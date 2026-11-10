Стало відомо, як Росія намагалася вплинути на проміжні вибори у США

3 листопада у США пройшли проміжні вибори до Конгресу

Для дискредитації американських політиків, які підтримують Україну, Москва використовувала штучний інтелект

Росія проводила приховану кампанію впливу на вибори до Конгресу США, спрямовану проти кандидатів обох американських партій, які підтримують Україну. Для цього Москва, зокрема, використовувала інструменти штучного інтелекту.

Про це повідомила виконувачка обов’язків керівника Центру протидії дезінформації при РНБО Анаїт Хоперія у коментарі «Главкому».

Про таку кампанію заявляли американські законодавці, посилаючись на засекречений звіт розвідки, каже в. о. обовʼязків Центру протидії дезінформації. Дослідники також пов’язують низку фейкових відео та звинувачень на адресу окремих кандидатів із російською групою Storm-1516.

Storm-1516 (також відома як Neva) – це російська дезінформаційна мережа та фабрика фейків, що спеціалізується на створенні та поширенні маніпулятивних відео, підроблених розслідувань і дезінформаційних кампаній проти України та країн Заходу.

Хоперія наголосила, що російські інформаційні кампанії тривали й після українських ударів по датацентрах «Яндексу» 8–11 жовтня. Це, за її оцінкою, свідчить, що короткочасні технічні збої не зупинили російську активність на американському напрямку.

Водночас у Центрі протидії дезінформації не беруться кількісно оцінювати вплив російських інформаційних операцій на результати виборів до Конгресу США.

«Результат виборів залежить від багатьох чинників, і російські операції впливу – лише один із них», – пояснила Хоперія.

Вона зауважила, що для визначення реального впливу таких кампаній необхідно враховувати не лише кількість фейкових публікацій, а й охоплення, залученість аудиторії та можливі зміни електоральної поведінки.

Нагадаємо, 3 листопадау США відбулися проміжні вибори, за попередніми результатами яких Демократична партія здобула більшість у Сенаті та Палаті представників. Новообраний Конгрес розпочне роботу в січні 2027 року.

Нагадаємо, раніше «Главком» повідомляв про атаку на датацентр «Яндексу» в російському Сасові. Після удару безпілотників на об'єкті виникла пожежа, а його роботу було зупинено.

Також «Главком» писав про тимчасові збої російських пропагандистських мереж після ударів по інфраструктурі «Яндексу». Зокрема, повідомлялося про зниження активності мереж Pravda, InfoDefense та Node of Time, які поширюють російські інформаційні матеріали серед іноземної аудиторії.

Крім того, «Главком» повідомляв про плани Росії розміщувати датацентри під землею для захисту від атак. Російська влада розглядала додаткові заходи безпеки для критично важливої цифрової інфраструктури.