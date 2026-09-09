Архімандрит Вінницької єпархії УПЦ загинув у ДТП

Іов здобув освіту в Київській духовній семінарії

Унаслідок дорожньо-транспортної пригоди загинув клірик Вінницької єпархії Української православної церкви архімандрит Іов (Цуркан). Про це повідомляє «Главком» з посиланням Вінницьку єпархія УПЦ.

Трагедія трапилася 7 вересня близько 22:00.

Що відомо про Іова?

фото: Вінницька єпархія УПЦ/Facebook

Архімандрит Іов (у миру – Цуркан Іван Володимирович) народився 4 жовтня 1962 року в селі Берізки-Бершадські Бершадського району Вінницької області. У 1980-1983 роках проходив військову службу у Військово-морському флоті. Навчався в Уманському технікумі механізації, який закінчив з відзнакою. Згодом здобув освіту в Київській духовній семінарії.

З 1995 року ніс послухи у Свято-Духівському скиту Свято-Успенської Почаївської лаври. 12 липня 1996 року був рукоположений у сан диякона. Після хіротонії ніс служіння у кафедральному соборі Різдва Христового міста Тульчина, а також послух водія при єпархіальному управлінні.

У березні 1999 року разом із правлячим архієреєм єпископом Іннокентієм перейшов до Конотопської єпархії. У червні 2000 року знову повернувся до Тульчинської єпархії.

30 червня 2000 року був рукоположений у сан священника. 9 липня 2000 року прийняв чернечий постриг з ім’ям Іов – на честь преподобного Іова Почаївського. 4 серпня того ж року був призначений настоятелем Успенського храму с. Погребище.

9 травня 2016 року був призначений штатним священником храму преподобного Лаврентія Чернігівського міста Вінниці. До свята Пасхи 2017 року був возведений у сан архімандрита.

Указом митрополита Вінницького і Барського Варсонофія від 1 лютого 2019 року архімандрит Іов був призначений штатним священником храму святителя Тихона міста Вінниці, де продовжував своє пастирське служіння до останнього дня.