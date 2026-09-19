Головна Світ Політика
search button user button menu button

Угода США з Данією та Гренландією, Трамп підписав закон про санкції проти РФ: головне за ніч 19 вересня

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
Угода США з Данією та Гренландією, Трамп підписав закон про санкції проти РФ: головне за ніч 19 вересня
колаж: glavcom.ua

Дайджест новин, які сталися у ніч на 19 вересня 2026 року

Росія атакувала Павлоград та Суми, президент США Дональд Трамп підписав закон про «пекельні санкції» проти РФ та оголосив про досягнення угоди з Данією та Гренландією.

«Главком» склав добірку головних подій за ніч проти 19 вересня.

«Пекельні санкції» проти Росії

Трамп підписав санкції проти РФ
Трамп підписав санкції проти РФ
фото: AP

Президент США Дональд Трамп підписав закон Ліндсі Грема про «пекельні санкції» проти Росії.

Законопроєкт передбачає нові санкції проти Росії та Ірану, а також надає президенту США повноваження вводити мита до 100% щодо найбільших покупців російських енергоресурсів.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на підписання президентом США Дональдом Трампом законопроєкту про санкції та мита, розробленого сенатором Ліндсі Гремом.

«Коли Ліндсі Грем був тут, в Україні, він завжди говорив, як важливо не збавляти тиск на Росію, посилювати санкції та шукати шлях до миру. Зокрема, й у тих столицях, де ухвалюють рішення про купівлю російської нафти, надання Росії фінансових послуг та залучення російських компаній, пов’язаних із Путіним та війною, до звичайних бізнесових відносин в інших країнах», – написав Зеленський.

Атака на Павлоград

Пошкоджена лікарня у Палограді
Пошкоджена лікарня у Палограді
фото: соціальні мережі

У ніч на 19 вересня російська окупаційна армія вдарила по Павлограду. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

«Ворог атакував Павлоград. У місті виникла пожежа. Інформацію про постраждалих уточнюємо», – написав Ганжа.

У мережі пишуть про приліт у міську поліклініку. 

Удар по Сумах

Зруйнований будинок у Сумах
Зруйнований будинок у Сумах
фото: ДСНС Сумщини

Російська авіація завдала удару по дев'ятиповерховому житловому будинку в Сумах, влучивши між третім та четвертим поверхами. 

Відомо про двох загиблих – чоловіка та жінку, чиї тіла з-під завалів дістали фахівці ДСНС, а також про вісім травмованих осіб, серед яких двоє дітей.

Під час рятувальних робіт з-під завалів вдалося деблокувати чотирьох людей, зокрема семирічного хлопчика, яких одразу передали медикам швидкої допомоги. 

Угода США з Данією та Гренландією

Трамп: Я радий оголосити, що Сполучені Штати Америки уклали угоду з Королівством Данія та Гренландією
Трамп: Я радий оголосити, що Сполучені Штати Америки уклали угоду з Королівством Данія та Гренландією
фото: The White house/Facebook

Президент США Дональд Трамп заявив про укладення історичної угоди з Данією та Гренландією, яка назавжди вирішує спірні питання між сторонами.

За його словами, документ надає Сполученим Штатам постійний контроль над питаннями безпеки та всіма іншими потребами на цій території, що повністю знімає будь-які занепокоєння Вашингтона.

Згідно із заявою американського лідера, США назавжди отримають можливість робити в Гренландії все необхідне для забезпечення та захисту безпеки як самого острова, так і Сполучених Штатів. 

