Угода США з Данією та Гренландією, Трамп підписав закон про санкції проти РФ: головне за ніч 19 вересня
Дайджест новин, які сталися у ніч на 19 вересня 2026 року
Росія атакувала Павлоград та Суми, президент США Дональд Трамп підписав закон про «пекельні санкції» проти РФ та оголосив про досягнення угоди з Данією та Гренландією.
«Главком» склав добірку головних подій за ніч проти 19 вересня.
«Пекельні санкції» проти Росії
Президент США Дональд Трамп підписав закон Ліндсі Грема про «пекельні санкції» проти Росії.
Законопроєкт передбачає нові санкції проти Росії та Ірану, а також надає президенту США повноваження вводити мита до 100% щодо найбільших покупців російських енергоресурсів.
Президент України Володимир Зеленський відреагував на підписання президентом США Дональдом Трампом законопроєкту про санкції та мита, розробленого сенатором Ліндсі Гремом.
«Коли Ліндсі Грем був тут, в Україні, він завжди говорив, як важливо не збавляти тиск на Росію, посилювати санкції та шукати шлях до миру. Зокрема, й у тих столицях, де ухвалюють рішення про купівлю російської нафти, надання Росії фінансових послуг та залучення російських компаній, пов’язаних із Путіним та війною, до звичайних бізнесових відносин в інших країнах», – написав Зеленський.
Атака на Павлоград
У ніч на 19 вересня російська окупаційна армія вдарила по Павлограду. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.
«Ворог атакував Павлоград. У місті виникла пожежа. Інформацію про постраждалих уточнюємо», – написав Ганжа.
У мережі пишуть про приліт у міську поліклініку.
Удар по Сумах
Російська авіація завдала удару по дев'ятиповерховому житловому будинку в Сумах, влучивши між третім та четвертим поверхами.
Відомо про двох загиблих – чоловіка та жінку, чиї тіла з-під завалів дістали фахівці ДСНС, а також про вісім травмованих осіб, серед яких двоє дітей.
Під час рятувальних робіт з-під завалів вдалося деблокувати чотирьох людей, зокрема семирічного хлопчика, яких одразу передали медикам швидкої допомоги.
Угода США з Данією та Гренландією
Президент США Дональд Трамп заявив про укладення історичної угоди з Данією та Гренландією, яка назавжди вирішує спірні питання між сторонами.
За його словами, документ надає Сполученим Штатам постійний контроль над питаннями безпеки та всіма іншими потребами на цій території, що повністю знімає будь-які занепокоєння Вашингтона.
Згідно із заявою американського лідера, США назавжди отримають можливість робити в Гренландії все необхідне для забезпечення та захисту безпеки як самого острова, так і Сполучених Штатів.
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