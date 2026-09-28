Стрілянини в стриптиз-клубі у США: загинули та постраждали люди

Усім жертвам, ймовірно, від 20 до 30 років

Унаслідок суперечки, що виникла 27 вересня в одному зі стриптиз-клубів Детрйота, троє людей загинули, а ще четверо отримали поранення. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на АР.

Начальник поліції Детройта Тодд Беттісон повідомив, що поліцейські, які прибули на місце стрілянини о 7:21 ранку на вулиці, де переважно розташовані житлові будинки, виявила трьох чоловіків, які отримали смертельні поранення. Ще четверо людей – двоє чоловіків і дві жінки – були доставлені на приватних автомобілях до місцевих лікарень.

За словами Беттісона, усім жертвам, ймовірно, від 20 до 30 років. «Сталася бійка, сталася суперечка, і в результаті люди вирішили вирішити її за допомогою зброї. Це було місце, де вечірки тривали після закриття», – сказав він.

Мер Детройта Мері Шеффілд закликала всіх, хто має інформацію, звертатися до правоохоронних органів: «Ми знаємо, що нам потрібно, щоб більше людей висловилися, щоб відновити справедливість у цій ситуації. Це розриває серце, і наша громада не повинна страждати від такого роду насильства».

До слова, у Миколаєві конфлікт між пасажирами тролейбуса закінчився стріляниною. Подія сталася 24 вересня близько 20:35 у тролейбусі, який курсував за маршрутом № 2.