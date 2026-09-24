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Померла французька актриса, вдова Висоцького Марина Владі

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Владі народилася неподалік від Парижа в родині іммігрантів з Росії
фото: Aurimages

У 1963 році Владі отримала приз за найкращу жіночу роль на Каннському кінофестивалі

Французька акторка Марина Владі, яка була одружена з російським артистом Володимиром Висоцьким, померла на 89-му році життя. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на BFM.

Про смерть Владі повідомив представник її родини, не уточнивши причину.

Померла французька актриса, вдова Висоцького Марина Владі фото 1
фото: РИА

Справжнє ім’я акторки – Катерина-Марина Полякова-Байдарова. Вона народилася 10 травня 1938 року у французькому Кліші в родині російських емігрантів: батько був оперним співаком, мати – балериною. У кіно почала зніматися в дитинстві, а світову популярність їй принесла роль у фільмі «Чаклунка» (1956) за мотивами повісті Купріна «Олеся».

У 1963 році Владі отримала приз за найкращу жіночу роль на Каннському кінофестивалі за фільм Марко Феррері «Королева бджіл». Вона знімалася у Жана-Люка Годара, Орсона Веллса та інших режисерів.

У СРСР і Росії Марина Владі була відома передусім як дружина Володимира Висоцького.

Померла французька актриса, вдова Висоцького Марина Владі фото 2

Вони познайомилися 1967 року, а 1970-го одружилися; шлюб тривав до смерті поета у 1980 році. Після його смерті Владі написала книгу спогадів «Володимир, або Перерваний політ».

До слова, у 2023 році пішла з життя актриса Людмила Абрамова, друга дружина Володимира Висоцького та мати його дітей – Аркадія та Микити Висоцьких. Їй було 83 роки.

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Теги: смерть актриса

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