїня Еліз у виконанні Емі Полер – досвідчена археологиня, яка багато років працює на розкопках у Греції та сподівається нарешті очолити експедицію. Її керівник Невілл (його зіграв актор Г'ю Лорі) не поспішає передавати їй повноваження. Тому, коли Еліз знаходить надзвичайно цінний артефакт, перед нею постає спокуса приховати відкриття, щоб самостійно здобути заслужене визнання. Знайдений артефакт може змінити уявлення про давню історію.

«Розкопки» – передусім пригодницька комедія, а не кримінальний трилер. Творці зазначили, що на екрані буде багато абсурдних ситуацій, суперечок між колегами та гумору, який виникає через зіткнення великих амбіцій із повсякденним хаосом археологічної експедиції. Основою серіалу став дебютний роман «Розкопки» письменниці Кейт Маєрс, опублікований у 2023 році. Письменниця також долучилася до телевізійної адаптації як одна з продюсерок. Перший сезон «Розкопок» складатиметься з десяти епізодів. Усі серії вийдуть одночасно 23 листопада.

«Той, хто біжить по лезу 2099» (Blade Runner 2099)

Дата виходу: 25 листопада

25 листопада Платформа: Prime Video

Prime Video Жанр: наукова фантастика, кіберпанк, неонуар

наукова фантастика, кіберпанк, неонуар У ролях: Мішель Єо, Гантер Шафер, Дімітрі Абольд, Льюїс Ґріббен, Кейлін Роуз Спрінґолл, Деніел Ріґбі, Джонні Гарріс, Емі Леннокс, Шейла Атим, Метью Нідем, Моріса Ґамільтон

Той, хто біжить по лезу 2099. Трейлер

«Той, хто біжить по лезу 2099» – новий фантастичний серіал, який продовжить культову кінофраншизу «Той, хто біжить по лезу». Події розгортатимуться через п'ятдесят років після фільму «Той, хто біжить по лезу 2049», у похмурому майбутньому, де межа між людьми та штучно створеними істотами стає дедалі менш помітною. Історія франшизи розпочалася у 1982 році з фільму титулованого режисера Рідлі Скотта, головну роль у якому виконав не менш титулований актор Гаррісон Форд. Його персонаж Рік Декард працював спеціальним агентом, завданням якого було розшукувати та знищувати реплікантів – штучно створених людей, які майже не відрізняються від справжніх. Стрічка спочатку не стала касовим хітом, але згодом набула культового статусу й суттєво вплинула на розвиток наукової фантастики. У 2017 році режисер Дені Вільньов випустив продовження «Той, хто біжить по лезу 2049» з актором Раяном Гослінгом у головній ролі. Воно розширило світ майбутнього, порушивши питання штучної пам'яті, свободи волі та здатності реплікантів до справжніх почуттів.

Серіал «Той, хто біжить по лезу 2099» перенесе ці теми в наступне століття, коли технології створення штучних людей досягнуть ще вищого рівня. У центрі сюжету опиняться дві жінки, чиї долі несподівано переплетуться. Акторка Мішель Єо (лауреатка «Оскара» за фільм «Все завжди і водночас») зіграє Олвен – штучну біоінженерну істоту, яка наближається до завершення свого життєвого циклу. Вона намагається знайти сенс власного існування та зрозуміти, чи може штучно створена істота самостійно визначати своє майбутнє. Її партнеркою стане Кора у виконанні акторки Гантер Шафер, відомої за серіалом «Ейфорія». Кора – молода жінка, яка все життя змушена переховуватися та постійно змінювати особистості. Намагаючись забезпечити безпечне майбутнє для свого брата, вона опиняється втягнутою в небезпечну змову, яка може змінити долю всього людства. Шляхи Олвен і Кори перетнуться під час розслідування загадкових подій, пов'язаних із корпораціями, що контролюють виробництво реплікантів (штучних біоінженерних істот). Героїням доведеться вирішити, кому можна довіряти у світі, де спогади можуть бути штучними, а навіть найближчі люди – приховувати своє справжнє походження.

