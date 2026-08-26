Помер британський актор, зірка «Один удома» та «Воно»

Тім Каррі розпочав свою кар’єру в Голлівуді наприкінці 1960-х років

Помер британський актор Тім Каррі, відомий за ролями у фільмах «Один удома», «Воно», «Дуже страшне кіно» та «Три мушкетери». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на tmz.

За інформацією джерел видання, Тім Каррі, який понад десять років мав серйозні проблеми зі здоров’ям, пішов із життя пізно ввечері у вівторок у своєму будинку в Лос-Анджелесі. Йому було 80 рік.

Тім Каррі зіграв клоуна у фільмі «Воно» фото: Shutterstock

Поліція прибула до помешкання актора о 23:23. Попередньо, жодних ознак насильницької смерті не виявлено.

Зазначається, що у 2012 році Тім Каррі переніс тяжкий інсульт, після якого йому знадобилася операція на мозку. В останні роки через проблеми зі здоров'ям він також не міг ходити.

Каррі зіграв містера Гектора, швейцара та менеджера готелю «Плаза» у фільмі «Один удома» кадр з фільму «Один удома 2: Загублений у Нью-Йорку»

Тім Каррі розпочав свою кар’єру в Голлівуді наприкінці 1960-х років, а потім отримав великий успіх у фільмі «Шоу жахів Роккі Хоррора». Також він здобув визнання за роллю клоуна Пеннівайза у кіно «Воно» 1990 року та в ролі містера Гектора у фільмі «Один удома 2: Загублений у Нью-Йорку».

За п’ять десятиліть роботи в індустрії актор отримав три номінації на премію «Тоні» та одну номінацію на премію «Еммі».

До слова, 25 серпня померла американська співачка, композиторка та акторка Доллі Партон у віці 80 років. Партон була однією з найвідоміших виконавиць в історії кантрі-музики та залишила по собі кар'єру, яка тривала майже шість десятиліть. Вона стала на бік України з початку повномасштабного вторгнення.