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Історія шляху легенди боксу Мухаммеда Алі: премʼєра серіалу «Найвеличніший»

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
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Джаален Бест зіграє роль молодого Кассіуса Клея
фото: Іnstagram.com/primevideo

Вдова Мухаммеда Алі стала однією з продюсерок нового серіалу про спортсмена

Сьогодні, 4 листопада, виходить виходить серіал про життя та карʼєру легенди, американського боксера Мухаммеда Алі. Серіал розкриє цікаві історії та подробиці життя триразового чемпіона світу. Більше про цю премʼєру читайте у матеріалі «Главкома» про головні серіальні прем’єри листопада 2026 року.

Інтерактивний зміст

Синопсис серіалу «Найвеличніший»

Історія шляху легенди боксу Мухаммеда Алі: премʼєра серіалу «Найвеличніший» фото 1
фото: Іnstagram.com/primevideo
  • Дата виходу: 4 листопада 2026 року
  • Платформа: Prime Video
  • Жанр: біографічна драма, спортивний серіал
  • У ролях: Джаален Бест, Омари Гардвік, Дана Ґур'є, Аманда Воррен, Тімоті Гаттон, Кай Лінч, Ніколь Бегарі, Джованні Рібізі, Майкл Ілі, Амін Джозеф

«Найвеличніший» присвячений життю одного з найвидатніших боксерів усіх часів, триразового чемпіона світу у важкій вазі Мухаммеда Алі. Серіал покаже не лише спортивні досягненняя Алі, але й його життя за межами рингу. Творці розкрили історію особистого життя спортсмена.

Історія шляху легенди боксу Мухаммеда Алі: премʼєра серіалу «Найвеличніший» фото 2
фото: Іnstagram.com/primevideo

За сюжетом серіалу, молодий Кассіус Клей, який після перемоги на літніх Олімпійських іграх 1960 року в Римі вирішує підкорити професійний бокс і стати чемпіоном світу у важкій вазі. На шляху до мети йому доводиться протистояти не лише сильним суперникам, а й расовій дискримінації, суспільному тиску та непростим обставинам у власній родині. Серіал покаже період, коли формувалася особистість майбутньої спортивної легенди Мухамеда Алі.

Найвеличніший. Офіційний трейлер

Важливе місце в цій історії посідають люди, які вплинули на життя боксера. Йдеться про тренера Анджело Данді, який протягом багатьох років працював із Алі, його роль дісталася Джованні Рібізі; відомого борця за права темношкірих американців Малкольма Ікса, якого грає Майкл Ілі втілив образ. Також боксера Сонні Лістона, у виконанні Аміна Джозефа. Саме перемога над ним у 1964 році принесла 22-річному Кассіусу Клею перший титул чемпіона світу.

Хто зіграє Мухаммеда Алі

Джаален Бест виконує головну роль молодого Кассіуса Клея.
Джаален Бест виконує головну роль молодого Кассіуса Клея.
фото: Іnstagram.com/primevideo

Головну роль у серіалі виконує Джаален Бест, відомий за проєктом «Усе американське: Повернення додому». Актор втілить молодого Кассіуса Клея, відомого як Мухаммед Алі. Глядачі побачать історію його дитинства, його становлення на рингу, взаємини з батьками та близькими, а також шлях до визнання.

Історія шляху легенди боксу Мухаммеда Алі: премʼєра серіалу «Найвеличніший» фото 3
фото: Іnstagram.com/primevideo

До слова, історія життя Мухаммеда Алі раніше була висвітлена у фільмі «Алі» 2001 року, де боксера зіграв Вілл Сміт. За цю роль актор отримав номінацію на премію «Оскар».

Подробиці серіалу «Найвеличніший»

Історія шляху легенди боксу Мухаммеда Алі: премʼєра серіалу «Найвеличніший» фото 4
фото: Іnstagram.com/primevideo

Проєкт став першою офіційно авторизованою художнім серіалом про Мухаммеда Алі. Творці співпрацювали з родиною боксера та отримали доступ до матеріалів його спадщини.

Історія шляху легенди боксу Мухаммеда Алі: премʼєра серіалу «Найвеличніший» фото 5
фото: Іnstagram.com/primevideo

Тож до команди виконавчих продюсерів долучилася вдова спортсмена Лонні Алі, Шоураннером і творцем серіалу виступив Бен Воткінс, відомий роботою над кримінальною драмою «Кросс». Перший сезон «Найвеличнішого» налічуватиме вісім епізодів. Усі серії стануть доступними на Prime Video 4 листопада.

Головні актори серіалу «Найвеличнішого»

Джаален Бест

Історія шляху легенди боксу Мухаммеда Алі: премʼєра серіалу «Найвеличніший» фото 6
фото: Іnstagram.com/primevideo

Джаален Бест виконує головну роль молодого Кассіуса Клея. Актор відомий за серіалом «Усе американське: Повернення додому». Також він з'являвся в серіалах «Американські історії жахів» та «Магнум».

Джованні Рібізі

Історія шляху легенди боксу Мухаммеда Алі: премʼєра серіалу «Найвеличніший» фото 7
фото: Іnstagram.com/primevideo

Джованні Рібізі зіграє тренера Анджело Данді, який протягом багатьох років працював із Мухаммедом. Серед інших відомих робіт актора – серіали «Друзі» та «Sneaky Pete», а також фільми «Врятувати рядового Раяна» і «Аватар».

Майкл Ілі

Майкл Ілі грає одного з найвпливовіших борців за права темношкірих американців Малкольма Ікса (на фото в окулярах)
Майкл Ілі грає одного з найвпливовіших борців за права темношкірих американців Малкольма Ікса (на фото в окулярах)
фото: Іnstagram.com/primevideo

Майкл Ілі виконає роль одного з найвпливовіших борців за права темношкірих американців  Малкольма Ікса , який відіграв важливу роль у житті Алі. Актор також відомий за фільмами «Барбершоп», «Сім життів», «Ідеальний хлопець» і серіалом «Майже людина».

Амін Джозеф

Історія шляху легенди боксу Мухаммеда Алі: премʼєра серіалу «Найвеличніший» фото 8
фото: скриншот primevideo /YouTube

Амін Джозеф отримав роль боксера  Сонні Лістона, якого Кассіус Клей переміг у 1964 році, ставши чемпіоном світу. Найбільше визнання акторові принесла роль Джерома Сейнта в кримінальному серіалі «Снігопад». Також він знімався у стрічках «Рятувальники Малібу» та «Нестримні».

Нагадаємо, у серпні вийшов четвертий сезон серіалу «Тед Лассо» про тренера з американського футболу в клубі Прем’єр-ліги, який разом з іншими героями за роки став улюбленцем глядачів. У новому сезоні головний герой зіштовхнувся з неочікуваним викликом. 

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Теги: бокс серіал кіно історія спорт США

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Кіно

Історія шляху легенди боксу Мухаммеда Алі: премʼєра серіалу «Найвеличніший»
Історія шляху легенди боксу Мухаммеда Алі: премʼєра серіалу «Найвеличніший»
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