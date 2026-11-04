Історія шляху легенди боксу Мухаммеда Алі: премʼєра серіалу «Найвеличніший»

Вдова Мухаммеда Алі стала однією з продюсерок нового серіалу про спортсмена

Сьогодні, 4 листопада, виходить виходить серіал про життя та карʼєру легенди, американського боксера Мухаммеда Алі. Серіал розкриє цікаві історії та подробиці життя триразового чемпіона світу. Більше про цю премʼєру читайте у матеріалі «Главкома» про головні серіальні прем’єри листопада 2026 року.

Інтерактивний зміст

Синопсис серіалу «Найвеличніший»

Дата виходу: 4 листопада 2026 року

4 листопада 2026 року Платформа: Prime Video

Prime Video Жанр: біографічна драма, спортивний серіал

біографічна драма, спортивний серіал У ролях: Джаален Бест, Омари Гардвік, Дана Ґур'є, Аманда Воррен, Тімоті Гаттон, Кай Лінч, Ніколь Бегарі, Джованні Рібізі, Майкл Ілі, Амін Джозеф

«Найвеличніший» присвячений життю одного з найвидатніших боксерів усіх часів, триразового чемпіона світу у важкій вазі Мухаммеда Алі. Серіал покаже не лише спортивні досягненняя Алі, але й його життя за межами рингу. Творці розкрили історію особистого життя спортсмена.

За сюжетом серіалу, молодий Кассіус Клей, який після перемоги на літніх Олімпійських іграх 1960 року в Римі вирішує підкорити професійний бокс і стати чемпіоном світу у важкій вазі. На шляху до мети йому доводиться протистояти не лише сильним суперникам, а й расовій дискримінації, суспільному тиску та непростим обставинам у власній родині. Серіал покаже період, коли формувалася особистість майбутньої спортивної легенди Мухамеда Алі.

Найвеличніший. Офіційний трейлер

Важливе місце в цій історії посідають люди, які вплинули на життя боксера. Йдеться про тренера Анджело Данді, який протягом багатьох років працював із Алі, його роль дісталася Джованні Рібізі; відомого борця за права темношкірих американців Малкольма Ікса, якого грає Майкл Ілі втілив образ. Також боксера Сонні Лістона, у виконанні Аміна Джозефа. Саме перемога над ним у 1964 році принесла 22-річному Кассіусу Клею перший титул чемпіона світу.

Хто зіграє Мухаммеда Алі

Джаален Бест виконує головну роль молодого Кассіуса Клея. фото: Іnstagram.com/primevideo

Головну роль у серіалі виконує Джаален Бест, відомий за проєктом «Усе американське: Повернення додому». Актор втілить молодого Кассіуса Клея, відомого як Мухаммед Алі. Глядачі побачать історію його дитинства, його становлення на рингу, взаємини з батьками та близькими, а також шлях до визнання.

До слова, історія життя Мухаммеда Алі раніше була висвітлена у фільмі «Алі» 2001 року, де боксера зіграв Вілл Сміт. За цю роль актор отримав номінацію на премію «Оскар».

Подробиці серіалу «Найвеличніший»

Проєкт став першою офіційно авторизованою художнім серіалом про Мухаммеда Алі. Творці співпрацювали з родиною боксера та отримали доступ до матеріалів його спадщини.

Тож до команди виконавчих продюсерів долучилася вдова спортсмена Лонні Алі, Шоураннером і творцем серіалу виступив Бен Воткінс, відомий роботою над кримінальною драмою «Кросс». Перший сезон «Найвеличнішого» налічуватиме вісім епізодів. Усі серії стануть доступними на Prime Video 4 листопада.

Головні актори серіалу «Найвеличнішого»

Джаален Бест

Джаален Бест виконує головну роль молодого Кассіуса Клея. Актор відомий за серіалом «Усе американське: Повернення додому». Також він з'являвся в серіалах «Американські історії жахів» та «Магнум».

Джованні Рібізі

Джованні Рібізі зіграє тренера Анджело Данді, який протягом багатьох років працював із Мухаммедом. Серед інших відомих робіт актора – серіали «Друзі» та «Sneaky Pete», а також фільми «Врятувати рядового Раяна» і «Аватар».

Майкл Ілі

Майкл Ілі грає одного з найвпливовіших борців за права темношкірих американців Малкольма Ікса (на фото в окулярах) фото: Іnstagram.com/primevideo

Майкл Ілі виконає роль одного з найвпливовіших борців за права темношкірих американців Малкольма Ікса , який відіграв важливу роль у житті Алі. Актор також відомий за фільмами «Барбершоп», «Сім життів», «Ідеальний хлопець» і серіалом «Майже людина».

Амін Джозеф

фото: скриншот primevideo /YouTube

Амін Джозеф отримав роль боксера Сонні Лістона, якого Кассіус Клей переміг у 1964 році, ставши чемпіоном світу. Найбільше визнання акторові принесла роль Джерома Сейнта в кримінальному серіалі «Снігопад». Також він знімався у стрічках «Рятувальники Малібу» та «Нестримні».

Нагадаємо, у серпні вийшов четвертий сезон серіалу «Тед Лассо» про тренера з американського футболу в клубі Прем’єр-ліги, який разом з іншими героями за роки став улюбленцем глядачів. У новому сезоні головний герой зіштовхнувся з неочікуваним викликом.