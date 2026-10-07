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Найстарша лауреатка Оскару. Померла 102-річна голлівудська акторка Ева Мері Сейнт (фото)

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
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Ева Мері Сейнт тримає нагороду Еммі за «Найкращу жіночу роль другого плану»
фото: FilmMagic

Ева Мері Сейнт була музою видатного режисера Альфреда Гічкока

У вівторок, 6 жовтня, померла 102-річна голлівудська кіноакторка Ева Мері Сейнт. Актриса була відома за «У порту», «На північ через північний захід» та іншими культовими стрічками. Про це пише «Главком» із посиланням на People.

Ева Мері Сейнт померла з природних причин. Зірка пішла з життя в оточенні рідних у своєму будинку в Лос-Анджелесі. У неї залишилися двоє дітей, четверо онуків та двоє правнуків.

Ева Марі Сейнт – уродженка Ньюарку, штат Нью-Джерсі. Акторка починала свій шлях з телебачення, радіо та вистав на Бродвеї. Дебют та прорив Сейнт у кіно стався 1954 року, коли вона зіграла Еді Дойл у драмі Еліа Казана «В порту». Ця роль принесла акторці Оскар за найкращу жіночу роль другого плану.

Також протягом своєї карʼєри вона отримала премії Еммі в номінації «Найкраща жіноча роль другого плану в мінісеріалі або спецвипуску» у мінісеріалі «Люди як ми». Після чого була номінована на Еммі ще чотири рази.

Померла 102-річна голлівудська акторка Ева Мері Сейнт
Померла 102-річна голлівудська акторка Ева Мері Сейнт
фото: Reuters

Наступні роки стали часом народження найкращих ролей зірки. Вона грала у таких стрічках, як «Те саме почуття», «Капелюх, повний дощу», «Округ Рейнтрі», «Вихід», «Все руйнується», «36 годин», «Гран-прі», «Росіяни йдуть, росіяни йдуть!», «Місяць, що сходить» та «Скасуйте моє бронювання».

Ева Мері Сейнт була музою видатного режисера Альфреда Гічкока
Ева Мері Сейнт була музою видатного режисера Альфреда Гічкока
фото: кадр з фільму

Попри дебют зі стрічкою «В порту» найбільшу популярність Сейнт принесла роль Єви Кендалл у фільмі видатного британсько-американського режисера Альфреда Гічкока «На північ через північний захід» 1959 року. Стрічка стала одним із найвідоміших фільмів самого режисера, а роль Кендалл для Єви Марі Сейнт – однією з головних ролей в її кар’єрі.

Попри акторську карʼєру Єва Марі Сейнт не полишила роботу на телебаченні, знімалася у мультфільмах та в епізодичних ролях у серіалах. Серед останніх ролей акторки була робота у фільмі «Повернення Супермена».

Також повідомлялося, раптовов помер  віці 79 років відомий англійський композитор Джордж Фентон, автор музики культових фільмів. Серед робіт митця стрічки «День бабака», «Ганді», «Поклик свободи» та інші. 

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Теги: кіно довголіття смерть США акторка Кінопремія «Оскар»

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