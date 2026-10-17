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Спланована операція проти України. Зеленський пояснив, що відбувається зі Starlink

Ірина Сторожук
glavcom.ua
Ірина Сторожук
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Спланована операція проти України. Зеленський пояснив, що відбувається зі Starlink
Володимир Зеленський висловився про обмеження роботи Starlink в Україні
фото: ОП

Україна протестувала роботу супутникового американського зв'язку в європейських країнах і зафіксувала суттєву різницю

Президент України Володимир Зеленський заявив, що обмеження роботи супутникового зв'язку Starlink в Україні мають цілеспрямований характер. За його словами, термінали автоматично вимикаються після перевищення певної швидкості, що перешкоджає використанню окремих типів українських безпілотників. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяву президента під час спілкування з журналістами.

Зеленський розповів, що для перевірки обмежень кілька автомобілів, обладнаних терміналами Starlink, відправили до країн Європейського Союзу. Там машини розганялися до швидкості понад 180 км/год на ділянках доріг, де це дозволено, і супутниковий зв'язок продовжував працювати.

Натомість в Україні, за словами президента, після перевищення швидкості приблизно 161 км/год термінал Starlink вимикається, внаслідок чого безпілотник втрачає зв'язок. Глава держави наголосив, що результати перевірки були зафіксовані, а українська сторона має відповідні докази.

Зеленський назвав такі обмеження спланованою операцією проти України. Президент пояснив, що це створює проблеми для застосування частини дронів-перехоплювачів, призначених для боротьби з реактивними шахедами. Крім того, обмеження ускладнюють доставку їжі та води за допомогою безпілотників зі Starlink на ізольовані бойові позиції.

Водночас Україна продовжує використовувати авіацію, ракети та інші засоби протиповітряної оборони для знищення російських безпілотників.

За словами Зеленського, ситуація зі Starlink привернула увагу європейських партнерів, які також користуються цією системою. Європейські країни побачили, що її роботу можна обмежувати зі США незалежно від укладених домовленостей і контрактів. У зв'язку із цим європейці вже працюють над альтернативними системами супутникового зв'язку.

Попри чинні обмеження, Україна продовжує користуватися Starlink і співпрацювати з компанією SpaceX.

Нагадаємо, раніше журналісти британського видання The Telegraph з'ясували, що ініціатором обмеження швидкості супутникової системи Starshield, яку використовують українські військові, міг бути засновник SpaceX Ілон Маск. За даними видання, підприємець особисто запропонував запровадити обмеження, а президент США Дональд Трамп підтримав цю ідею.

У ніч на 14 жовтня українські військові зіткнулися з обмеженням роботи терміналів під час руху зі швидкістю понад 160 км/год. Це ускладнило виконання окремих бойових завдань, зокрема керування безпілотниками. Згодом Маск заперечив свою причетність до обмежень, заявивши, що відповідні рішення ухвалюють американські військові та Білий дім. Водночас Трамп також заперечив причетність американської влади до обмеження роботи Starlink в Україні.

 

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Теги: обмеження Європа SpaceX Starlink США Володимир Зеленський

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