Над сценарієм працювала Сілка Луїза, відома за серіалом «Сяючі». Вона виступає шоуранеркою та виконавчою продюсеркою. Перші епізоди поставив Джонатан ван Тюллекен, який раніше працював над «Сьоґуном» і «Вершниками справедливості». До виробництва також долучився Рідлі Скотт, режисер першого фільму, який став одним із виконавчих продюсерів. «Той, хто біжить по лезу 2099» стане першим повноцінним ігровим серіалом у всесвіті «Того, хто біжить по лезу». Раніше франшиза вже отримувала анімаційне продовження «Той, хто біжить по лезу: Чорний лотос», яке вийшло у 2021 році. Однак новий проєкт Amazon стане значно масштабнішим за виробництвом і вперше дозволить дослідити цей світ у форматі багатосерійної ігрової драми. Зйомки серіалу проходили у Празі та Белфасті, де спеціально будували футуристичні декорації й використовували сучасні технології візуальних ефектів. Перший сезон «Того, хто біжить по лезу 2099» складається із шести епізодів.

«Мисливські дружини» (The Hunting Wives), 2 сезон

Дата виходу: 26 листопада

26 листопада Платформа: Netflix

Netflix Жанр: психологічний трилер, кримінальна драма, мелодрама

психологічний трилер, кримінальна драма, мелодрама У ролях: Бріттані Сноу, Малін Акерман, Дермот Малруні, Джеймі Рей Ньюман, Еван Джоніґкейт, Джордж Феррієр, Карен Родрігес, Дейл Дікі, Кім Матула, Кем Жиґанде, Джон Стамос

Мисливські дружини. Офіційний трейлер

«Мисливські дружини» повертаються з другим сезоном, у якому глядачів знову чекають небезпечні пристрасті, подружні зради, розкішні вечірки та вбивства серед американської еліти. Серіал розповідає про заможних мешканців невеликого техаського містечка, де за бездоганними усмішками й дорогими вбраннями приховуються таємниці, здатні зруйнувати не одну родину. У центрі історії – Софі О'Ніл у виконанні акторки Бріттані Сноу. Разом із чоловіком Ґремом і сином вона переїхала з Массачусетсу до техаського Мейпл-Брука, сподіваючись розпочати нове життя. Однак знайомство з місцевою світською левицею Марґо Бенкс (персонажа грає акторка Малін Акерман) перевернуло її звичний світ. Марґо – дружина впливового нафтового магната Джеда Бенкса, одна з найяскравіших представниць місцевого вищого товариства. Вона організовує закриті вечірки, полюбляє дорогі речі, полювання та ризиковані розваги. Софі поступово потрапляє під її вплив, а між жінками виникає складний зв'язок, у якому дружба переплітається з романтичним потягом, ревнощами та маніпуляціями.

Перший сезон, що вийшов у липні минулого року, починався як історія про знайомство звичайної жінки зі світом техаських багатіїв, але швидко перетворився на кримінальний трилер. Після загадкового вбивства дівчини Софі опинилася в центрі поліцейського розслідування. Поступово з'ясувалося, що майже кожен із її нових знайомих має причини приховувати правду. А фінал сезону залишив героїнь із новими злочинами та небезпечними секретами. У другому сезоні Софі та Марґо спочатку опиняться по різні боки конфлікту. Їхні стосунки серйозно зіпсувалися після попередніх подій, однак нові вороги й таємниці змусять жінок знову об'єднатися. Цього разу їм доведеться з'ясувати, хто насправді контролює ситуацію: вони самі чи люди, які вирішили використати їхні слабкості. Важливу роль відіграватиме Джед Бенкс у виконанні актора Дермота Малруні. Впливовий бізнесмен вирішить балотуватися на посаду губернатора Техасу, тому будь-який скандал у його родині може поставити хрест на політичних амбіціях. Тим часом помічниця шерифа Ванда Салазар, яку грає акторка Карен Родрігес, продовжить розслідувати злочини, пов'язані з місцевою елітою.

«Мисливські дружини» засновані на однойменному романі американської письменниці Мей Кобб, опублікованому у 2021 році. Проте другий сезон уже не буде прямою екранізацією книжки. Сценаристи створили оригінальне продовження, яке розвиватиме історії знайомих персонажів і представить нові конфлікти. Авторка роману залишається серед виконавчих продюсерів проєкту. Перший сезон виявився справжнім хітом Netflix. За перші п'ять тижнів серіал набрав понад 20 млн переглядів і весь цей час утримувався у світовій десятці найпопулярніших англомовних шоу платформи. Успіх екранізації позначився і на продажах першоджерела: роман Мей Кобб піднявся до четвертого місця в загальному рейтингу бестселерів Amazon.

Netflix настільки впевнений у майбутньому проєкту, що замовив третій сезон ще до прем'єри другого. Про це платформа повідомила 7 жовтня цього року. Усі вісім епізодів другого сезону серіалу «Мисливських дружин» вийдуть одночасно 26 листопада.