Інші важливі новини:

Теги: пожежа санкції Дональд Трамп закон Володимир Зеленський росія Суми Дніпропетровщина Гренландія Данія США

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Трамп заявив, що США назавжди отримають можливість робити в Гренландії все необхідне для захисту безпеки острова
Данія, Гренландія та США наступного тижня підпишуть угоду під час Генасамблеї ООН
Сьогодні, 02:20
Візит американського представника до країн Балтії став частиною ширших переговорів Вашингтона з Мінськом щодо санкцій
Спецпосланець Трампа провів закриті переговори з лідерами країн Балтії – NYT
Вчора, 15:59
Пєсков назвав ухвалення закону «недружніми діями» з боку Вашингтона
Кремль зробив заяву про переговори після ухвалення «пекельних санкцій» США
17 вересня, 13:32
Внаслідок ворожої атаки загорівся склад цивільного призначення
Росія атакувала Київщину безпілотниками: є загиблий, пожежа, масштабні руйнування
10 вересня, 23:37
Слідчі встановили причетних до спроби підірвати український літак
Росіянин залишив ДНК на вибухівці під час диверсії в Німеччині
2 вересня, 17:39
Рятувальники ліквідовують масштабну пожежу після повторної атаки РФ на Київщину
Київщина зазнала повторної атаки РФ: горять логістичні об'єкти (фото, відео)
29 серпня, 13:44
Дрон із бойовою частиною до 12 кг може становити небезпеку для цивільної інфраструктури
Окупанти показали новий дрон, який може «зруйнувати цілу будівлю»
26 серпня, 18:16
Для зйомок росіяни використали саму сцену відбудованого театру
Росія зняла пропагандистський фільм про драмтеатр у Маріуполі: Лубінець звернувся до ООН
22 серпня, 23:55
Трамп зауважив, що військові сили Ірану знищені, економіка країни перебуває у критичному стані
Трамп заявив про наймасштабнішу економічну операцію проти Ірану
20 серпня, 06:32

Політика

Трамп анонсував підписання низки угод із Сі Цзіньпіном під час саміту у США
Трамп анонсував підписання низки угод із Сі Цзіньпіном під час саміту у США
Угода США з Данією та Гренландією, Трамп підписав закон про санкції проти РФ: головне за ніч 19 вересня
Угода США з Данією та Гренландією, Трамп підписав закон про санкції проти РФ: головне за ніч 19 вересня
Трамп заборонив доступ до Білого дому для деяких ЗМІ
Трамп заборонив доступ до Білого дому для деяких ЗМІ
Politico: Фіктивні вибори підкреслюють вплив Путіна на Росію
Politico: Фіктивні вибори підкреслюють вплив Путіна на Росію
Трамп заявив, що його син поверне російському олігарху гроші за весілля
Трамп заявив, що його син поверне російському олігарху гроші за весілля
Reuters: Законопроект про санкції проти Росії надає Трампу широкі нові тарифні повноваження
Reuters: Законопроект про санкції проти Росії надає Трампу широкі нові тарифні повноваження

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
369K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 19 вересня: ситуація на фронті
169K
Депутат спитав міністра фінансів, чи проживе він на мінімалку. Відео відповіді урядовця
151K
Карта повітряних тривог України онлайн 19 вересня 2026
147K
Обіймала посаду майже пів століття. На Київщині депутати скинули легенду місцевого самоврядування
110K
«Геть інша людина». Вдова легендарного композитора розказала, якою є Софія Ротару в житті
72K
Кремль зробив несподівану заяву про мирні переговори

Новини

В Україні до 26°, місцями короткочасні дощі: погода на 19 вересня 2026 року
Сьогодні, 05:59
Окупанти вдарили по бізнес-центру в Одесі: постраждало 10 людей, серед яких 2 рятувальників (оновлено)
Вчора, 18:07
В Україні до 25°, короткочасні дощі, туман: погода на 18 вересня 2026 року
Вчора, 05:59
В Україні до 25°, місцями дощитиме: погода на 17 вересня 2026 року
17 вересня, 05:59
Польща зупиняла роботу двох аеропортів через повітряну загрозу
16 вересня, 09:25
Кремль відповів на запропоноване Трампом енергетичне перемир’я
15 вересня, 13:31

Прес-релізи

У Києві відбудеться Тотальний PR марафон 2026
У Києві відбудеться Тотальний PR марафон 2026
14 вересня, 15:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua